Trump popřel, že se chystá brzy odvolat šéfa Fedu. Do budoucna nic nevyloučil

Prezident Donald Trump se podle zdroje z Bílého domu chystá brzy odvolat šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, uvedla ve středu agentura Bloomberg. Trump to ale popřel, nicméně do budoucna nic nevyloučil.

Podobně jako Bloomberg už v úterý spekulovala stanice CBS. Na zprávy o možném odvolání šéfa Fedu, což by byl bezprecedentní krok, zareagovaly výrazným poklesem akcie amerických bank. Dolů zamířil i celý americký akciový trh. Když ale Trump zprávy médií označil za nepravdivé, trh část ztrát smazal.

Trump zopakoval kritiku šéfa Fedu za to, že nesnížil úrokové sazby. Uvedl, že se do několika měsíců zaměří na výběr Powellova nástupce.

Na otázku, zda vylučuje Powellovo odvolání, Trump odpověděl: „Nevylučuji nic, ale myslím si, že je to velmi nepravděpodobné, pokud nebude muset odejít kvůli podvodu.“

Republikáni z výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů se ve středu podle tvrzení reportéra serveru Semafor měli s Powellem sejít. Schůzka byla naplánovaná na 18:00 místního času (půlnoc SELČ), napsal reportér podle agentury Reuters na síť X. Nakonec ale byla podle Semaforu zrušena.

Podle zdrojů CBS se Trump v úterý zeptal republikánských zákonodárců, zda má šéfa centrální banky odvolat. Přítomní byli pro, uvedla stanice. Schůzka se konala večer v Oválné pracovně a prezident podle některých zdrojů naznačil, že Powella skutečně odvolá.

Trump v posledních měsících opakovaně kritizoval měnovou politiku centrální banky. Zlobil se především, že Fed odmítá snížit úrokové sazby. Představitelé Fedu se snižování sazeb teď brání, dokud nebude jasné, zda prezidentovo zavádění cel znovu nezvýší inflaci.

Trump nazval šéfa Fedu tupcem. Amerika kvůli Powellovi údajně tratí miliardy Leaders Americký prezident Donald Trump opět ostře zaútočil na šéfa americké centrální banky Jeromeho Powella. Označil ho za hlupáka a vyzval ho, aby razantně snížil úrokové sazby, píší zahraniční média. nst Přečíst článek

Trump už dříve Powella vyzval k rezignaci. Prezident ale nemá pravomoc odvolat šéfa Fedu kvůli sporu o měnovou politiku, píše agentura Reuters.

Powella jmenoval do čela Fedu právě Trump, a to koncem roku 2017. O čtyři roky později ho na druhé funkční období navrhl Trumpův nástupce Joe Biden. Powell uvedl, že hodlá ve funkci zůstat až do konce svého funkčního období, což je do 15. května 2026.

Minulý týden Bílý dům kritiku vedení Fedu zesílil. Ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russell Vought zaslal Powellovi dopis, v němž mu přetlumočil Trumpovo „extrémní znepokojení“ nad tím, že centrální banka překročila náklady na rekonstrukci svého historického sídla ve Washingtonu. Powell v reakci požádal generálního inspektora Fedu, aby projekt prověřil.

Fed potřebuje více času, než zváží snížení úroků, uvedl Powell Money Americká centrální banka potřebuje více času, aby zjistila, zda rostoucí cla vyvolají vyšší inflaci. Teprve pak může začít uvažovat o snížení úrokových sazeb, které požaduje prezident Donald Trump. Ve svém vystoupení před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů to řekl prezident centrální banky USA (Fed) Jerome Powell. ČTK Přečíst článek

Timur Barotov: Americký dolar padá, je ještě vůbec bezpečný? Trhy Americký dolar vůči české koruně v letošním roce oslabil o více než 13,5 procenta. Zatímco tedy na začátku roku bylo možné směnit dolar za 24,3 korun, dnes jej lze směnit již pouze za 21,0 korun. To poukazuje na slabší poptávku globálně po americké měně. Tento prudký pokles v hodnotě dolaru je tak pro mnohé symptomem chřadnoucí ekonomiky a důvěryhodnosti Spojených států. Timur Barotov Přečíst článek