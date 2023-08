Na vrcholu byt, vespod bazén. Vodárenská věž v Libni je na prodej za 80 milionů

Nad Libní se tyčí už téměř 120 let. Do 90. let některé z tamních činžáků zásobovala vodou. A po tom jen chátrala, než se ji ujal soukromý investor, a chráněnou stavbu zrekonstruoval. Na samém vrcholu vznikl mezonet, další prostory jsou připravené pro jakýkoliv účel. Věž může sloužit k bydlení, ale třeba i jako sídlo firmy, a to za 80 milionů korun.

Stavba je ve stavu shell & core. „Je proto nutné počítat ještě s dalšími náklady na dostavbu,“ přibližuje realitní makléřka Pavla Kalousová, která má prodej nemovitosti na starosti.

Zásadní rekonstrukce celého objektu proběhla. Jedná se o pražskou technickou památku, přičemž památkově chráněný je ale pouze dřík (noha) samotné věže. Tambur (horní část věže) byl snesen a nahrazen masivní stavbou z betonových prefabrikátů a cihel. Do věže byly zakomponovány všechny architektonické prvky dle původního návrhu z přelomu 19. a 20. století.

I zázemí kolem věže se změnilo. Na pozemku stojí garáže pro umístění osmi vozů, v podzemí je zase unikátní prostor pro společenské či pracovní využití s přístupem denního světla.

„Nemovitost je to velmi specifická a nabízí se již delší dobu vzhledem k tomu, že koncový zákazník bude osoba či firma, která si přeje něco výjimečného a dokáže tuto nemovitost i financovat,“ říká Kalousová.

Věž je na prodej minimálně od roku 2021. Makléřka specializující se na prodej historických nemovitostí nicméně věří, že prodej chce čas. Protože podobné trofejní objekty, příliš nepodléhají trendům a výkyvům běžného realitního trhu.

