Lukáš Kovanda: Chorvati zadrželi ropu pro Slovnaft. Na tahu je Orbán a Trump

ČTK
Lukáš Kovanda
Ropovod Adria se stal předmětem politické hry mezi Washingtonem, Budapeští a Záhřebem. Orbán mezitím míří za Trumpem vyjednat výjimku pro ruskou ropu. A Čechům nezbývá než sledovat, zda bude dost nafty.

Slovenská energetická společnost Slovnaft v úterý obvinila provozovatele chorvatského ropovodu Adria, podnik JANAF, že mu zastavil dodávky ropy. Jedná se přitom o ropu neruského původu, kterou Slovensko získává nejprve námořní cestou a poté, po vylodění na chorvatském pobřeží, právě ropovodem Adria.

Spor o chybějící arabskou ropu

Slovnaft tvrdí, že postrádá 90 tisíc tun arabské lehké ropy. JANAF jej prý informoval, že toto množství potřebuje jakožto technické minimum k zajištění toku další ropy Adrií. Toto množství podle podniku JANAF nahrazuje předchozí technické minimum, které chorvatský podnik musel dodat srbské energetické společnosti NIS poté, co na ni v první polovině října dolehly americké sankce. NIS je totiž většinově vlastněna ruským ropným podnikem Gazprom Něfť a Washington už jí neprodloužil výjimku ze sankcí. JANAF tak podle svých slov musel srbské straně dodat veškerou zbývající ropu a ukončit obchodní vztah, přičemž k pokrytí technických potřeb provozu Adrie nyní využívá zadrženou ropu z majetku Slovnaftu. Podle chorvatské strany nejde o porušení smluvních podmínek, z něhož jej Slovnaft nařknul.

Nelze vyloučit, že Slovnaft celou záležitostí zveličuje a „hrotí“, aby vykreslil Záhřeb coby nespolehlivého přepravce ropy a získal argument pro setrvání u dodávek ruské ropy. Spojené státy totiž v pondělí Slovensko a s ním i Maďarsko vyzvaly, aby ukončily odběr ruské ropy a nahradily ji dodávkami z jiných částí světa, prostřednictvím právě Adrie, kterou Washington sám explicitně uvedl jako možnou alternativní cestu místo ropovodu Družba. Jižní větví právě Družby Slovensko a Maďarsko dosud získávají naprostou většinu své ropy.  

Orbán míří za Trumpem s žádostí o výjimku

Maďarský premiér Viktor Orbán se v druhé polovině tohoto týdne pokusí v rámci své návštěvy Washingtonu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby maďarskému petrochemickému podniku MOL zajistil výjimku z nových sankcí USA na ruské ropné kolosy Rosněfť a Lukoil. Výjimka by umožnila podniku MOL a tím pádem i jeho slovenské dceřiné společnosti, zmíněnému Slovnaftu, nadále odebírat ruskou ropu.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán vyrazil na pomoc Rusku. Maďarsko hledá způsoby, jak obejít americké sankce, uvedl

Politika

Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní rozhlasovou stanicí Kossuth Rádió s tím, že o situaci mluvil s maďarskou energetickou firmou MOL.

ČTK

Přečíst článek

Pokud Orbán Trumpa přesvědčí, že Chorvati jsou nespolehlivým dodavatelem ropy Maďarsku a Slovensku, stoupají šance, že amerického prezidenta „zviklá“ a ten výjimku Budapešti – a tím pádem Bratislavě – udělí.

Maďarsko a Slovensko již delší dobu odmítají výrazněji přejít na dodávky ropy Adrií, protože ropovod prý nemá dostatečnou kapacitu a chorvatská strana žádá za jeho využití poměrně vysoké poplatky. Oboje však Záhřeb odmítá.

Dopad na Česko

Pokud by spor slovenské, případně maďarské strany s tou chorvatskou gradoval a došlo k trvalejšímu ohrožení dodávek Slovensku, musí to zajímat i Česko. Od letošního června, od ukončení výjimky EU, musí Slovnaft rafinovat paliva určená pro vývoz do Česka výhradně z neruské ropy, kterou získává právě Adrií. Česko přitom má letos ze Slovenska takřka pětinu dovážených ropných produktů typu motorové nafty. V posledních měsících se jedná výlučně o produkty, které Slovnaft vyrobil z ropy dodané Adrií. Letos v červenci a v srpnu Česko odebralo dohromady více než 148 tisíc tun těchto produktů v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun, vyplývá z dat ČSÚ.

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Andrej Babiš sestavuje novou vládu
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Vládní koalice už byla v té době v rozkladu. Bez Pirátů, před prázdninami a blížícími se volbami. Kampaň měla přednost. Takže „zefektivnění“ připadne Babišovi. Ten je ostatně znám svým efektivním řízením. V jeho podnicích se musí makat naplno, firmy musejí dodávat čísla. Efektivně řídil i ministerstvo financí, nikdo se jeho nátuře netroufl odporovat.

Zefektivnění bude jistě znamenat zkrácení doby projevů před plénem, nastolení nového řádu. Babiš se při plnění tohoto „úkolu“ ještě stíhá vysmívat dřívější vládní koalici, že po omezení obstrukcí přece volala. Plní tak prý přání budoucí opozice.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Pavel pověřil Babiše sestavením vlády, ta má vzniknout v prosinci

Politika

Prezident Petr Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády předsedu ANO Andreje Babiše, jehož hnutí na začátku října vyhrálo volby a o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy. Hrad to oznámil po ranní schůzce obou politiků. Babiš má prezidentovi v druhé polovině týdne poslat koaliční smlouvu a programové priority, teprve poté mu předloží návrh personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.

ČTK

Přečíst článek

Když on byl v opozici, mohl žvanit dlouhé hodiny, a protahovat jednání třeba na dva dny. To bylo ovšem z jistého ohledu také efektivní. Jednak brzdil vládu, což ho bavilo. Hlavně však mohl od řečnického pultíku rozvíjet svou předvolební kampaň. Ostatně, to stejné dělal i Tomio Okamura. S Babišem se předháněli, kdo bude mít delší proslovy. V březnu roku 2023 například mluvil Okamura sedm hodin v kuse. To zvládal i Babiš, šest hodin pro něj nebyl žádný limit.

Někteří vládní poslanci si stěžovali, že v životě neprožili takto neefektivně čas. Pár z nich dokonce kvůli obstrukcím Babiše a Okamury odmítlo znovu kandidovat. Babiš s Okamurou obstruovali tak efektivně, že „byli přinuceni“ s tím něco udělat. Absurdní. Okamura teď bude z pozice šéfa Sněmovny dohlížet na naplňování nové efektivity.

Karta se obrátila, Babiš vyhrál, takže teď bude efektivně osekávat opoziční řečnění zástupců ODS a STAN. Zatím co Babišovo tlachání nikdo nedokázal zastavit. Tomu se říká tři mouchy jednou ranou. Zavděčí se prezidentovi, zatne opozici tipec a ještě se jí může vysmívat. Kozlové pronikli do zahrady.

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů
Profimedia
Timur Barotov
Timur Barotov

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Před námi je mimořádně důležitý týden, který do velké míry rozhodne o tom, kam se budou finanční trhy ubírat do konce roku. Ve středu se americká centrální banka (Fed) pravděpodobně rozhodne znovu snížit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na úroveň 4,00 procenta.

Šéf Fedu Jerome Powell během následné tiskové konference představí i výhled dalšího vývoje měnové politiky. Právě očekávání pokračujícího uvolňování politiky je jedním z hlavních faktorů, které nyní udržují optimismus investorů.

Fed, užito se svolením

Kritický týden pro technologický sektor

Možná ještě důležitější než rozhodnutí Fedu bude tento týden sezóna výsledků amerických technologických gigantů. Ve středu večer zveřejní své výsledky Microsoft, Alphabet (Google) a Meta (Facebook). O den později pak hospodaření představí také Apple a Amazon.

Těchto pět společností dnes dohromady představuje více než 15 bilionů dolarů tržní kapitalizace, takže jakékoli překvapení může zamávat s celým akciovým trhem.

Kromě technologických titulů zveřejní výsledky i další významné firmy — Eli Lilly, UnitedHealth, Verizon, Caterpillar, Mastercard či ExxonMobil. Podle analytiků BHS je právě dobrý vývoj hospodaření firem hlavním pilířem současného optimismu na trzích.

„Očekáváme, že i tentokrát bude americká výsledková sezóna úspěšná. Případné zklamání u technologických titulů by ale mohlo spustit řetězovou reakci výprodejů,“ upozorňuje Barotov.

Trhy jsou aktuálně velmi optimisticky naceněné, takže i menší negativní impuls by mohl změnit náladu investorů. Velké technologické firmy si to uvědomují – a proto mají zájem tuto pozitivní vlnu co nejdéle udržet při životě.

„Vidíme to i na fenoménu tzv. cirkulární ekonomiky v AI sektoru, kdy si lídři jako Nvidia, OpenAI, Oracle či AMD navzájem financují projekty a zajišťují budoucí poptávku po svých produktech,“ doplňuje Barotov. „Současná euforie na trzích tento vývoj paradoxně vítá a odměňuje.“

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

ČTK

Přečíst článek

Trump a Si u jednacího stolu

Ve čtvrtek je v plánu také setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, které může přinést zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Pokud se obě strany dohodnou alespoň na základním rámci obchodních vztahů, hrozba 100procentních cel na čínský dovoz od 1. listopadu může být odvrácena.

„Periodické vyostřování a následné uklidnění Trumpovy rétoriky vůči Číně v posledních měsících stojí za ostrými výkyvy akciových titulů,“ říká Barotov. Podle něj právě poslední krátkodobý propad trhu po Trumpově výhružce vytvořil prostor pro další růst – pokud se tento týden vydaří.

Šéf Apple Tim Cook

Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé

Trhy

Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.

nst

Přečíst článek

„Trhy ukázaly, že nemají tak blízko ke korekci, jak se mohlo zdát. Naopak se zvýšilo sebevědomí investorů a otevřel se prostor pro další, byť dočasný růst,“ dodává.

Graf: Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů

Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů (S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones a Russell 2000)  BHS, užito se svolením

Buďme ve střehu

Pokud se týden vydaří, mohou trhy do konce roku vystoupat ještě výše – dokonce nad současné rekordní úrovně. Uprostřed všeobecného optimismu je ale třeba nezapomínat, že vyšší cena vždy znamená i vyšší riziko.

„Finanční trhy jsou sofistikované a efektivní. Nekonečné bohatnutí většiny investorů není pravděpodobným výsledkem jejich fungování,“ uzavírá Barotov.

