Monastiq povýšil českou klasiku na fine dining

Steak ze svíčkové s knedlíčky, tlačenka, kulajda či zemlbába trochu jinak. Nová pražská restaurace Monastiq v hotelu Mandarin Oriental nabízí českou klasiku v její moderní verzi. A rozhodně tím tvůrci menu nešlápli vedle. Je to neotřelý způsob, jak cizincům odprezentovat tradiční české pokrmy a přitom ve strávnících zanechat dojem, že jde o vysokou gastronomii.

Bohatá historie místa, kde už ve 14. století stál dominikánský klášter, inspirovala menu nové restaurace. „Kulinářská historie české kuchyně je tu přetvořena do stylových moderních pokrmů,“ popisuje koncept restaurace Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental Prague.

Zdejší menu by se dalo shrnout jako staletími prověřená klasika v novém hávu. Chody mají až poetické názvy. „Legenda z jihu“ je kulajda. A to výborná. Předkrm „Na pomoc!“ se sestává z bramborové placky s kachním pršutem, rebarborou a kozím sýrem. Tato netradiční kombinace výborně funguje. A platí to pro všechno, co jsem zde měl možnost ochutnat.

Hra chutí

Ke steaku z hovězí svíčkové vám v Monastiqu naservírují bramborové knedlíčky. Pokrm je na hony vzdálený klasické svíčkové se šesti. Maso je šťavnaté, v puse se rozpadá, knedlíčky jsou vláčné s jemnou chutí morku z kostí. Ochutnal jsem i jehněčí kotlety s kroketou a také candáta s říčními raky s rybí fáší. Byla to dokonalost chutí.

Na menu nechybí ani telecí řízek s teplými bramborovým salátem, kterému se zde říká „Český aristokrat“ nebo kuře na paprice pojmenované jako „Díky, Maďarsko“. Z předkrmů ještě překvapí „Zlatíčko“, což je tlačenka.

Sladká tečka a digestiv

Z dezertů rozhodně stojí za ochutnání zemlbába. Kdo čeká nevzhledné kusy zbylé veky a jablek, bude velmi příjemně překvapen. Jako první vás upoutá krásná sklenička na stopce, v níž byste čekali spíše koktejl. Její obsah v podobě jablečného potěšení ale přiměje i nejzatvrzelejšího odpůrce žemlovky tento pokrm milovat. Z dezertů jsou na menu ještě medovník a „Staropražský Wonka“, což je čokoláda a višně. Poslední jmenovaný dezert už jsem ale nezvládl ochutnat. Tak snad příště.

Vinný lístek je obsáhlý a zahrnuje i velmi vzácné lahve, často s upozorněním, že jde o poslední kus v nabídce. Na výběr je také devět druhů rozlévaných bílých i červených vín, dvě růžová a dvě šumivá vína. A pak tu jsou koktejly. Zkouším místní specialitu, koktejl Jan Werich. Složením je to pivo a whisky. Tak, jak to měl tento hrdý Malostraňák rád. Na závěr si ještě objednávám espresso martini, kterému nebylo co vytknout.

