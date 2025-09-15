Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru
Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.
Jednobarevná vláda skutečně není vyloučenou variantou. Samozřejmě, Babiš by za to musel tvrdě platit. Jakým způsobem není jasné. Možná v podobě úprav programu. To by ovšem hnutí ANO moc nevadilo. Jejich program není pro jejich voliče příliš podstatný. Důležitá je samotná osoba Andreje Babiše. Češi touží po vládě pevné ruky. Co konkrétně bude vláda dělat už příliš neřeší.
Může ovšem dojít i na platbu v podobě vlivných a lukrativních postů ve státní správě nebo státních firmách. Roli také může hrát, že Babiš se s Okamurou oba navzájem moc nemusejí. A ANO po oznámení volebního programu SPD okamžitě reagovalo, že rozhodně nemá v úmyslu vystupovat z Evropské unie. Na jiných částech programu se však průnik nějak najde.
Tvrdá páka
Babiš si bude SPD logicky předcházet. Nejen kvůli vládnutí, ale také proto, že nová Poslanecká sněmovna bude opět rozhodovat o vydání možného budoucího premiéra k trestnímu stíhání. A pražský městský soud má nyní jasné zadání, že je třeba v kauze Čapí hnízdo rozhodnout proti Babišovi. Vrchní soud totiž jasně uvedl, že šlo o dotační podvod.
Voliče to evidentně nezajímá, Babiše musí. Vydání ke stíhání by pro něj mohlo dopadnout i vězením. Okamura a Stačilo! na něj budou mít tvrdou páku.
Kdo by to čekal? Více než dvě třetiny zemí eurozóny mají horší rating než Česko
Je celkem logické, že by si jako premiéra jednobarevné vlády přáli Babiše lidé nad šedesát let. Což také vyplývá z průzkumu. Staří mají s komunismem osobní zkušenost a jak známo, čím je člověk starší, tím více mu vadí novoty mládežníků a vzpomíná na staré dobré časy. O důchodce se Babiš ostatně nejvíce opírá. Za prvé jich je hodně, a nezapomeňme, že kvůli nim hnal až k ústavnímu soudu Jurečkovu penzijní reformu. Tady se s Okamurou jistě dohodnou.
Dá se čekat, že po volbách bude silná tendence důchodcům přidat, ber kde ber. A tito voliči to dobře vědí. Z Česka se ještě víc, než je tomu dnes, stane země zaslíbená staré generaci. Mladí budou muset hledat perspektivu více než dnes za hranicemi země.