Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu
Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.
Ještě na přelomu tisíciletí se dalo české gastro popsat jednou větou: hlavně ať je toho hodně. Smažák, hranolky, tatarka, pivo, zakouřený vzduch a interiér. Dnes má Česko nejen ambiciózní fine dining, ale i silnou „střední třídu“ podniků: bistra, moderní hospody i pekárny. A hlavně: kvalita se už netýká jen Prahy nebo Brna.
V devadesátých letech byla hodnota jídla často měřená gramy a centimetry. Velká porce byla po letech „šizení“ symbolem svobody i jistoty. Tenhle reflex v českém stolování přetrval dlouho a dodnes se občas ozývá v debatách o cenách. Dnešní hosté ale řeší jiné věci. Chtějí vědět, co je za surovinou, její původ, sezónnost, řemeslo. Víc vnímají atmosféru, servis a rytmus večera. Z pravidla „jdu se najíst“ se stalo „jdu někam kvalitně být“. I proto se v Česku uchytily degustační formáty a chef’s table přístup. Večeře má být událost, ne logistika.
Suroviny a řemeslo: návrat k tomu, co dřív nebylo vidět
Proměnu českého gastra lze vyprávět přes jednu jednoduchou věc: pečivo. Jakmile si podnik začne péct vlastní chleba, většinou už nejde jen o přílohu. Je to signál, že kuchyně chce mít věci pod kontrolou. Stejně tak vývary, fermentace, práce s celým zvířetem nebo sezónní zelenina.
V Praze tenhle posun zhmotňují koncepty typu „restaurace plus řemeslo plus obchod“. Mimo hlavní město je změna vidět v tom, že regionální podniky se přestaly bát kvality a začaly ji brát jako normu, ne jako výjimku.
Česká kuchyně: méně nostalgie, více přesnosti
Česká kuchyně se dlouho vnímala jako těžká a staromódní. Dnes se s ní dějí dvě paralelní věci. Na jedné straně reinterpretace: méně „omáčky jako záplavy“, více „omáčky jako chuti“. Menší porce, ale lepší vývar, výraznější kyselina a větší důraz na zeleninu.
Na straně druhé hrdá hospoda, která staví na klasice. Jídla zůstávají srozumitelná, ale jsou poctivější, čistší a promyšleněji vystavěná.
Tenhle posun výstižně shrnuje citát připisovaný Gordon Ramsay, který v české debatě zpopularizoval Zdeněk Pohlreich: českému jídlu často „chybí kyslík“. Tedy prostor, lehkost a kontrast. V praxi to znamená, že i tradiční jídla se učí dýchat.
Vegetariánství: od „smažáku pro všechny“ k zelenině v hlavní roli
Ještě v nultých letech byla vegetariánská volba často improvizace: smažák, hermelín, těstoviny. Zelenina hrála vedlejší roli.
Dnes se změnily dvě věci zároveň. Výrazně vzrostla poptávka hostů ovlivněná životním stylem, důrazem na zdraví, ekologii i nástupem flexitariánství a zároveň vyrostla úroveň kuchyní. Ty pracují lépe s texturami, fermentací a pečením a dokážou vytvářet plnohodnotné omáčky i bez masa.
Vegetariánský chod tak přestal být náhradou a stal se samostatným podpisem kuchyně. To je vidět i na nových typech městských provozů, například bistrech s vlastní hydroponickou farmou.
Zákaz kouření: tichý milník, který změnil publikum
Jedním z největších, ale často opomíjených milníků byl zákaz kouření v restauracích a barech, který v Česku vstoupil v platnost 31. května 2017. Nešlo o detail. Změnila se skladba hostů – do hospod začalo chodit víc rodin, víc žen i víc lidí citlivých na prostředí. A proměnilo se i přemýšlení o interiéru. Když je vzduch čistý, začne víc záležet na světle, materiálech a akustice.
Dřív byl interiér často vedlejším produktem provozu. Dnes je součástí zážitku i značky. Moderní hospody a bistra pracují s otevřeností – výdej, kuchyně, bar – a cíleně ladí nábytek, sklo, keramiku i grafiku.
Ikonickým příkladem, jak udělat českou hospodu čistě a přitom pořád lidově, je Lokál. V jemnější a luxusnější podobě je zase vidět, jak interiér komunikuje „moderní tradici“ u La Degustation Bohême Bourgeoise.
Sociální sítě: nutnost, ale ne spása
Tohle je typický gastro paradox dneška. Bez sociálních sítí se povědomí buduje těžko, zároveň jsou plné šumu a krátkodobých hype vln. „Bez nich už to nejde“, ale klíčem zůstává servis a schopnost filtrovat.
Sociální sítě jsou zesilovač – ne náhrada kvality, jak opakovaně zaznělo i v debatách o českém gastru. Zároveň proměnily estetiku: některá jídla se dnes skládají tak, aby fungovala na fotce.
Michelin: z Prahy do regionů, konečně
Dlouho se Michelin v Česku spojoval hlavně s Prahou a několika adresami. Teď ale přišel důležitý krok. V prosinci byl představen první celostátní výběr MICHELIN Guide Czechia 2025, který zdůrazňuje, že kvalita sahá daleko za hranice hlavního města.
Nejde jen o symboliku. Michelin tím vysílá jasný signál: kvalita už není výsadou centra. Regiony získávají mezinárodní viditelnost a s ní i sebevědomí. Součástí této nové kapitoly je i fakt, že restaurace Papilio se stala prvním dvouhvězdičkovým podnikem v rámci českého výběru.
A znamená to jediné. Gastrovýlet už není „oběd po cestě“, ale cílený plán. A to je možná ten nejpřesnější důkaz, že české gastro se skutečně posunulo.
