Týden tradera: Smír nejmocnějších mužů ulevil trhům, sazby však mohou znovu začít růst

Kryštof Míšek
Uplynulý týden přinesl řadu důležitých událostí pro finanční trhy. Předně to bylo setkání Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které by mělo trvaleji odblokovat napjatou situaci mezi USA a Čínou. Nechybělo ani zasedání americké centrální banky či hospodářské výsledky společnosti Meta Platforms. Trhy celkově zůstávají značně překoupené, ale stále platí, že strategie „buy the dip“ se ukazuje jako univerzálně úspěšná. Index S&P 500 se pohybuje poblíž svých maxim, kolem úrovně 6850 bodů.

Trump po setkání s čínským prezidentem oznámil dosažení průlomu ve vztazích – USA sníží cla související s fentanylovými produkty, zatímco Čína pozastaví omezení vývozu vzácných zemin. To je velmi důležitá zpráva, uvážíme-li, že řada výrobců automobilů v posledních týdnech varovala před rizikem trvalého zastavení produkce. Také společnosti z obranného průmyslu vyjadřovaly obavy, zda budou schopny plnit své zakázky. Páka, kterou Čína skrze vzácné suroviny na Západ má, zatím funguje velmi efektivně. Řešením je diverzifikace dodávek těchto surovin – v opačném případě si s námi Čína může dělat, co bude chtít.

Americký index spotřebitelských cen CPI vzrostl v září o 0,3 procenta meziměsíčně a 3,0 procenta meziročně, přičemž jádrová inflace přidala 0,2 procenta a rovněž 3,0 procenta meziročně. Slabší než očekávaný růst (trhy čekaly 3,1 procenta) potvrdil trend zpomalující inflace a umožnil americkému Fedu pokračovat v cyklu uvolňování politiky. Fed na říjnovém zasedání snížil klíčovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 3,75–4,00 procenta a zároveň oznámil výhled pro ukončení kvantitativního utahování (QT) v prosinci. Nicméně má to háček. Jerome Powell chtěl vyvážit uvolněné měnové podmínky v americké ekonomice a naznačil, že by sazby v prosinci dolů jít nemusely. Na stole je tak i scénář, kdy po dvou „cutech“ může přijít opět delší přestávka v úpravách úrokových sazeb.

Hospodářské výsledky zveřejnila Meta Platforms a díky Donaldu Trumpovi svoje investory příliš nepotěšila. Společnost Meta Platforms oznámila rekordní tržby za třetí čtvrtletí ve výši 51,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 26 procent, avšak čistý zisk dosáhl pouze 2,7 miliardy dolarů, tedy výrazně pod očekáváním analytiků. Hlavní příčinou byla jednorázová daňová úprava ve výši 15,9 miliardy dolarů související s novým daňovým zákonem tzv. Big Beautiful Bill, který protlačila Trumpova administrativa v posledním roce.

AI horečka zároveň pokračuje naplno i u Meta Platforms. Firma totiž zároveň s výsledky oznámila prudký nárůst kapitálových výdajů pro rok 2026 a pokračování rekordních investic do datových center a infrastruktury podporující rozvoj umělé inteligence. Předpokládám, že akcie po krátkém výpadku opět začnou pod vidinou světlých zítřků spojených s umělou inteligencí stoupat nahoru. Jak dlouho to ale ještě v tomto tempu může trvat, si kladu otázku už řadu měsíců.

