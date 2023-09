Zámek u Rokycan je na prodej. Jde o jednu z nejdražších nemovitostí na tuzemském trhu

Barokní zámek nedaleko Rokycan je na prodej. Před téměř 10 lety za něj současný majitel zaplatil 100 milionů korun, po rekonstrukci za něj chce 160 milionů korun. Historický komplex je tak suverénně jednou z nejdražších nemovitostí na tuzemském trhu.

Reklama

Zámek v Mirošově, asi 10 kilometrů od Rokycan, postavili na začátku 17. století na místě původní renesanční tvrze. Celý areál, kromě zámku stojí na pěti hektarovém pozemku stojí další tři poměrně zachovalé historické objekty (pivovar, budova správce pivovaru a špýchar), je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka.

Současný majitel, v roce 2015 historický komplex za 100 milionů korun koupila společnost Green Ways International, kromě rekonstrukce zámku nechal postavit i novostavbu se dvěma bytovými jednotkami, garáží pro tři vozy, sklady a technickou místností.

Zámky a hrady se prodávají nejčastějí do 20 milionů korun

„Areál je vhodný jak pro celoroční nebo sezónní rodinné bydlení, tak pro podnikání. Je třeba ale počítat s případnou investicí do hospodářských budov v závislosti na jejich budoucím využití,“ přibližuje Lenka Munter, makléřka specializující se na prodej historických nemovitostí.

Na vrcholu byt, vespod bazén. Vodárenská věž v Libni je na prodej za 80 milionů Reality Nad Libní se tyčí už téměř 120 let. Do 90. let některé z tamních činžáků zásobovala vodou. A po tom jen chátrala, než se ji ujal soukromý investor, a chráněnou stavbu zrekonstruoval. Na samém vrcholu vznikl mezonet, další prostory jsou připravené pro jakýkoliv účel. Věž může sloužit k bydlení, ale třeba i jako sídlo firmy, a to za 80 milionů korun. Petra Jansová Přečíst článek

Mirošov leží mezi Prahou a Plzní, do Prahy se dá autem dojet za necelou hodinu, do Plzně za 30 minut. A právě lokalita je jedním z klíčových faktorů cenotvorby. Kromě blízkosti Prahy nebo velkých měst, cenu nahoru i v případě trofejních nemovitostí šponuje podle Munter i dojezdová vzdálenost na německé či rakouské hranice.

Historické nemovitosti před rekonstrukcí se dnes pohybují v řádech do 20 milionů korun, zcela výjimečně do 10 milionů korun. Za zámek Mirošov, který je po rekonstrukci, chce majitel 160 milionů korun.

Exodus Rusů z Karlových Varů pokračuje. Luxusní vily hledají nové majitele Reality Počty nemovitostí v Karlových Varech, které patří ruským majitelům, klesají. Shodují se na tom realitní makléři i vedení města. Určit ale, komu nemovitosti ve skutečnosti patří, není jednoduché, řada z nich je napsaná na firmy nebo na lidi, kteří žijí v jiných zemích, než je Rusko. I přes úbytek ale ve městě zůstává řada nemovitostí s vazbami na Rusko. ČTK Přečíst článek

Slapy táhnou. Dvoupokoják vyjde i na 13 milionů, chatky v kopcích ale zlevnily Reality Za téměř totožnou cenu jako v Praze se kupuje metr čtvereční v nově postaveném apartmánu na Slapech. Oblast, která o víkendu připomíná spíš pražský Václavák, zkrátka dlouhodobě patří k áčkovým lokalitám, kde se ceny nemovitostí pohybují nad celorepublikovým průměrem. Petra Jansová Přečíst článek