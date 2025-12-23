Nový magazín právě vychází!

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Vánoce v síti Together
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Málokteré jídlo v Česku dokáže rozpoutat tak vášnivou debatu jako bramborový salát. S hráškem, nebo bez? S jogurtem, nebo jedině s poctivou majonézou? A co teprve uzenina, která je pro jedny nostalgickou vzpomínkou na dětství, pro jiné kulinářské rouhání.

Původ bramborového salátu není úplně jasný. Některé zdroje ho spojují s Ruskem a moskevskou restaurací Ermitáž, jiné s německými a rakouskými vlivy. Jisté je, že dříve šlo spíš o jídlo ze zbytků.

V Česku se o něm poprvé zmínila Magdaléna Dobromila Rettigová už v roce 1826. Její recept byl bohatý na majonézu a různé zbytky masa, ale kořenová zelenina v něm ještě chyběla. Spojení smaženého kapra a bramborového salátu se v českých kuchařkách objevilo až v roce 1924 a od té doby se z něj stal neodmyslitelný symbol českých Vánoc.

Suroviny na 10 porcí: 1½ kg brambor, 150 g celeru, 150 g mrkve, 150 g nakládaných okurek + lák z nich, 100 g cibule, oloupané, 300 g majonézy, 50 g plnotučné hořčice, šťáva z 1 citronu, 3 vejce natvrdo, sůl a pepř Václav Kouba, výkonný šéfkuchař Lokálů, nedá dopustit na spojení brambor, kořenové zeleniny, kyselých okurek, vajec a majonézy. Lehkou kyselost dodá salátu nejen citron, ale také lák od okurek, který přispěje i k vláčnosti. O pikantní šmak se pak postará trocha hořčice. Důležitou roli má v bramborovém salátu z Kuchyně sladkokyselý nálev – kromě brambor a nakládaných okurek v něm totiž šéfkuchař Marek Janouch jemně povaří veškerou zeleninu. Díky kyselému prostředí se zelenina neuvaří úplně a zůstává příjemně na skus. 7 fotografií v galerii

A jak to vidí ti, kteří vaří na té nejvyšší úrovni? Oslovili jsme několik tuzemských šéfkuchařů a odpověď byla překvapivě jednotná: salám do bramborového salátu nepatří.

Základ je jednoduchý, ale ne ledajaký

Profesionálové se shodují, že kouzlo dokonalého bramborového salátu nestojí na extravaganci, ale na kvalitních surovinách a správném postupu. Základem jsou salátové brambory varného typu A, poctivá majonéza z dobrých vajec a vyvážená sladkokyselá chuť.

„Klíčová je majonéza a lák z okurek, který salát krásně dochutí,“ říká František Skopec, kreativní šéfkuchař Ambiente. Podle něj by v salátu neměly chybět vařené brambory, mrkev, kořenová petržel, případně celer, jemně nakrájená cibule, kyselé okurky a vejce. To vše ideálně nakrájené na stejně velké kostičky. Nejde jen o chuť, ale i o texturu a vzhled.

V restauraci Kuchyň nedaleko Pražského hradu je bramborový salát stálicí, kterou si hosté dávají třeba k řízku z vepřové krkovice s brusinkami. Šéfkuchař Marek Janouch má svůj vlastní fígl. Zeleninu povaří přímo ve sladkokyselém nálevu. Díky kyselému prostředí se zelenina nerozvaří, zůstane lehce křupavá a chuť salátu je výraznější a svěžejší. Salát se dá jíst hned, ale klidně i druhý den.

Klasika, která se nemění

V Café Savoy se recept na bramborový salát nezměnil už dvacet let. Dodnes ho připravují podle původního zadání Oldřicha Sahajdáka, dnes šéfkuchaře michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise. „Bez bramborového salátu bychom se neobešli a zatím se nikdo neodvážil změnit původní recept,“ říká František Skopec, který tu dříve působil jako šéfkuchař. I tady platí jednoduché pravidlo: brambory, kořenová zelenina, kyselé okurky, majonéza, hořčice, sůl, pepř a lák z okurek. Nic víc, nic míň.

Stejně striktní názor má i šéfkuchař Pavel Sapík. Uzeninu v salátu nepřipouští a doma na Štědrý den připravují hned několik verzí, klasický majonézový, odlehčený jogurtem nebo jednoduchý vídeňský salát. „Ke kaprovi máme sardelovou pastu s přepuštěným máslem, na stole nechybí cukroví. Nejraději máme vanilkové rohlíčky a linecké s rybízovou marmeládou. Já osobně mám slabost pro marokánky,“ dodává s úsměvem.

Restaurace na Štěpána otevřou častěji než loni. Pomůže pátek i turisté

Roznáška jídla v restauraci
ČTK
ČTK
ČTK

Na svátek svatého Štěpána 26. prosince nejspíš otevře více restaurací než loni. Důvodem je to, že letos tento den připadá na pátek, kdy mají restaurace obvykle nejvyšší tržby z celého týdne. Zatímco minulý rok na Štěpána otevřelo 45 procent restaurací, letos to může být polovina, řekl Vladimír Sirotek, ředitel tržních a datových analýz ve společnosti Dotykačka, která provozuje stejnojmenný pokladní systém. Na Štědrý den a Boží hod vánoční podle Sirotka otevře podobný počet restaurací jako loni, a to zhruba 30 procent.

Meziročně vyšší návštěvnost na svatého Štěpána očekává třeba hospoda Pult v Praze. „Také aktuální počasí přeje spíše procházkám po Praze než odjezdu na hory,“ řekla manažerka hospody Tereza Pospíšilová.

14 fotografií v galerii

Nejsilnější den

Z vánočních svátků je svatý Štěpán pro restaurace zároveň nejsilnějším dnem. Loni tržby restaurací na svatého Štěpána dosáhly 55 procent běžného dne, na Štědrý den a Boží hod vánoční to bylo okolo třetiny. Údaje jsou za celý trh, jinak tržby otevřených podniků o svátcích proti běžnému dni rostou. „Zajímavé je, že na Boží hod otevírá ještě méně gastro provozoven než na Štědrý den – loni to byla jen čtvrtina, kdežto na Štědrý den 31 procent,“ řekl Sirotek.

20 fotografií v galerii

Z restaurací L'Osteria na Štědrý den otevřou pobočky v Paláci Kinských a na Staroměstském náměstí v Praze. V dalších dnech budou všechny restaurace otevřené ve standardní době. „O svátcích nás nejčastěji navštěvují rodiny, které si chtějí užít společně strávený čas u dobrého jídla bez starostí s přípravou,“ uvedla marketingová ředitelka Lenka Vojtíšková.

Dnes otevřel luxusní hotel Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental

Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat

Enjoy

Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zájem o sváteční pohoštění v restauraci roste každým rokem, řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Nejčastěji je v nabídce samozřejmě tradiční česká vánoční klasika, ale také vánoční speciality z jiných zemí, případně degustační menu. Velkou oblibu u nás mají speciality ze šneků, a to ve dnech po Štědrém dnu. Jsou restaurace, které se této specialitě věnují již tradičně v období Vánoc a mají svou stálou klientelu,“ dodal Stárek.

V období od Štědrého dne do Nového roku do Prahy přijede nejspíš kolem 200 tisíc domácích i zahraničních turistů, z toho jen na silvestra 80 tisíc až 100 tisíc, řekla již dříve mluvčí městské firmy Prague City Tourism Klára Janderová.

