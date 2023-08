Ruských majitelů nemovitostí v Karlových Varech je stále méně

Počty nemovitostí v Karlových Varech, které patří ruským majitelům, klesají. Shodují se na tom realitní makléři i vedení města. Určit ale, komu nemovitosti ve skutečnosti patří, není jednoduché, řada z nich je napsaná na firmy nebo na lidi, kteří žijí v jiných zemích, než je Rusko. I přes úbytek ale ve městě zůstává řada nemovitostí s vazbami na Rusko.

Pro Rusy je stále těžší shánět nemovitosti

„To, že některé nemovitosti v Karlových Varech mění majitele, pozorujeme už několik let od dob koronavirové pandemie, která mnohým zahraničním vlastníkům prakticky znemožnila jejich majetek užívat, nebo v případě komerčních nemovitostí efektivně řídit a podobně. Viděli jsme vlnu prodejů ubytovacích zařízení, realitní servery nabízely poměrně velké množství bytů a domů, často luxusních a za ceny, které asi nebyly a nejsou v dané době reálné. Podle odezvy z realitního trhu se zdá, že mnoho těch nemovitostí získalo nové majitele, a to často tuzemské - příkladem za všechny může být například objekt Sparkasse, původně městské spořitelny na Divadelním náměstí,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podobně i oslovení realitní makléři potvrzují, že byty i domy, které dříve patřily majitelům z Ruska anebo zemí bývalého Sovětského svazu, se na trhu objevují více. Některé se ale stále nabízejí za ceny, které jsou vysoko nad reálnou prodejní cenou. Některé nemovitosti, hlavně byty si v posledních letech koupili i čeští vlastníci. Pro movitější klienty jde o zajímavou investici mít byt v Karlových Varech, ať pro vlastní potřeby nebo k pronájmu.

Vlastnit nemovitost v České republice může kdokoli, pro občany Ruské federace je ale stále obtížnější se do Česka dostat nebo své nemovitosti efektivně využívat a spravovat. Odchody ruských obyvatel Karlových Varů začaly už po anexi Krymu, výrazně pak zesílily během pandemie covidu a následně po ruské agresi na Ukrajině. Exponovaným podporovatelům ruského režimu pak nyní hrozí i sankce a zmrazení majetku.

Na druhou stranu, rusky mluvících hostů je v lázeňském městě stále hodně. Jak ale hoteliéři vysvětlují, jde o Rusy nebo obyvatele postsovětských republik, kteří trvale žijí v západní Evropě a z pohledu práva jsou občany Evropské unie.

Dohledat skutečné majitele reality je mnohdy obtížné, například komerční nemovitosti jsou psané na firmy, jejichž vlastníci jsou skryti za dalšími firmami, jež pak jen formálně sídlí například na Kypru nebo dalších místech, kde nehrozí sankce. To pak ale někdy působí komplikace i magistrátu, pokud potřebuje s vlastníky o něčem jednat. „To, že jsou majitelé objektu těžko dohledatelní nebo nekomunikují, představuje skutečně někdy problém,“ řekla primátorka.

Detailní přehled o tom, komu nemovitosti patří, město nemá a ani nemá důvod po tom pátrat, pokud nepotřebuje jednat s majitelem. Z hlediska města nebo magistrátu mohou mít majitelé povinnosti poplatkové, například u komerčních ubytovacích zařízení k poplatku z pobytu, u nemovitostí určených k bydlení k poplatku za komunální odpad, u všech nemovitostí povinnost k dani z nemovitosti, v případě staveb, které svým technickým stavem mohou představovat nebezpečí pro své okolí, mohou být majitelům nařízena opatření nebo stavební práce k zajištění objektu.

„Samozřejmě mohou mít i povinnosti další, daňové, personální a podobně, například vůči státnímu rozpočtu, ale to město obvykle neřeší. Mnohdy, kdy se nám nedaří kontaktovat majitele samotného, se nám podaří najít jeho oprávněného zástupce, správce objektu a podobně, kdy některé povinnosti může převzít on. Obecně - pokud majitel nebude plnit své povinnosti, může se mu postupně hromadit dluh. To může vést i k žalobě a rozsudku o povinnosti platit, a pokud to majitel neučiní, bude možné rozhodnutí soudu provést i exekucí, například nuceným prodejem nemovitosti k uspokojení vzniklých dluhů,“ dodala Andrea Pfeffer Ferklová.

