Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Výrobce harrisy Imed Attig
Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Tuniská kuchyně je směsí chutí — od berberských základů přes arabské koření až po francouzský vliv. Tunisané milují čerstvost, jednoduché kombinace a výrazná aromata. Základ tvoří olivový olej, rajčata, citrusy, ryby a samozřejmě množství koření, které dodává jídlům nezaměnitelný charakter.

FOTOGALERIE: Tuniská harrisa je na seznamu kulturního bohatství UNESCO od roku 2022

Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou výrobu tradiční harissy.

Mezi nejoblíbenější pokrmy patří couscous, často podávaný s dušenou zeleninou a jehněčím masem, dále brik — křehká taštička plněná vejcem, tuňákem a petrželí — a šakšuka, která inspirovala snídaňové talíře po celém světě. Šakšuka je v podstatě lečo, které se dochucuje stejnojmenným kořením. Jen vejce se nesmí rozmíchat; v zeleninové hmotě se dusí a poté se celý pokrm přelije do mísy s poklopem, z níž se servíruje.

Harrisa: Královna tuniského koření 

Ale pokud je nějaká ingredience, která k Tunisku neodmyslitelně patří, pak je to harrisa. Je nejen kořenící pastou, ale také kulturním symbolem a rodinným rituálem. Tradice její výroby se dědí z generace na generaci a i když ji dnes najdeme v každém obchodě, domácí harrisa je stále pýchou každé tuniské kuchyně. 

Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou právě výrobu tradiční harissy a vonných olejů.

Spolu s manželkou se zasloužil o to, že harissa byla v roce 2022 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jejich aktivity zahrnují i kulinářské workshopy, kde si zájemci mohou sami pálivou pastu vyrobit. „Pořádáme kulinářské workshopy a zážitkovou gastromii nazvané Concept Harissa, kde se hosté učí o historii a výrobě harissy,“ popisuje svou návštěvníky oblíbenou aktivitu.

Z papriček v rámci udržitelného zemědělství zpracujeme všechno. Odřezky a semínka pak končí jako krmení pro slepice. Ty jako jediné je dokáží konzumovat,“ dodává. 

Zprávy z firem

K výrobě harrisy Tunisané používají odrůdy pálivých paprik, které se suší navlečené na provázcích pod ostrým severoafrickým sluncem. Sušení na vzduchu dodává paprikám jedinečnou sladkost i hloubku. Usušené papriky se následně krátce namočí a rozemelou, nebo roztlučou v moždýři na jemnou pastu. 

Pak přichází ke slovu dochucování. K základním složkám patří kmín, koriandr, česnek a sůl. Každá rodina má svůj poměr ingrediencí, někde přidají citronovou kůru, jinde více česneku. Hotová pasta se zalije kvalitním olivovým olejem, který funguje jako konzervant a uchovává chuť i několik měsíců. Výsledkem je hustá, sytě červená pasta, která v jídlech dokáže vytvořit zázrak, přidat hloubku, pikantnost i vůni. 

„Tuniská gastronomie je pestrá, odvážná a přitom hluboce zakořeněná v tradicích a harrisa ale představuje její podstatu. Jednoduché ingredience, které v rukou zkušených kuchařek a kuchařů ožívají v nečekaných podobách,“ říká Imed.

Tuniská gastronomická stezka: cesta za chutěmi a příběhy 

Turisté i místní čím dál více objevují gastronomickou stezku Tuniska, která propojuje tradiční trhy, farmy, manufaktury i restaurace. Je to jedinečný způsob, jak poznat nejen jídlo, ale i život Tunisanů. 

Tunisko se v poslední době stává i rájem pro gurmány. Na takzvané gastronomické stezce od severu po jih můžete ochutnat různé regionální speciality, které spojují středomořskou lehkost s arabskou tradicí. Vyzkoušejte salát mechouia z pečených paprik a rajčat, čerstvě upečený chléb tabouna nebo legendární harrisu, pálivou pastu z paprik, jejíž přípravu můžete vidět v domě harrisy v Nabulu. Nezapomeňte na sladké datle z oáz v okolí Tozeuru a šťávy z čerstvě lisovaných pomerančů, které osvěží i v nejteplejším dni. A jako chutnou tečku doporučuji sklenku tuniského vína, které doplňuje místní pokrmy a dokonale uzavírá celý kulinářský zážitek,“ popisuje gastronomické možnosti země Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style. 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu amerických cel
ČTK
nst
nst

Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.

Největší ránu představuje vývoj na americkém trhu, který je dlouhodobě nejvýznamnějším odbytištěm švýcarských výrobců. Export do Spojených států se v říjnu propadl o 47 procent. Důvodem jsou především vysoká cla, která americký prezident Donald Trump zavedl letos v létě. Nová 39procentní dovozní sazba uvalená na švýcarské zboží — výrazně vyšší než clo uplatňované na Evropskou unii nebo další rozvinuté ekonomiky — začala platit 7. srpna a rychle zasáhla celý sektor.

Výrobci hodinek, včetně největších hráčů jako Richemont, Swatch Group, LVMH či nezávislých značek typu Audemars Piguet, Patek Philippe a Rolex, se snažili náporu čelit masivním předzásobením v červenci. To však následně vedlo k poklesu marží a k prudšímu ochlazení objednávek. Podle švýcarské centrální banky patřilo odvětví výroby hodinek mezi nejvíce zasažené segmenty, přičemž říjnová čísla ukazují, že k poklesu došlo i v celkovém švýcarském exportu do USA.

Přichází lepší zprávy?

Minulý týden přinesl průmyslu první pozitivní náznak: Washington oznámil, že clo sníží na 15 procent. Konkrétní datum účinnosti ale zatím nebylo zveřejněno, a analytici proto neočekávají rychlé oživení. Podle Thomase Chauveta z Citigroup může výraznější obrat přijít teprve tehdy, až nižší sazba začne skutečně platit.

Naopak v Asii se situace začíná zlepšovat. Export švýcarských hodinek do Číny vzrostl v říjnu o 13 procent, růst hlásí i Hongkong a Singapur. Statistiky ukazují zvýšený zájem o cenově dostupnější modely, zatímco hodinky s cenovkou nad 3 tisíce franků, tedy lehce přes 78 tisíc korun, zaznamenaly sedmiprocentní propad. Přesto analytici upozorňují, že pozitivní signály z Číny či Blízkého východu zatím nedokážou kompenzovat slabý odbyt na evropském trhu a především vysokou míru nejistoty spojenou s americkou obchodní politikou.

Zlato

Je zlato ve vleku spekulantů? Podle Economistu to je více než pravděpodobné

Trhy

Cena zlata od počátku roku pokořila hned několikrát rekord a cenný kov patří k nejvýnosnějším investicím letoška. Dlouho se uvádělo, že za růstem ceny stojí mimo jiné i poptávka ze strany centrálních bank, které nejsou citlivé na cenu. Podle magazínu The Economist je však nyní více než pravděpodobné, že klíčovým faktorem jsou vysoce spekulantské sázky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Generální ředitel značky Breitling Georges Kern snížení amerického cla uvítal, zároveň však zdůraznil, že obor nadále usiluje o návrat k původnímu 2procentnímu dovoznímu poplatku. Připomněl také, že švýcarský hodinářský průmysl zaměstnává tisíce lidí v USA, zejména v oblasti oprav a maloobchodu, a nepředstavuje hrozbu pro domácí průmysl.

Podle analytiků zůstává švýcarský sektor luxusního zboží pod tlakem. Několik silných značek dokáže část problémů překrýt, ale celkové prostředí je stále mimořádně náročné a další vývoj bude záviset především na tom, zda Washington skutečně přistoupí ke snížení cel a kdy nové sazby vstoupí v platnost.

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.
Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.

Na mapě Prahy stále ještě existují místa, která zejí prázdnotou, třeba Nákladové nádraží Žižkov. Jde o obrovský a prázdný prostor, který je lemovaný monumentální funkcionalistickou budovou z 30. let. To se ale brzy změní. Sekyra Group, která o území usilovala téměř dvě desetiletí, získala v dubnu klíčové pozemky a teď developer představuje prvotní podobu dvou domovních bloků nové čtvrti Žižkov City.

UNIT architekti kladli důraz na blokovou strukturu a veřejné prostory. UNIT architekti kladli důraz na blokovou strukturu a veřejné prostory. Majo architekti byli oceněni za nápaditou práci s parterem a loubím. 11 fotografií v galerii

Ulice, které dávají smysl

Aby byla nová čtvrť pestrá, Sekyra Group zvolila postup, který se osvědčil už u projektu Smíchov City, kdy více autorských týmů pracuje společně. Porota vybrala čtveřici ateliérů: UNIT architekti, KLASKA LTD, edit! architects a majo architekti. Každé studio přineslo svůj styl, zkušenost a urbanistický názor.

„Cílem je vytvořit moderní městskou čtvrť, která navazuje na charakter Žižkova a přináší vysokou kvalitu života,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Projekt tak staví na tradiční blokové struktuře, v Praze osvědčeném modelu, který vytváří jasné ulice, přirozené sousedství a fungující parter.

První dva bloky nabídnou přibližně tisíc bytů, každý s balkonem, lodžií nebo předzahrádkou. Do ulic budou orientovány obchody, služby a kavárny, zatímco uvnitř bloků vzniknou klidné zelené dvory určené rezidentům i místní komunitě.

A přestože se plánuje zcela nová čtvrť, srdcem území zůstává historická budova nákladového nádraží, největší dochovaná funkcionalistická stavba v Praze. Po letech hledání pro ni vzniká jasná vize: promění se v kulturně-společenské centrum, doplněné o novou nástavbu, kde mohou najít místo i městské byty.

Žižkov City má být skutečným městem, ne dopravní spojkou. Projekt proto počítá s výrazným omezením automobilové dopravy a podporou pěší a cyklistické mobility. 

Ke schválení projektu vedla i změna územního plánu, kterou pražské zastupitelstvo přijalo až letos. Součástí povinné plánovací smlouvy je závazek developera investovat 624 milionů korun do veřejné infrastruktury: od parku přes rekonstrukce přilehlých ulic až po sociální vybavenost.

Stavba nové čtvrti se rozdělí do tří etap. Začít by mohla na přelomu let 2027 a 2028, dokončení celého projektu se očekává kolem roku 2045.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

