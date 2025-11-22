Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici
Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.
Tuniská kuchyně je směsí chutí — od berberských základů přes arabské koření až po francouzský vliv. Tunisané milují čerstvost, jednoduché kombinace a výrazná aromata. Základ tvoří olivový olej, rajčata, citrusy, ryby a samozřejmě množství koření, které dodává jídlům nezaměnitelný charakter.
FOTOGALERIE: Tuniská harrisa je na seznamu kulturního bohatství UNESCO od roku 2022
Mezi nejoblíbenější pokrmy patří couscous, často podávaný s dušenou zeleninou a jehněčím masem, dále brik — křehká taštička plněná vejcem, tuňákem a petrželí — a šakšuka, která inspirovala snídaňové talíře po celém světě. Šakšuka je v podstatě lečo, které se dochucuje stejnojmenným kořením. Jen vejce se nesmí rozmíchat; v zeleninové hmotě se dusí a poté se celý pokrm přelije do mísy s poklopem, z níž se servíruje.
Harrisa: Královna tuniského koření
Ale pokud je nějaká ingredience, která k Tunisku neodmyslitelně patří, pak je to harrisa. Je nejen kořenící pastou, ale také kulturním symbolem a rodinným rituálem. Tradice její výroby se dědí z generace na generaci a i když ji dnes najdeme v každém obchodě, domácí harrisa je stále pýchou každé tuniské kuchyně.
Výrobě harrisy a workshopům s ní spojených se věnuje i Imed Attig. Imed je tuniský podnikatel a historik z města Nabeul, který je známý jako spoluzakladatel společnosti Terroirs de Tunisie, která se specializuje na řemeslnou právě výrobu tradiční harissy a vonných olejů.
Spolu s manželkou se zasloužil o to, že harissa byla v roce 2022 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jejich aktivity zahrnují i kulinářské workshopy, kde si zájemci mohou sami pálivou pastu vyrobit. „Pořádáme kulinářské workshopy a zážitkovou gastromii nazvané Concept Harissa, kde se hosté učí o historii a výrobě harissy,“ popisuje svou návštěvníky oblíbenou aktivitu.
„Z papriček v rámci udržitelného zemědělství zpracujeme všechno. Odřezky a semínka pak končí jako krmení pro slepice. Ty jako jediné je dokáží konzumovat,“ dodává.
K výrobě harrisy Tunisané používají odrůdy pálivých paprik, které se suší navlečené na provázcích pod ostrým severoafrickým sluncem. Sušení na vzduchu dodává paprikám jedinečnou sladkost i hloubku. Usušené papriky se následně krátce namočí a rozemelou, nebo roztlučou v moždýři na jemnou pastu.
Pak přichází ke slovu dochucování. K základním složkám patří kmín, koriandr, česnek a sůl. Každá rodina má svůj poměr ingrediencí, někde přidají citronovou kůru, jinde více česneku. Hotová pasta se zalije kvalitním olivovým olejem, který funguje jako konzervant a uchovává chuť i několik měsíců. Výsledkem je hustá, sytě červená pasta, která v jídlech dokáže vytvořit zázrak, přidat hloubku, pikantnost i vůni.
„Tuniská gastronomie je pestrá, odvážná a přitom hluboce zakořeněná v tradicích a harrisa ale představuje její podstatu. Jednoduché ingredience, které v rukou zkušených kuchařek a kuchařů ožívají v nečekaných podobách,“ říká Imed.
Tuniská gastronomická stezka: cesta za chutěmi a příběhy
Turisté i místní čím dál více objevují gastronomickou stezku Tuniska, která propojuje tradiční trhy, farmy, manufaktury i restaurace. Je to jedinečný způsob, jak poznat nejen jídlo, ale i život Tunisanů.
„Tunisko se v poslední době stává i rájem pro gurmány. Na takzvané gastronomické stezce od severu po jih můžete ochutnat různé regionální speciality, které spojují středomořskou lehkost s arabskou tradicí. Vyzkoušejte salát mechouia z pečených paprik a rajčat, čerstvě upečený chléb tabouna nebo legendární harrisu, pálivou pastu z paprik, jejíž přípravu můžete vidět v domě harrisy v Nabulu. Nezapomeňte na sladké datle z oáz v okolí Tozeuru a šťávy z čerstvě lisovaných pomerančů, které osvěží i v nejteplejším dni. A jako chutnou tečku doporučuji sklenku tuniského vína, které doplňuje místní pokrmy a dokonale uzavírá celý kulinářský zážitek,“ popisuje gastronomické možnosti země Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style.
