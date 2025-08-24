REPORTÁŽ: V Kampa Parku servírují zážitky. Nejen ty gastronomické
Slunce se pomalu sklání za pražské střechy a zlaté světlo se odráží od hladiny Vltavy. Loď tiše klouže městem, šum vody doprovází jemné praskání bublinek luxusního šampaňského ve sklence z křišťálu. Po hodince plavby kotvíme na Kampě, plni očekávání usedáme ke stolu v restauraci Kampa Park. Už u předkrmu vím, že dnešní večer bude zážitkem, který se nám vryje do všech smyslů. A nejde úplně o nedostupný luxus.
Naposledy jsem lodí do restaurace plul v Miami, kde jde ale o v celku běžný způsob dopravy. To v Praze, to je jiná liga. A vlastně i návod, jak z obyčejné romantické večeře ve městě udělat rande, na které budete společně vzpomínat. Bonus je, že ho za vás naplánují v Kampa Parku. Večer startuje na soukromé lodi Skinny Bitch, která patří restauraci. Počasí nám přeje. Je horký, slunečný podvečer, my si vychutnáváme lahev šampaňského Taittinger a přikusujeme drobné kanapky. Před námi se rozprostírá panorama Pražského hradu a nám se nabízí pohled na město z té nejromantičtější perspektivy – z lodi a v okamžiku, kdy se mosty a nábřeží začínají zalévat zlatým světlem.
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Majitel Kampa Parku: Raději budu mít restauraci plnou lidí, než michelinskou hvězdu na dveřích
Enjoy
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Po asi hodinové plavbě po Vltavě kotvíme zpět na Kampě, kde nás čeká večeře v ikonické restauraci, která je tu už tři dekády a leží doslova na dotek Karlova mostu. Shodou okolností se Kampa Park zrovna tento týden objevil ve výběru pražských top restaurací britského deníku Telegraph.
Jako první ochutnáváme tatarák z tuňáka s avokádem a křepelčím vejcem. Předkrm spojuje lehkost ryby s jemnou krémovostí avokáda a decentní elegancí vajíčka. Poté následuje telecí tatarák s lanýžovou majonézou a brioškou. Jemnost masa se zde krásně pojí s výraznou lanýžovou chutí a lehce opečené pečivo předkrmu dodává potřebný kontrast.
Kobe steak a losos
Hlavní chody jen potvrzují pověst podniku. Ochutnáváme striploin steak Kobe A5 s Hasselback bramborami. Jde o japonské hovězí s typickým mramorováním a neobyčejnou jemností, které patří k absolutní gastronomické špičce. U tohoto chodu mám menší výhradu, která však nesnižuje hodnotu celého zážitku. Maso je to velmi kvalitní, chutné a na pohled krásné, není třeba ho schovávat pod náloží lišek a česneku.
Druhou volbou je v misu pečený marinovaný losos s hráškovým-wasabi pyré, křupavou jarní cibulkou a teriyaki omáčkou. Kombinace, která ukazuje, že i klasická ryba může být podaná s asijskou lehkostí a moderním twistem.
Sladká tečka
Závěr patří tradičně dezertům. Ochutnali jsme tiramisu s mandlovými savoiardi a limoncello sorbetem, který dodal jemně nasládlému mascarpone osvěžující citrusový tón. Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou naopak vsadil na hutnou klasiku, tekutý čokoládový střed byl za mě úplně top.
Verdikt? Kampa Park nabízí komplexní zážitek od romantické plavby až po menu, které dokáže překvapit kombinací lehkosti a výrazných tónů. Je to místo pro výjimečné chvíle. Za večeři za dva s plavbou a vínem jsme zaplatili kolem 15 tisíc korun.
V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei“ twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour“. A funguje to.
REPORTÁŽ: V Above Rooftop nad Václavákem se potkává Latinská Amerika s Japonskem
Enjoy
V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei“ twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour“. A funguje to.
Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.
REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo
Enjoy
Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.
Na vrcholu hotelu W Dubai – Mina Seyahi se nachází restaurace Attiko. Podnik nabízí nejen panoramatické výhledy například na umělé souostroví Palm Jumeirah, ale i gastronomický zážitek. Já jsem okusil mimo jiné i steak Wagyu striploin, který byl tím nejlepším kusem hovězího, co jsem v pouštní megapoli kdy ochutnal. A také nejlevnějším. Stál jen 1320 korun.
REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku
Enjoy
Na vrcholu hotelu W Dubai – Mina Seyahi se nachází restaurace Attiko. Podnik nabízí nejen panoramatické výhledy například na umělé souostroví Palm Jumeirah, ale i gastronomický zážitek. Já jsem okusil mimo jiné i steak Wagyu striploin, který byl tím nejlepším kusem hovězího, co jsem v pouštní megapoli kdy ochutnal. A také nejlevnějším. Stál jen 1320 korun.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.