Sídlo na Kampě nebo středověká tvrz. Na kolik vyjdou podobné nemovitosti?

Jisté zpomalení lze pozorovat i v segmentu luxusních nemovitostí. Movití klienti se svojí koupí zatím vyčkávají. A výběr „luxusních“ nemovitostí je opravdu široký. Za stovky milionů se dá koupit renesanční tvrz nebo rodinné sídlo na Malé Straně hned u Kampy.

Obchod nemovitostí v nejvyšším cenovém segmentu netrpí tím, že by byl nedostatek kupujících. Naopak je jich stále více, zatím ale spíš vyčkávají, popisují aktuální situaci na trhu realitní makléři.

A i když se uskutečnění obchodu proti minulým letům výrazně prodlužuje, ani u trofejních nemovitostí nedošlo k nijak razantnímu poklesu cen.

Historické nemovitosti před rekonstrukcí se dnes pohybují v řádech do 20 milionů korun, zcela výjimečně do 10 milionů korun. Jedním z klíčových faktorů cenotvorby je lokalita, kromě blízkosti Prahy nebo velkých měst, cenu nahoru i v případě trofejních nemovitostí šponuje dojezdová vzdálenost na německé či rakouské hranice.

Námi vybrané nemovitosti, ať už renesanční tvrz za 110 milionů nebo vodárenská věž za desítky milionů, patří k tomu nejzajímavějšímu na tuzemském realitním trhu.

