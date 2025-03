Musk je pro vystoupení USA z NATO

Nejbohatší muž světa a blízký poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk se na své sociální síti vyjádřil pro vystoupení Spojených států z NATO. Zároveň poznamenal, že USA by neměly Evropě platit její obranu. Napsala o tom agentura Bloomberg. Muska, který se narodil v Jihoafrické republice a má také kanadské a americké občanství, Trump pověřil vedením skupiny pro zefektivnění státní správy.

Nejbohatší muž světa se ke členství v NATO vyjádřil dnes časně ráno v reakci na příspěvek, který vyzýval k vystoupení ze Severoatlantické aliance. „Opravdu bychom měli. Nedává smysl, aby Amerika platila za obranu Evropy,“ uvedl Musk.

Již 3. března přitom Musk na X uvedl, že souhlasí s návrhem konzervativního komentátora, který prohlásil, že USA by měly vystoupit jak z NATO, tak z OSN, připomněla agentura Bloomberg.

Nad budoucností Severoatlantické aliance, která v dubnu oslaví 76 let od svého založení, se od Trumpova lednového nástupu do funkce vznáší otazníky. Stanice NBC News 6. března informovala, že Trump se svými poradci hovoří o možné úpravě amerického zapojení do NATO, které by nahrávalo členským zemím, jež budou na obranu přispívat určité procento svého HDP. Téhož dne Trump spojencům vzkázal, že jestli nebudou vyčleňovat dost na svou obranu, nebudou je USA bránit. „Je to zdravý rozum,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. „Pokud nebudou platit, nebudu je bránit. Ne, nebudu je bránit," prohlásil americký prezident.

V rámci NATO je Evropa, která se po studené válce z velké části odzbrojila, závislá na USA, pokud jde o komunikaci, zpravodajské služby a logistiku, jakož i strategické vojenské vedení a palebnou sílu, napsala agentura Bloomberg.

Vedoucí představitelé Evropské unie se v uplynulém týdnu sešli v Bruselu na mimořádném summitu s cílem masivně navýšit výdaje na obranu. Hovořili o návrhu Evropské komise, který zahrnuje až 150 miliard eur v podobě půjček členským státům na obranu, a také o plánech, jak umožnit členským zemím EU využít své národní rozpočty k potenciálním výdajům 650 miliard eur na obranu během čtyř let, aniž by to porušilo rozpočtová pravidla EU, píše Bloomberg.

„V posledních týdnech jsme byli svědky něčeho, co bych nazval poměrně turbulentním vývojem,“ řekl v pátek stanici Bloomberg TV eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius. „Stále asi není zcela jasné, jak bude nakonec americká strategie vypadat,“ dodal.

Podle zákona z roku 2023 nemůže americký prezident jednostranně vystoupit z NATO bez dvoutřetinové většiny v Senátu nebo bez zákona schváleného Kongresem.

