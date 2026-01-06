Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou
Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.
V Holešovické tržnici vzniká místo, které má ambici stát se novým centrem pražské gastronomie. Skupina Ambiente tu postupně otevírá tři své podniky, restauraci Skô, cukrárnu Myšák a řeznictví Naše maso. Každý z nich funguje samostatně, dohromady ale tvoří promyšlený celek propojený společným dvorkem.
Pod architektonický návrh se podepsal Josef Pleskot a jeho AP Atelier, který dal projektu jednotný výraz, tedy současný, ale s respektem k historii někdejších jatek.
Ambiente otevírá restauraci Skô
Srdcem celého prostoru je restaurace Skô, osobní projekt šéfkuchaře Tomáše Valkoviče. Jeho kuchyně vychází ze vzpomínek na dětství na Slovensku. Na menu se objevují langoše, halušky, lokše, pagáče, privarok nebo treska v majonéze.
Část surovin vzniká přímo v restauraci. „Na ohništi pečeme maso, sami si pěstujeme bylinky, nakládáme zelí, vaříme marmelády a zavařujeme kompoty. Spolu s Amasem vyrábíme vlastní klobásy a uzenou šunku a spolupracujeme s českými a slovenskými farmáři, vinaři i řemeslníky,“ vyjmenovává Tomáš Valkovič, rodák ze Slovenska, který v posledních letech působil jako kreativní šéfkuchař Ambiente.
Skô má zhruba třicet míst k sezení a zatím servíruje večeře, do budoucna se chystají i obědy a bufet. Na kuchyni navazuje vinný sklep a promyšlená vinná karta zaměřená především na menší vinaře ze Slovenska a Česka.
Interiéru dominuje velká pec na dřevo, v barevném a živém prostoru je nejvýraznějším prvkem modrobílá kredenc. „Často přemýšlím nad tím, že prostor musí slušet osobnosti, která mu bude kralovat. Pokud se nám to s Tomášem povedlo, budu to považovat za ten nejlepší výsledek, jakého může architekt dosáhnout. Není totiž nic tak intimního jako navrhovat interiér restaurace,“ říká autor návrhu Josef Pleskot.
Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.
Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah
Větrníky, kremrole a výběrová káva na druhém břehu Vltavy: V Holešovické tržnici
V Hale 27 otevřela svou druhou pražskou pobočku cukrárna Myšák. Nabízí vše, na co jsou hosté zvyklí z Vodičkovy ulice: tradiční české zákusky podle prvorepublikových receptur, větrníky, kremrole, dorty, snídaně i výběrovou kávu z liberecké pražírny Nordbeans.
Prostor je navržen především pro rychlý servis a prodej s sebou. Zákusky si ale lze vychutnat i venku na dvorku, který Myšák sdílí se Skô a Naším masem. Interiér od architektky Terezy Froňkové pracuje s mahagonovým dřevem a atypickým lustrem inspirovaným marcipánovými figurkami, které jsou s Myšákem historicky spojené. Oproti provozovně ve Vodičkově ulici, kde převládá vanilkový odstín, se v Holešovicích objevuje jemná šalvějová barva.
Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.
Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla
V Holešovické tržnici otevře pobočku řeznictví Naše maso
Třetím dílem skládačky je nové Naše maso, které se v Hale 27 otevře na začátku roku 2026. Stejně jako v Dlouhé ulici nabídne maso z českých chovů, uzeniny podle prvorepublikových receptur i hotová jídla – burgery, tatarák nebo sekanou v housce.
Interiér opět navrhl AP Atelier Josefa Pleskota. Dominantou prostoru je masivní výdejní pult ze zeleného řeckého mramoru, který architekti přirovnávají ke zkamenělé trávě. „Zelená symbolizuje vitalitu a zdraví, ale pro někoho může evokovat i něco znepokojivého. Potěšilo nás, že se řezníci pro tento kontrastní nápad nadchli,“ vysvětluje Pleskot.
Prostor doplňuje kruhový lustr evokující slunce a soška svatého Bartoloměje, patrona řezníků. Díky proskleným stěnám mohou zákazníci sledovat řezníky přímo při práci. Součástí provozu jsou také dvě výdejní okénka a samoobslužná vitrína s maloobchodním prodejem.
