Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé

Šéf Apple Tim Cook
ČTK
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.

Akcie Microsoftu vzrostly v úterní předobchodní fázi zhruba o tři procenta poté, co společnost oznámila dokončení 27procentního podílu ve ziskové části firmy OpenAI, která stojí za vývojem ChatGPT. Microsoft podporuje OpenAI od roku 2019.

Růst akcií Applu souvisí se silnými prodeji nových modelů iPhone 17, které se podle analytiků prodávají lépe než jejich předchůdci. Akcie společnosti stouply během 11 z posledních 12 obchodních dnů. Apple zveřejní své výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí ve čtvrtek, Microsoft o den dříve. „Akcie Apple vstupují do výsledkové sezony s větším optimismem než kdykoli v uplynulém roce,“ uvedl pro CNBC analytik Samik Chatterjee z JPMorgan. Ten doporučuje akcie nakupovat a zvýšil jejich cílovou cenu na 290 dolarů za kus.

Apple podle něj také zvládl vyhnout se nejhorším dopadům cel zavedených administrativou Donalda Trumpa. Firma přesunula část výroby určené pro americký trh do Indie a Vietnamu a zároveň si udržela dobré vztahy s americkou vládou v otázkách domácí výroby. „Zrychlení domácích investic spolu s přesunem výroby pro americký trh mimo Čínu (do Indie a Vietnamu) zlepšilo pozici Applu v prostředí celní politiky,“ napsal Chatterjee.

