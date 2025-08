Přehledně: Končí týden, který určí náladu na akciových trzích. Jaké dobré a špatné zprávy přinesl?

Léto se láme do kratší poloviny, zároveň v Americe končí týden, který podle odborníků předznamená investiční náladu do konce roku. A jak končí? Moc dobré to podle všeho nebude, protože dneska akcie padají napříč sektory. Jaké jsou dobré a jaké špatné zprávy?

Končí týden, kdy se toho hodně odehrálo. Americká centrální banka rozhodovala o úrokových sazbách, Donald Trump opět úřadoval ve své celní válce proti zbytku světa, což dopadlo třeba na Švýcary, dále výsledky představily klíčové společnosti, k nimž hledí investoři na celém světě a američtí statistici také zveřejnili několik podstatných dat o fungování americké ekonomiky.

Dobrá zpráva: Američané utrácejí

První dobrou zprávou je fakt, že spotřebitelský nálada Američanů roste. Podle agentury Bloomberg se dostala na pětiměsíční maxima. Důvody to má přitom přinejmenším dva. První je optimismus plynoucí z růstu trhů, který se pozitivně odráží také na spotřebitelském chování. Druhým důvodem pak je vývoj inflace, která je sice vyšší než v Evropě, ale úroveň 3,4 procenta naznačuje zlepšení situace.

Špatná zpráva: americký pracovní trh slábne

Ve stejný den jako data o spotřebitelské náladě američtí statistici vydali také data o místním pracovním trhu. To je přitom jedna z nejvíce sledovaných statistik vůbec, a to i proto, že je určující pro Fed, který vedle měnové stability hledí také na zaměstnanost.

A tady dobré zprávy statistici nenabízejí. Tempo růstu nových pracovních míst v posledních třech měsících značně zpomalil, což Bloomberg spojuje s oznámenými cly na zboží dovážené do USA. Nezaměstnanost v USA tak sice dosahuje zdánlivě běžné úrovně 4,2 procenta, podle odborníků oslovených agenturou Bloomberg však data již naznačují nebezpečný trend, který může mít výrazné dopady.

Dobrá zpráva: Umělá inteligence je opět hit

Významný impuls pro optimismus mezi investory v posledních týdnech představují opět technologické firmy, které hodně vsadily a dále vsázejí na umělou inteligenci. Očekávané investice firem jako Meta a dalších jsou v řádech stamiliard dolarů jen pro letošní rok, investoři po pesimismu, který se projevoval před nástupem Donalda Trumpa k moci, opět věří v obří návratnost.

Špatná zpráva: výsledky Amazonu zklamaly

Jenomže zdaleka ne všechny technologické firmy přesvědčily při aktuální výsledkové sezoně tak jako Meta či Roblox. Největší retailer světa Amazon svými výsledky odhady trhu zklamal, na což jeho akcie reagují poklesem o více než sedm procent. Dneska navíc klesají celé indexy, ať už jde o S&P 500, Dow Jones nebo Nasdaq, který kvůli vyššímu zastoupení technologických firem tradičně klesá rychleji než ostatní indexy.

Špatná zpráva: celní války pokračují

Trhy letos již několikrát ukázaly, jak moc je pro ně určující celní válka Donalda Trumpa. Když 2. dubna oznámil „reciproční“ cla, v následujícím týdnu indexy propadly o deset i více procent, akcie některých firem i o třetinu. Naopak na odložení platnosti těchto plošných cel trhy reagovaly prudkým růstem. A od dubna se podobných vln odehrálo několik, byť v menší míře.

Aktuální propady na trzích ekonomové spojují s tím, že Donald Trump ve čtvrtek a v pátek tohoto týdne rozhodl o uvalení vysokých celních přirážek pro několik významných ekonomik (Indie, Brazílie, Švýcarsko), což se může výrazně dotknout globálních dodavatelských řetězců.

Důležitá zpráva: Fed ponechal sazby, zostřuje „jestřábí“ rétoriku

A na závěr asi nejdůležitější zpráva, již nelze hodnotit na jednoduchém principu „dobrý-špatný“. Americká centrální banka opět ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Tím mimořádně dráždí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který touží po slabším dolaru (kvůli obsluze dluhu).

Guvernér Fedu Jerome Powell navíc zostřuje „jestřábí rétoriku“ a stále více naznačuje, že cyklus snižování sazeb se blíží ke konci. To by přitom mělo mít dva důležité dopady – jednak posilování dolaru, jednak odliv kapitálu z rizikovějších investic, jako jsou například akcie technologických firem. Konsensus je v současnosti na tom, že sazby do konce roku již klesnou maximálně o 0,5 procentního bodu, a to zejména kvůli přetrvávajícím obavám Fedu z návratu inflace (i v důsledku obchodních válek Donalda Trumpa).

