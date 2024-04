Eva Jiránková ze SGEF: Na udržitelné investice poskytujeme finance i poradenství

Jeden z tuzemských lídrů nebankovního financování firem, společnost SG Equipment Finance (SGEF), v loňském roce poskytl úvěry v celkové hodnotě 16 miliard korun. Stále významnější část z toho představují takzvaně „zelené projekty“, které splňují přísná kritéria ESG. „V rámci těchto investic je důležitý náš komplexní přístup zahrnující nejen financování a pojištění, ale také konzultace projektu a podmínek jeho realizace,“ říká prokuristka a obchodní ředitelka SGEF Eva Jiránková.

SGEF je v Česku největším poskytovatelem financování letecké techniky. Jak to jde dohromady s udržitelností, která se stává investičním hitem doby?

SGEF se chce cíleně zaměřit na financování udržitelné letecké techniky, umožňujeme financování letadel na takzvaný udržitelný pohon – Sustainable Aviation Fuel, který je v současnosti dražší než klasické fosilní palivo. Nově připravujeme možnosti pro financování dronů. A samozřejmě budeme chtít poskytovat také financování elektrických letadel, ale zde zatím zůstávají různé technické i legislativní výzvy, se kterými je třeba se vyrovnat.

Například?

Nejsem letecký inženýr, tudíž mohu k tomu přistoupit pouze jako laik. Jako jeden, ale nikoliv jediný technický problém, mě napadá fakt, že klasická letadla jsou konstruována v souladu s premisou, že mají různou hmotnost při vzletu a přistání, což je dáno spalováním paliva. U elektrických letadel je problém, že baterie váží pořád stejně. Tedy budeme muset počkat na menší baterie. Vyřešit se ale bude muset také rychlost dobíjení, protože načerpat klasické palivo trvá výrazně kratší dobu, než by trvalo dobití velkých baterií. A jak všichni vědí, nejdražší letadlo je to, které není ve vzduchu.

A ty legislativní překážky?

Vlastně zatím žádná legislativa v České republice ani Evropské unii neexistuje. Prostě jsme na začátku a teprve se vytváří u nás i ve světě. My se samozřejmě snažíme připravit na vše.

Jak populární jsou vlastně v současnosti udržitelné investice? Je o ně zájem?

Vše se řídí takzvanou taxonomií Evropské unie, která různě velkým firmám postupně zavádí povinnost zvyšovat podíl investic, které jsou takzvaně udržitelné. Každý podnikatel v EU tak zkrátka musí tímto směrem přemýšlet a musí si v souladu s tím připravit investiční strategii vedoucí k dlouhodobému snižování uhlíkové stopy. Součástí toho všeho je požadavek, aby se investovalo do takových moderních postupů a technologií, které umožní vyrábět efektivněji, ale zároveň nikoli výrazně víc.

Proč?

Cílem je zachování výroby při nižší spotřebě. Nikoli vyrábět výrazně víc. Pak to je v souladu s požadavky taxonomie a jde o „zelenou investici“. Pokud by daná technologie umožnila výrazně navýšit výrobu, došlo by k další zátěži. Ale EU se těmito nařízeními snaží posílit cirkulární ekonomiku, kde výrobky vydrží co nejdéle, nevyhazují se, ale modernizují, případně se recykluje většina jejich komponent.

Jaký objem peněz se vám daří takto profinancovávat?

Vloni jsme profinancovali investice za 16 miliard korun, z čehož 3,2 miliardy korun představovala aktiva, jež splnila kritéria sociální nebo environmentální udržitelnosti.

A většinou jde o ta ekologická opatření?

Velká část jsou právě tyto investice do lepších technologií, ale jde také o investice do sociálních programů, například vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti zejména v některých regionech, případně investice ve zdravotnictví.

Co konkrétně je pro vás typickým projektem, který financujete?

Zmínila bych financování moderních prostředků regionální dopravy. U té je zajímavé, že kritéria může naplňovat různým způsobem. Například kraj může pořídit elektrobus, ale také dieselové autobusy, které však mají o 50 procent nižší emise než původní stroje. A vzhledem k tomu, že díky této regionální dopravě lidé nepoužijí vlastní auta, tak i takové projekty můžeme považovat za ESG, protože jde o sociálně pozitivní investici. Samozřejmě velký podíl připadá také na železniční projekty pro osobní i nákladní dopravu.

Kdo je tím finálním arbitrem, který určí, zda jde o ESG investici nebo ne?

Pro taxonomii existují zcela jasná kritéria vycházející ze stanov a dohod v rámci EU, jakými jsou například dílčí ujednání jako například Pařížská dohoda o změně klimatu. To je jedna část odpovědi, druhou pak je Evropská investiční banka, která je jedním z našich hlavních partnerů pro získávání prostředků na financování. A její kritéria jsou ještě o něco přísnější než pařížské dohody.

Předpokládám, že asi nejpopulárnějšími ESG investicemi v poslední době jsou energetické zdroje, zejména fotovoltaika.

Už dva roky nabízíme společně s Komerční bankou a ČEZ ESCO produkt Fotovoltaika za korunu. Jde o balík služeb od projektu přes audit, přípravu, realizaci, instalaci, až po financování a pojištění fotovoltaiky. Klient platí měsíční splátky vypočítané tak, aby nenavýšili jeho náklady a neovlivnily jeho cashflow. Na konci smlouvy zaplatí pouze jednu korunu nad rámec dosavadních nákladů na energii ze sítě, a přitom vylepší svou energetickou situaci díky obnovitelným zdrojům.

A vychází to?

Vychází. Máme na to velmi detailní kalkulace. Klienty to velmi zajímá, máme spoustu poptávek. Narážíme jen na jeden legislativní háček, který souvisí s dotacemi. My jako leasingová společnost se totiž stáváme právními vlastníky dané soustavy, což dotace neumožňuje, a to i přesto, že ekonomickým vlastníkem zůstává stále klient, příjemce dotačního titulu. Naším cílem je toto narovnat, protože samozřejmě tím, kdo danou věc používá a profituje z ní, nejsme my, ale klient.

A typickým klientem jsou tedy středně velké firmy?

Nejen. Financovali jsme jednu opravdu velkou instalaci od ČEZ ESCO pro Škodu Auto, dále fotovoltaiky na střechách menších firem nebo třeba zemědělských družstev. Naším záměrem je postupně vyvíjet další produkty, například Pay-Per-Use pro fotovoltaiky, kdy by klient platil podle toho, jak zrovna systém produkuje energii. Takže například v létě by platil víc, v zimě méně.

A jaké další oblasti těchto ESG investic financujete? Vedle regionální dopravy a energetických inovací.

Důležitou oblastí jsou investice ve zdravotnictví. Tam financujeme nákupy nejrůznějších diagnostických přístrojů, rentgenů a dalších zařízení pro nemocnice, ordinace, laboratoře atd.

Váš přístup ke klientům a k udržitelným investicím ale není jen o samotném financování?

Poskytujeme řadu dalších služeb, protože v rámci ESG investic je komplexní přístup často velmi důležitý a klientům vyhovuje, že dostanou celý balík služeb. Využíváme například služeb společnosti Enviros, do níž před lety investovala Komerční banka, a která nabízí právě poradenství v energetické transformaci. Ono se opravdu ukazuje, že komplexní přístup se vyplácí. Jen tak mohou jednotlivé firmy touto ohromnou změnou, která je srovnatelná s průmyslovou revolucí, projít zdárně, a ještě na ní vydělat.