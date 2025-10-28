Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii
Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.
Nvidia výměnou za investici získá nově vydané akcie firmy Nokia. Bude tak ve finském podniku vlastnit téměř tříprocentní podíl. Nokia získané peníze využije mimo jiné na financování plánů v oblasti umělé inteligence (AI). Investice je podle vyjádření firmy doplňkem strategického partnerství společností Nvidia a Nokia, které zahrnuje spolupráci v oblasti AI.
Nokia bývala největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Finské společnosti se však příliš nedařilo na trhu s chytrými telefony, kde zaspala nástup konkurentů Apple a Samsung. V roce 2014 prodala svou divizi pro výrobu mobilních telefonů americké softwarové firmě Microsoft a zaměřila se na výrobu síťového vybavení a správu obrovského portfolia patentů na technologie pro mobilní přístroje.
Nvidia v poslední době těží z prudkého růstu zájmu o čipy pro umělou inteligenci, zařadila se tak mezi nejhodnotnější podniky na světě. Minulý měsíc oznámila, že investuje pět miliard dolarů do konkurenta Intel, který se v poslední době potýká s vážnými problémy. Krátce poté uvedla, že hodlá investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI zaměřené na umělou inteligenci.
