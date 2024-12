Americké akciové trhy letos září a Evropa jen tiše závidí

Světové akcie v letošním roce spíše posilují, hlavní americké akciové indexy v listopadu dál posouvaly svá maxima. Zhruba o 16 procent se od začátku roku zhodnotily indexy čínských a japonských akcií. Evropské indexy od ledna do konce listopadu přidaly kolem šesti procent, po příznivém úvodu roku spíše stagnují, vyplývá z burzovních statistik.

„Akciové trhy v USA posouvaly svá historická maxima vzhůru i v listopadu. Technologický Nasdaq Composite od začátku roku vzrostl o 30,2 procenta, S&P 500 o 27,2 procenta a průmyslový Dow Jones o 19,1 procenta,“ řekl analytik Portu Marek Malina. Po třech letech své historické maximum opět atakuje také index menších společností Russell 2000, který si v listopadu připsal téměř deset procent a od začátku roku už 21 procent.

V Evropě je nálada horší

V Evropě je podle Maliny mezi investory nálada o poznání horší. Ekonomický růst zůstává slabý a finanční trhy se obávají dopadů Trumpova protekcionismu na evropské společnosti. Klíčový index eurozóny Euro STOXX 50 vykazuje od začátku roku vzestup jen o 5,8 procenta, zatímco širší panevropský index STOXX Europe 600 přidává 6,5 procenta.

K relativně slabému výsledku evropských trhů přispěly zejména francouzské akcie, kde index CAC 40 od začátku roku jako jediný z velkých evropských indexů odepsal čtyři procenta, doplnil analytik XTB Tomáš Cverna. V listopadu se dařilo hlavnímu německému indexu DAX, který vykazuje růst skoro o tři procenta, a to i navzdory hrozbě Trumpových cel, která mohou ještě více zpomalit obnovu evropského průmyslu.

Akcie na pražské burze měly o něco horší měsíc než index DAX, přesto se jim podle Cverny v kontextu evropských indexů nevedlo vůbec špatně. Od začátku roku index PX vzrostl skoro o 19 procent, o což se nejvíce zasloužily akcie Erste a Monety, které vzrostly od ledna o více než 40 procent. Solidní výkonnost ukázala Kofola, jejíž akcie vzrostly ve stejném časovém úseku o 37 procent. Naopak akcie ČEZ přidaly od začátku roku pouze 0,3 procenta.

Kvůli obávám z intenzivní obchodní války mezi USA a Čínou se v listopadu nedařilo ani čínským akciím, upozornil Malina. Index burzy v Hongkongu Hang Seng ale díky vládním opatřením na stabilizaci ekonomiky a akciového trhu od začátku roku přidal 16,5 procenta, přestože poslední tři měsíce zisky pomalu ztrácí. Japonský index Nikkei 225 od začátku roku přidal 15,7 procenta.

