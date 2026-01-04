Spočítáno. Musk se smál první, BYD se mu nyní směje z pozice prvního
Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.
Ve čtvrtečním prohlášení BYD uvedla, že prodeje jejích čistě bateriových vozů vzrostly téměř o 28 procent na 2,26 milionu kusů. Musk se přitom při zmínce o BYD během rozhovoru pro Bloomberg TV v říjnu 2011 otevřeně smál. Uvedl, že firmu nepovažuje za konkurenta Tesly, a dodal: „Nemyslím si, že mají skvělý produkt“.
Tesla mezitím v pátek oznámila, že v roce 2025 dodala zákazníkům 1,64 milionu vozů, což odpovídá firemnímu odhadu zhruba 1,6 milionu dodaných aut. Jde přibližně o osmiprocentní pokles oproti roku 2024 a o druhý meziroční propad v řadě. Dodávky ve čtvrtém čtvrtletí 2025 byly zhruba o 16 procent nižší než ve stejném období roku 2024, kdy Muskova automobilka vykázala 495 570 dodaných vozů.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná
Dodávky jsou u Tesly nejbližším přiblížením skutečných prodejů, firma je však ve svých zprávách akcionářům přesně nedefinuje. Tesla má za sebou horskou dráhu. V prvním čtvrtletí roku 2025 se její akcie propadly kvůli tvrdé konkurenci, zejména ze strany čínských výrobců elektromobilů, a také kvůli reputačním škodám spojeným s Muskova vyhrocenou politickou rétorikou.
V posledních týdnech se však akcie výrazně zotavily a minulý měsíc uzavřely na historickém maximu 489,88 dolaru. Impulzem byla Muskova slova o tom, že Tesla v texaském Austinu testuje autonomní vozy bez řidičů i bezpečnostního dozoru, zhruba půl roku po spuštění pilotního programu s přítomností bezpečnostních řidičů.
