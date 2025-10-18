Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Nový magazín právě vychází!

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

Evropská komise představila plán na posílení evropských obranných schopností. Stanovuje konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků ve vojenských schopnostech zemí unie, do kterých spadá také protivzdušná a protiraketová obrana i drony.

Podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy je protivzdušná obrana Evropy slabá zejména v ochraně proti balistickým a hypersonickým střelám. „Tou disponuje jen několik málo států světa jako Spojené státy, Izrael nebo Rusko, které ji efektivně dokážou používat,“ uvedl. Právě tento prvek je podle něj pro Evropu klíčovým úkolem nadcházejících let.

Evropské probuzení

Bříza připomněl, že Evropa po desetiletí zanedbávala investice do obrany a spoléhala se na mír i podporu Spojených států. „Zvykli jsme si, že žít v míru je běžné, a mysleli jsme si, že války přestanou existovat. Teď honíme kočku za ocas, ale nic jiného nám nezbývá,“ řekl. Podle něj invaze Ruska na Ukrajinu byla momentem, kdy se Evropa probudila a začala svou obranu znovu budovat.

Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký uvedl, že evropské země NATO mají velmi rozdílnou kvalitu protivzdušné obrany. „Liší se od sebe nejen ve 'starých' a 'nových' členských zemích, ale i dle geografie a hodnocení možných hrozeb jednotlivých států. V každém případě je nutné zdůraznit, že bez pomoci Spojených států je její účinnost zásadně omezená,“ řekl.

Ruský dron Geran-2

Evropu zneklidňují ruské drony. Ubrání je plánovaná „zeď“ na východní hranici?

Politika

Zvyšující se počet incidentů s bezpilotními letouny, které v posledních měsících pronikly do vzdušných prostorů NATO, stále více znepokojují evropské státy. EU proto zvažuje vybudování takzvané „dronové zdi“, systému určeného k ochraně evropského nebe před neřízenými letouny přicházejícími z Ruska.

fry

Přečíst článek

Nejvyšší parametry pro ochranu proti balistickým raketám má podle Mikuleckého systém Aegis Ashore, který na základnách v Rumunsku a Polsku vybudovali, zaplatili a provozují Spojené státy. Nižší stupně ochrany proti těmto raketám podle něj poskytují primárně systémy Patriot, které provozují i někteří evropští členové aliance.

„Pokud jde o ochranu proti leteckým hrozbám, zda je již situace evropských členů výrazně lepší. Nicméně bez flotily amerických letounů AWACS a tankovacích letounů se v případě intenzivnějšího konfliktu stále neobejdeme,“ řekl Mikulecký. Kromě systémů protivzdušné obrany označil za nutné urychleně vybudovat chybějící ochranu proti dronům.

Podle bezpečnostně-politického analytika Martina Svárovského je nutný také přechod od čistě defenzivní strategie k odstrašování prostřednictvím potrestání. „Nedávný vývoj jako ukrajinská válka či střety na Blízkém východě ukazují, že čistá obrana proti nepříteli, který neváhá masivně útočit drony a raketami, je neudržitelná. Je to finančně neúnosné a nepraktické,“ řekl.

Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům

Už nejen „zeď“. Ochrana proti dronům má být nad celou Evropou

Politika

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.

ČTK

Přečíst článek

Svárovský dodal, že efektivním způsobem, jak zabránit útokům, je za každý útok na vlastní území uvalit rychlý a dostatečně razantní trest. Cílem není pouze sestřelit útočné prostředky, ale odradit protivníka od dalších útoků prostřednictvím hrozby odvetou.

Obrana jednotlivých států i celé Evropy by měla být podle Břízy koncipována jako třívrstvá. První, nejnižší vrstva se zaměřuje na nízko a pomalu letící cíle, mezi které dnes patří především drony nebo nízko letící letadla. Střední vrstva je určena k ochraně proti rychleji a výše letícím letadlům, střelám s plochou dráhou letu či některým typům balistických raket. Nejvyšší vrstva obrany slouží k obraně proti balistickým raketám středního a mezikontinentálního dosahu a také proti hypersonickým střelám, jako je například ruský Kinžal.

Zelenskyj střely Tomahawk nedostane. Trump chce mír vyřešit jinak

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko a Ukrajina by měly uzavřít mír na současné linii bojů, jiná řešení jsou příliš komplikovaná. Podle tiskových agentur to novinářům řekl americký prezident Donald Trump několik hodin po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Během tohoto napjatého rozhovoru Zelenskému sdělil, že požadované střely dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině neposkytne, alespoň prozatím, napsal web Axios s odvoláním na dva zdroje.

„Uděláte to podle bojové linie, ať je kdekoliv, jinak je to příliš komplikované,“ řekl podle agentury AP Trump novinářům po příletu na Floridu, kde bude trávit víkend. Trump přitom nedávno vyjadřoval zklamání nad přístupem ruského prezidenta Vladimira Putina k jednáním o možném příměří a hovořil o tom, že Ukrajina by mohla získat zpět svá území okupovaná Ruskem. Nyní se s Putinem podle Washingtonu i Moskvy chce do dvou týdnů sejít v Budapešti a opět probrat možné ukončení války. Od jejich srpnového setkání na Aljašce se přitom ruský vůdce, na jehož rozkaz ruská vojska na Ukrajinu v únoru 2022 vtrhla, nenechal přesvědčit k žádným ústupkům a Rusko pokračuje v intenzivních leteckých útocích i snaze o pozemní ofenzivu.

Ukrajinský prezident jednání s Trumpem označil za produktivní, odmítl však hovořit o tom, zdali se mu dostalo konkrétní odpovědi na žádost o tomahawky. „Je dobře, že prezident Trump neřekl ne, ale dnes neřekl ani ano,“ dodal následně v rozhovoru se stanicí NBC bez dalších podrobností.

Americký prezident Donald Trump

Nejsem žádný břídil, hájí se Trump. A deník NYT žaluje o 15 miliard dolarů

Leaders

Americký prezident Donald Trump znovu podal žalobu na deník The New York Times (NYT), tentokrát v upravené podobě. Požaduje odškodnění ve výši 15 miliard dolarů (přes 317 miliard korun) za údajnou pomluvu. Trump tvrdí, že deník publikoval články, které měly poškodit jeho pověst úspěšného podnikatele a televizní osobnosti.

ČTK

Přečíst článek

Střely by Ukrajině umožnily zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí včetně Moskvy a Rusko jejich možnou přítomnost v ukrajinském arzenálu označilo za eskalaci ze strany USA. Trump Zelenskému podle zdrojů Axiosu sdělil, že přinejmenším nyní je Kyjev nedostane.

Ukrajina stejně jako většina evropských zemí vyzývá Rusko, aby stáhlo svá vojska, která ovládají asi pětinu ukrajinského území. To Moskva odmítá a požaduje, aby před uzavřením případné mírové dohody byly vyřešeny „základní příčiny“ války. Za ty Moskva dlouhodobě označuje například možnost Kyjeva vstoupit do NATO či prozápadní revoluci v roce 2014, která vedla k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Požaduje také mezinárodní uznání jednostranné ruské anexe okupovaných území, z nichž část Moskva plně nekontroluje.

Zdeněk Pečený: Amerika mě zpět neposlala. Jen mi popřála hezký pobyt

Cesty do USA jsou bez problémů
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z titulků internetových zpráv se zdá, že dnes při cestě do USA riskujete výslech, deportaci nebo alespoň posttraumatický syndrom, moje realita ale byla nudně civilizovaná. A ještě k tomu s plným letadlem.

Připraven na nejhorší. To byl můj mentální stav při odletu do Los Angeles. Poslední půl rok totiž média mluví o tom, že není zaručené, že vás do Spojených států vůbec pustí. Tu vás zadrží, tam deportují, jinde „preventivně“ vyslechnou. Možná vás rovnou přesadí do bezokenní místnosti s automatem na vodu a jedním plastovým kelímkem.

A pak přistanu. Fronta na imigrační kontrolu? Prakticky žádná. Celník si mě zběžně prohlédne, zeptá se, jak dlouho zůstávám. Odpovím. On přikývne, dá razítko a je to. Bez výslechu, bez rentgenu duše, bez dotazu na dědečka z matčiny strany. Celá procedura trvá asi minutu. Jsem skoro zklamaný. Vždyť jsem se na tu „šikanu“ psychicky připravoval celý let.

Trump nabízí náctiletým migrantům peníze, pokud se dobrovolně vrátí do vlasti

Trump nabízí náctiletým migrantům peníze, pokud se dobrovolně vrátí do vlasti

Money

Jak zbavit Spojené státy migrantů. Jeden z úkolů, kterému administrativa Donalda Trumpa věnuje velké úsilí. Nyní připravuje nový program, který má nabídnout finanční odměnu nezletilým migrantům v americké vazbě, pokud se dobrovolně vrátí do své domovské země.

fry

Přečíst článek

Nezájem se nekoná

Ten mimochodem také nepotvrdil úpadek evropského turismu. Třeba šlo o náhodu, ale v ekonomické třídě, která poslední půlrok podle mnohých zpráv zeje prázdnotou, nebylo k hnutí. Prázdná sedadla? Snad tři. Pokud tedy někdo mluví o masivním poklesu zájmu Evropanů o Spojené státy, asi jsem letěl špatným spojem.

Jasně, problémy nastat mohou. Když někdo nemá v pořádku dokumenty, mluví zmateně nebo působí podezřele, kontrola je přísnější. Ale házet do jednoho pytle pár výjimek a dělat z nich novou normu? To je spíš symptom jiného druhu hysterie – toho mediálního.

Takže ano, do USA jsem se dostal. Bez incidentu, bez výslechu, dokonce bez zvednutého obočí. Místo šikany jen razítko a „Welcome to the United States“. Vlastně mě to skoro mrzí. Nemám o čem psát. Jen o tom, že všechno proběhlo úplně normálně.

Zlato nadále roste

Stanislav Šulc: Zlato na rekordu. Skvělá zpráva pro investory, špatná pro všechny ostatní

Názory

Zlato poprvé v historii překonalo hranici 4000 dolarů za troyskou unci a roste nejrychleji od sedmdesátých let minulého století. Tehdy to bylo v reakci na ropnou krizi a skokovou inflaci. A ani tentokrát za růstem nejsou žádné pozitivní zprávy ani očekávání. A tak růst ceny zlata nejspíš můžeme číst jako odraz problému, do jakého se svět řítí.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kanaďany čeká při cestě do USA přísná kontrola. Prohledají vám i telefon, varuje vláda

Kanaďany čeká při cestě do USA přísná kontrola. Prohledají vám i telefon, varuje vláda

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
