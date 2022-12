Co přinese nový rok podnikatelům? Tři hlavní daňové změny, seznamte se

Změní se limit obratu pro povinnost registrace k DPH, nový rok zamíchá i paušální daní, jež bude nově rozdělena do tří pásem, a finanční správy začnou sbírat údaje o prodejcích na elektronických platformách. Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví rozebírá každou novinku.

Reklama

Zvýšení limitu pro DPH

S novým rokem přichází po 19 letech změna limitu pro registraci k DPH. Povinnost stát se plátcem DPH tak nově platí pro podnikatele, jejichž obrat za posledních 12 měsíců překročil nikoli jeden, ale dva miliony korun. Změna začne platit od 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří mají celkové tržby za 12 měsíců nižší než dva miliony, ale vyšší než jeden milion, tak mají možnost se z registraci k DPH odhlásit. Podle přechodného ustanovení mají možnost podat žádost o zrušení registrace do 8. prosince 2022, a to i v situaci, kdy nebyla splněna podmínka 12 měsíců jako plátce. Kdo tento termín nestihne, může se odhlásit již za standardních podmínek až od února 2023.

Jak ale upozorňuje Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví, ne každému se takový krok vyplatí. „Jestliže má podnikatel obrat blížící se dvěma milionům, je možné, že hranici během krátké doby překročí, a to by pro neplátce DPH znamenalo nutnost znovu se zaregistrovat a podstoupit vše, co tento proces obnáší. Stejně tak pokud jsou vaši odběratelé plátci DPH a vyšší cena s DPH neovlivní vaši marži, je lepší v registru zůstat.“

Naopak v případě, kdy si vaši zákazníci DPH neodčítají, je lepší nebýt plátcem DPH. „V takovém případě by DPH buď snížilo vaši marži, nebo by zákazníci nakupovali za vyšší cenu,“ podotýká Jáčová. Do obratu pro DPH se nezapočítává plnění mimo Česko, naopak je třeba do něj zahrnout nájem nemovitostí, a to i například bytu v soukromém vlastnictví. „Při pohledu do daňového přiznání to sice tak vypadat nemusí, ale po započtení nájmu z 12 měsíců se limit dá překročit snadno,“ uzavírá téma Jana Jáčová.

Vyšší hranice paušální daně

Se zvýšeným limitem pro DPH souvisí i hranice pro paušální daň. Ta byla až dosud určena pouze pro neplátce DPH s výdělkem do milionu korun. Nyní se její horní hranice posouvá na zmíněné dva miliony. Změní se také záloha, která již nebude pro všechny podnikatele stejná. S příchodem nového roku budou zálohy rozděleny do tří pásem podle výše příjmů a povahy podnikání.

OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun budou spadat do 1. pásma a paušální daň budou odvádět ve výši 6 208 korun. „První pásmo je rozděleno na tři kategorie podle výše a povahy příjmů. Kromě již zmíněné první skupiny jde o výši do 1,5 milionu korun (pokud alespoň 75 procent z nich spadá do výdajových paušálů 60 procent a 80 procent) a do dvou milionů (alespoň 75 procent z příjmů v 80 procentním výdajovém paušálu),“ nastiňuje Jana Jáčová.

Reklama

Druhé pásmo pak zahrnuje podnikatele s příjmem do 1,5 milionu korun bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, nebo s příjmem do dvou milionů, pokud alespoň 75 procent z příjmů lze zařadit do 60procentního či 80procentního výdajového paušálu, a třetí pásmo platí pro ty, jejichž příjmy sahají do výše dvou milionů korun, opět bez ohledu na jejich konkrétní činnost.

Nahlašovací povinnost elektronických platforem

Další změna zasáhne elektronické platformy, které nabízí služby třetích stran, jako je například sdílení automobilů, nabídka krátkodobého ubytování, doučování a podobně. Od ledna 2023 budou mít novou nahlašovací povinnost – finančnímu úřadu budou muset poskytovat data o prodejcích a jejich tržbách.

„Tato povinnost se netýká běžných e-shopů, ale pouze platforem typu Uber či Aukro nebo platforem nabízejících výuku jazyků,“ vysvětluje Jana Jáčová. Takových platforem u nás bude několik stovek. Coby zprostředkovatelé služeb a prodejů budou muset podávat roční hlášení, což finanční správě umožní kontrolovat, nakolik se daňové přiznání firmy, jež prodává přes danou platformu, shoduje s nahlášenými údaji. I zde ale existuje výjimka – hlásit informace nebude nutné o veřejnoprávních prodejcích, firmách kótovaných na burze a malých prodejcích s počtem transakcí do 30 za rok a tržbou nižší než dva tisíce eur. „Jestliže občas prodáte např. knížku nebo oblečení přes online platformu, finanční správa po ní údaje o vás vyžadovat nebude,“ uzavírá Jana Jáčová.

Pokud by platforma novou povinnost nesplnila, hrozí jí pokuta ve výši až 1,5 milionu korun a v nejzazším případě i zákaz vykonávání činnosti.

Daň z neočekávaných zisků (windfall tax)

Poplatníci vybraných odvětví (výroba, rozvod a obchod s elektřinou a plynem, bankovnictví, petrolejářství, těžba fosilních paliv a výroba a distribuce ropných a koksárenských produktů) budou ze zisků, které o více než 20 procent převýší průměrné zisky let 2018 až 2021, hradit mimořádnou daň ve výši 60 procent těchto zisků.

Další změny na obzoru

Pro rok 2023 jsou některé návrhy prozatím ve fázi příprav a projednávání. Změny by se mohly týkat náhrad za práci z domova, dohod o provedení práce, u nichž by mohlo dojít k nároku na dovolenou a k nutnosti plánování směn.

Pět důvodů, proč letos citelně zdraží nájemné. A rada, jak u toho finančně nevykrvácet Money Ceny nájemního bydlení letos citelně vzrostou napříč Českem. Zde je pět stěžejních důvodů, proč se tak stane. A na závěr nechybí rada, co s tím může nájemník dělat. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zvykejme si, energie zůstanou drahé celé roky, varuje šéf RWE Krebber Money Několik let bude trvat, než se vybudují dostatečné kapacity na jiné zdroje energií, míní šéf energetického gigantu RWE Markus Krebber. Do té doby budou účty za plyn a energie stále výrazně vyšší než dlouhodobý průměr. ČTK Přečíst článek