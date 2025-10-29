Lukáš Kovanda: Chorvati zadrželi ropu pro Slovnaft. Na tahu je Orbán a Trump
Ropovod Adria se stal předmětem politické hry mezi Washingtonem, Budapeští a Záhřebem. Orbán mezitím míří za Trumpem vyjednat výjimku pro ruskou ropu. A Čechům nezbývá než sledovat, zda bude dost nafty.
Slovenská energetická společnost Slovnaft v úterý obvinila provozovatele chorvatského ropovodu Adria, podnik JANAF, že mu zastavil dodávky ropy. Jedná se přitom o ropu neruského původu, kterou Slovensko získává nejprve námořní cestou a poté, po vylodění na chorvatském pobřeží, právě ropovodem Adria.
Spor o chybějící arabskou ropu
Slovnaft tvrdí, že postrádá 90 tisíc tun arabské lehké ropy. JANAF jej prý informoval, že toto množství potřebuje jakožto technické minimum k zajištění toku další ropy Adrií. Toto množství podle podniku JANAF nahrazuje předchozí technické minimum, které chorvatský podnik musel dodat srbské energetické společnosti NIS poté, co na ni v první polovině října dolehly americké sankce. NIS je totiž většinově vlastněna ruským ropným podnikem Gazprom Něfť a Washington už jí neprodloužil výjimku ze sankcí. JANAF tak podle svých slov musel srbské straně dodat veškerou zbývající ropu a ukončit obchodní vztah, přičemž k pokrytí technických potřeb provozu Adrie nyní využívá zadrženou ropu z majetku Slovnaftu. Podle chorvatské strany nejde o porušení smluvních podmínek, z něhož jej Slovnaft nařknul.
Nelze vyloučit, že Slovnaft celou záležitostí zveličuje a „hrotí“, aby vykreslil Záhřeb coby nespolehlivého přepravce ropy a získal argument pro setrvání u dodávek ruské ropy. Spojené státy totiž v pondělí Slovensko a s ním i Maďarsko vyzvaly, aby ukončily odběr ruské ropy a nahradily ji dodávkami z jiných částí světa, prostřednictvím právě Adrie, kterou Washington sám explicitně uvedl jako možnou alternativní cestu místo ropovodu Družba. Jižní větví právě Družby Slovensko a Maďarsko dosud získávají naprostou většinu své ropy.
Orbán míří za Trumpem s žádostí o výjimku
Maďarský premiér Viktor Orbán se v druhé polovině tohoto týdne pokusí v rámci své návštěvy Washingtonu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby maďarskému petrochemickému podniku MOL zajistil výjimku z nových sankcí USA na ruské ropné kolosy Rosněfť a Lukoil. Výjimka by umožnila podniku MOL a tím pádem i jeho slovenské dceřiné společnosti, zmíněnému Slovnaftu, nadále odebírat ruskou ropu.
Pokud Orbán Trumpa přesvědčí, že Chorvati jsou nespolehlivým dodavatelem ropy Maďarsku a Slovensku, stoupají šance, že amerického prezidenta „zviklá“ a ten výjimku Budapešti – a tím pádem Bratislavě – udělí.
Maďarsko a Slovensko již delší dobu odmítají výrazněji přejít na dodávky ropy Adrií, protože ropovod prý nemá dostatečnou kapacitu a chorvatská strana žádá za jeho využití poměrně vysoké poplatky. Oboje však Záhřeb odmítá.
Dopad na Česko
Pokud by spor slovenské, případně maďarské strany s tou chorvatskou gradoval a došlo k trvalejšímu ohrožení dodávek Slovensku, musí to zajímat i Česko. Od letošního června, od ukončení výjimky EU, musí Slovnaft rafinovat paliva určená pro vývoz do Česka výhradně z neruské ropy, kterou získává právě Adrií. Česko přitom má letos ze Slovenska takřka pětinu dovážených ropných produktů typu motorové nafty. V posledních měsících se jedná výlučně o produkty, které Slovnaft vyrobil z ropy dodané Adrií. Letos v červenci a v srpnu Česko odebralo dohromady více než 148 tisíc tun těchto produktů v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun, vyplývá z dat ČSÚ.