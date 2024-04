Křetínský připravuje nabídku na převzetí firmy Atos, píší francouzská média

Český podnikatel Daniel Křetínský připravuje nabídku na převzetí problémové francouzské technologické společnosti Atos, uvedl server BFM Business s odvoláním na nejmenované zdroje. Křetínský dříve jednal s Atosem o převzetí jeho divize Tech Foundations, která zahrnuje poradenské aktivity v oblasti informačních technologií. Jednání ale v únoru zkrachovala.

Reklama

Společnost Atos se dříve řadila mezi čtyři desítky firem z indexu pařížské burzy CAC-40, akcie firmy ale za poslední dva roky odepsaly zhruba 90 procent. Přispělo k tomu několik neúspěchů, například nepříznivě přijímaný plán na převzetí amerického konkurenta DXC v roce 2021 anebo účetní problémy v amerických divizích.

Podle BFM Business francouzská vláda oznámením odkupu citlivých aktiv Atosu odstranila hlavní překážku v podání nabídky pro českého podnikatele. Atos a jeho banky údajně upřednostňují jeho nabídku před nabídkou společnosti Onepoint, která je nyní hlavním akcionářem Atosu s podílem 11,4 procenta. Zájemci o Atos mají své nabídky předložit v pátek.

Podle zdrojů Křetínskému nahrává, že Atos požaduje od svých kupců 1,1 miliardy eur (27,7 miliardy korun) v hotovosti na provoz do konce roku 2025, zatímco před 14 dny to bylo 600 milionů eur. Křetínský má podle nich k dispozici více kapitálu než vedení Onepointu. Další zdroj upozorňuje, že Křetínský chtěl v minulosti koupit aktiva Atosu v oblasti informační technologie, zatímco zakladatel Onepointu měl zájem o druhý pilíř skupiny věnovaný digitální transformaci. Je tak prý také možné, že by se oba zájemci nakonec mohli dohodnout na rozdělení Atosu.

O novém majiteli by věřitelé Atosu měli rozhodnout do konce srpna, kdy skončí smírčí řízení.

Křetínský kupuje pětinu v německých ocelárnách Thyssenkrupp Leaders Miliardář Křetínský kupuje pětinu největší německé ocelárny Thyssenkrupp, podíl zřejmě navýší na polovinu. Thyssenkrupp čelí vážným potížím kvůli zelené agendě a drahým energiím, na nichž ale Křetínský rekordně vydělává, komentuje akvizici ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Hořkosladké výsledky Křetínského EPH. Firma hlásí pokles zisku, ale i rekord jedné z divizí Zprávy z firem Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v loňském roce snížil svůj provozní zisk (EBITDA) na 3,6 miliardy eur (zhruba 90,7 miliardy korun). Meziročně jde o pokles o 17 procent. ČTK Přečíst článek