Slapy táhnou. Dvoupokoják vyjde i na 13 milionů, chatky v kopcích ale zlevnily

Za téměř totožnou cenu jako v Praze se kupuje metr čtvereční v nově postaveném apartmánu na Slapech. Oblast, která o víkendu připomíná spíš pražský Václavák, zkrátka dlouhodobě patří k áčkovým lokalitám, kde se ceny nemovitostí pohybují nad celorepublikovým průměrem.

Břehy zaplněné desítkami hausbotů i nově postavených apartmánů, řeka plná motorových člunů i jachet. Na Vltavě u Slapské přehrady je rušno. Nejdelší česká řeka nepřitahuje jen vodáky a další turisty, ale díky krátké dojezdové vzdálenosti do Prahy i lufťáky. A se stává jakousi „sezónní zahrádkou“ Pražanů.

„Investičně budou Slapy nadále zajímavé jako ‘pražská humna‘ právě pro druhé domovy obyvatel metropole. Pro metropolitní rodiny bude nadále zajímavé mít zde svou sezonní ´zahrádku´, za kterou si budou díky dobré dostupnosti ochotni připlatit,“ přibližuje František Brož za server Bezrealitky.

Chatky v lesích u Vltavy budou zlevňovat

A zatímco starší chatky ve špatně dostupných místech budou své zájemce, a tak i cenu spíš ztrácet, u nových moderních projektů to bude naopak.

„Aktuálně na Slapech registrujeme tři nové projekty. Metr čtvereční v nich vyjde od 60 do 130 tisíc za metr čtvereční,“ přibližuje Vít Soural, šéf analytické společnosti Flat Zone. Za dvoupokojový apartmán zaplatí zájemce zrhuba 13 milionů korun.

Ceny na secondhandovém trhu se od těch na primárním liší. Klasická chatka na cizím pozemku se dá pořídit za zhruba milion korun, sezonně obyvatelnou chatu na vlastním pozemku pak v rozmezí od 1,5 do dvou milionů podle velikosti pozemku. Celoročně obyvatelné chaty, které mohou fungovat jako zmiňované „druhé domovy“, vyjdou s ohledem na plochu a stav od 3,5 do šesti milionů korun.

Ochlazení poptávky na realitním trhu se nicméně dotklo i rekreačních nemovitostí v áčkové lokalitě jakou jsou Slapy. Hodně nemovitostí, které byly v nabídce ještě na jaře, majitelé raději stáhli. A pronajímají je.

Ceny se drží jen na Lipně a v Krkonoších

„Na Slapech tak dochází k podobné situaci jako u ostatních A+ rekreačních oblastí, část portfolia mizí z nabídky, protože majitelé by na transakci v současné chvíli tratili, část se prodává, ale z dlouhodobého hlediska pod cenou,“ popisuje situaci Brož.

Významný pokles cen, v některých případech až o 35 procent, se podle Brože vyhýbá skutečně jen Lipnu nebo horským střediskům v Krkonoších.

Poptávka se v posledních dvou letech částečně přesunula do zahraničí, mezi nejvíce poptávané patří rekreační nemovitosti a apartmány u moře. Nejčastěji Češi hledají nemovitosti v Chorvatsku, Španělsku a Itálii.

Velký zájem realitní firmy zaznamenaly během covidového období v roce 2021, kdy Češi vyhledávali nemovitosti v zahraničí dvojnásobně častěji než v předešlých letech.

„Prodeje skutečně rychle rostou. Nepředstavujme si ale, že se jeden zájemce rozmýšlí mezi pověstnou chatou na Slapech a chorvatským či španělským pobřežím. Jsou to odlišné skupiny lidí,“ dodává Jiří Kučera, ředitel společnosti Luxent - Exclusive Properties s tím, že naprostá většina potenciálních kupujících ale hledá rekreační objekty v České republice, a tak to zůstane i do budoucna.

