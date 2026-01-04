Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?
Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.
Češi nevěří, že se o ně stát v důchodu postará, jak uvádí i nedávná analýza publikovaná na Seznam Zprávy. Patrně to nebude jen tuzemský problém, protože podle dalšího průzkumu agentury YouGov mají podobné obavy i další obyvatelé evropských států (i USA, ale do rozebírání jejich systému se raději pouštět nebudu), jak uvádí deník The Guardian.
Většina dotázaných z Německa, Španělska, Itálie, Francie, Polska a Velké Británie tvrdí, že penzijní systém bude v době odchodu do důchodu dnešních třicátníků a čtyřicátníků neudržitelný. V prvních čtyřech jmenovaných zemích toto přesvědčení má kolem 65 procent účastníků. V Polsku a Británii lehce nadpoloviční většina. Část dotázaných uvedla, že neví, a těch, kteří jsou o udržitelnosti systému přesvědčení, není nikde ani dvacet procent.
Je zajímavé, že největší důvěra – či spíše nejmenší nedůvěra – v systém je právě v zemích, kde je penzijní systém nejméně štědrý. Třeba v Británii navíc už dnes spoléhají na soukromé pojištění.
Přestože nejsou dotázaní přesvědčeni o udržitelnosti, zároveň ve všech zemích tvrdí, že výše dnešních důchodů nejsou dostatečné. Jednoduše řečeno, zejména mladí lidé, kteří jsou dnes páteří penzijních systémů, se obávají, že nedostanou ani to málo jako současní důchodci.
Obavy jsou na místě
Jejich nedůvěra a obavy bohužel nejsou iracionální. Sociální systémy včetně důchodů se dostávají pod tlak. Nízká porodnost ohrožuje zejména penzijní systém, který funguje jako průtokový ohřívač – pracující odvedou státu část z mezd, a ten je rozdá mezi současné penzisty. V poměrně blízké budoucnosti hrozí, že na sumu seniorů nebudou vycházet pracující.
Politici tento stav reflektují jen omezeně. Povětšinou své voliče uklidňují, že systém vyztužíme parametrickými změnami a pojede se dál. U nás třeba posouváním důchodového věku, což může dopadnout dosti necitlivě. I když se průměrná doba dožití protahuje, je rozdíl, jestli půjdete do penze v 64 nebo 68 letech či později. I když třeba strávíte doma stejně času jako dnešní důchodci, nemusí to být už tak kvalitní a aktivní období.
Politici to ale taky mají těžké. Provést větší reformy a zároveň uvažovat o znovuzvolení je těžká až nemožná disciplína. I zmíněný průzkum ukazuje, že občané nechtějí o většině dostupných změnách penzijního systému ani slyšet – nechtějí zvyšovat věk, osekávat výplaty nebo podporovat migraci.
Možnosti jsou, odvaha ne
Určitou podporu získal návrh na zdanění lidí s největšími důchody a rovnoměrnější rozdělení, a také posílení role privátního důchodového pojištění. To je určitě cesta, ideálně s nějakou podporou státu. Jenomže předpokladem k úspěšnému pilíři musí být možnost každého občana si spořit a investovat. Ne každý si ale může dovolit pravidelně odkládat, i u nás je rozhodně ne nepodstatná část lidí, kteří žijí „z ruky do úst“, takže na ně by v důchodu čekala chudoba.
Sociální systémy v Evropě, včetně toho našeho, jsou pod tlakem a ignorovat jejich limity není moudré. Už teď tiché parametrické změny vedou k rozčarování a větší nerovnosti. Opravdu zodpovědní politici by nyní měli rozproudit debatu o budoucnosti sociálního státu, reformu je třeba dělat jako celek, nelze dělat izolovaně úpravy ve zdravotnictví, pak důchody a následně dávky. Musíme vědět, jak má celý systém nakonec vypadat. Možnosti jsou, jen mít odvahu jich využít.
