Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané
Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.
Evropská asociace výrobců automobilů, kterou cituje web CNBC, uvedla, že registrace nových vozů Tesla činily v červenci celkem 8 837, což je meziroční pokles o 40 procent. Společnost BYD naproti tomu v ten samý měsíc zaznamenala 13 503 nových registrací, což představuje meziroční nárůst o 225 procent. Tesle mohou tyto informace ještě více zhořknout, protože se pokles jejích prodejů odehrál ve chvíli, kdy celkový prodej elektromobilů v Evropě vzrostl, ukázala data asociace.
FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky firmy Tesla?
Tesla v problémech
Automobilku dlouhodobě drtí několik problémů. Kromě vzrůstající konkurence je to i poškození pověsti značky ze strany miliardářovy štvavé rétoriky a vztahu s Trumpovou administrativou. Ještě k tomu její tržby ve druhém čtvrtletí klesly tržby o 12 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let.
Mezi další problém se řadí i fakt, že Tesla neprošla žádnou zásadní obnovou své řady vozů. Společnost letos pouze uvedla, že pracuje na cenově dostupnějším elektromobilu, který chce začít vyrábět již letos.
Tesla podepsala smlouvu s jihokorejskou společností LG Energy Solution (LGES) na dodávku baterií pro systémy skladování energie v hodnotě 4,3 miliardy dolarů (91,4 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.
Tesla už nebude brát baterie z Číny, vsadila na Korejce
Zprávy z firem
Tesla podepsala smlouvu s jihokorejskou společností LG Energy Solution (LGES) na dodávku baterií pro systémy skladování energie v hodnotě 4,3 miliardy dolarů (91,4 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.
Je to automobilka?
Thomas Besson, vedoucí výzkumu automobilového sektoru ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl, že vedení Tesly se snaží „přesvědčit investory, že Tesla ve skutečnosti není automobilová společnost“ tím, že mluví o umělé inteligenci, robotice a autonomii. „Mluví téměř o všem možném, jen ne o autě, které nyní prodávají pomalejším tempem, protože stáří jejich vozidel je mnohem vyšší než u konkurence a nejnovější produkty nebyly tak úspěšné, jak se doufalo, zejména Cybertruck,“ řekl Besson.
Americká automobilka však stojí proti čínským hráčům, kteří agresivně uvádějí své modely na trh a stupňují svůj tlak na Evropu. V jejich čele je společnost BYD, která v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své vozy za konkurenceschopné ceny. Automobilka vstoupila v dubnu letošního roku i na trh v Česku.
Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.