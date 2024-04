Giorgio Armani zvažuje vstup na burzu. Legendární návrhář nemá přímé dědice

V létě oslaví Giorgio Armani 90. narozeniny a jeho impérium příští rok 50 let ve světě luxusní módy. Spekulace o nástupnictví krále Giorgia, jak mu Italové přezdívají, se přiostřují. Na rozdíl od řady jiných módních domů si Armani udržel nezávislost na velkých skupinách, které spolkly klany Gucci, Fendi či Valentina i klenotníka Bulgariho. A na rozdíl od návrhářky Miuccii Prady nemá Armani přímé dědice, jimž by předal otěže.

Reklama

Věhlasný návrhář luxusních rób a pánských obleků Giorgio Armani, do jehož impéria patří také značky Emporio Armani se sportovní kolekcí EA7 či cenově dostupnější Armani Exchange nebo Armani Jeans, a také síť luxusních hoteů a resortů, bývá na rozhovory skoupý. Stejně tak nerad hovoří o osudu značky poté, co už jí nebude moci vládnout pevnou rukou.

Nyní v písemném interview pro Bloomberg připustil jak vstup na burzu, tak i případné spojení s některým z velkých rivalů. Těmi největšími konglomeráty, které vlastní řadu nejen italských módních domů, ale také škálu značek od Luise Vuittona až po Dior či Balenciagu, jsou LVMH a Kering.

„Nezávislost na velkých skupinách by mohla být pro skupinu Armani i v budoucnu hodnotou, ale nemám chuť něco vyloučit," odpověděl Armani Bloombergu. „To, co vždy charakterizovalo úspěch mé práce, je schopnost přizpůsobit se měnící se době. V tuto chvíli nepředpokládám akvizici velkým luxusním konglomerátem. Ale, jak jsem řekl, nechci nic a priori vyloučit, protože by to byl nepodnikatelský způsob jednání,“ pokračoval.

Ztráta pro svět módy. Zemřel slavný italský návrhář Roberto Cavalli Leaders Svět módy přišel o další velké jméno. Ve věku 83 let v Florencii zemřel italský módní návrhář Roberto Cavalli, uvedla to agentura Reuters. Cavalliho proslavily zejména spolupráce s filmovými a hudebními hvězdami i jeho návrhy se zvířecími potisky. Italská agentura ANSA uvedla, že měl slavný návrhář zdravotní problémy již delší dobu a v posledních letech se jeho stav zhoršil. I přes chatrné zdraví se loni stal pošesté otcem. fry Přečíst článek

Jak zachovat Armaniho styl

Zároveň ovšem varoval před většími luxusními skupinami, které mají „stále v hledáčku historické značky“. To by mohlo na jedné straně přinést růst, „ale na druhé straně to znamená nevyhnutelný posun hodnot a zásadní převrat, včetně stylu“.

Návrhář, který ovládá prakticky celou společnost Giorgio Armani a má čisté jmění 6,6 miliardy dolarů podle indexu Bloomberg Billionaires Index, také nechává otevřené dveře případné primární veřejné nabídce. „Zařazení na seznam je něco, o čem jsme ještě nemluvili, ale je to možnost, o které lze uvažovat, doufejme, že v daleké budoucnosti," připustil Armani.

V představenstvu Armaniho skupiny působí i jeho dvě neteře a synovec a návrhář dřív preferoval, aby skupinu v budoucnu řídila široká rodina poradců. Zároveň však konstatoval, že nevidí žádnou osobnost, která by ho vystřídala v čele firmy.

Souboj módních titánů začíná. Bývalý mág značky Gucci Alessandro Michele nastupuje k Valentinovi Enjoy Takovou revoluci italské módní domy dlouho nezažily. Návrhář Alessando Michele, který v uplynulém desetiletí dostal značku Gucci zpět do záře reflektorů a přitáhl jí nové, mladší zákazníky, nastupuje po roční pauze k Valentinovi, další italské značce haute couture. Oznámení následuje poté, co u Valentina minulý týden po 25 letech skončil kreativní šéf Pierpaolo Piccioli. Pro Gucci, kde se teprve zabydluje návrhář Sabato de Sarno, to znamená hozenou rukavici. Denisa Holajová Přečíst článek

Klan Agnelliu krouží

Kolem Armaniho už dlouho krouží velké byznysové skupiny. Před třemi lety například zkoumal možné spojení šéf automobilek Stellantis a Ferrari, miliardář John Elkann, který je potomkem italské rodiny Agnelliů – zakladatelů Fiatu. Armani však na nabídku odkupu menšinového podílu nereagoval. A tak Agnelliovými kontrolovaná firma Exor koupila podíl ve francouzské společnosti Christian Louboutin, proslavené ikonickými lodičkami s červenou podrážkou.

Analytici thru tehdy konstatovali, že existuje-li někdo, kdo by dokázal konkurovat francouzským gigantům LVMH Bernarda Arnaulta a Kering Francoise Pinaulta, je to právě John Elkann.

Nový vládce luxusu? Na současného krále Louis Vuitton se dotahuje jeho konkurent Zprávy z firem Značka luxusního zboží Hermès má potenciál překonat v příštích letech značku Louis Vuitton ze skupiny LVMH a stát se největší luxusní značkou podle tržeb. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu analytiků banky Citigroup. ČTK Přečíst článek

Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa? Trhy Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby. Tereza Zavadilová Přečíst článek