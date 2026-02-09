Dalibor Martínek: Vláda nepotřebuje NERV. Má robota Karla
NERV končí, ale skutečná změna to není. Ekonomické rady vládám sloužily hlavně jako marketing. Nová strategie má nahradit staré poradce. Problém je, že slibuje hlavně směr, ne konkrétní kroky.
Vláda oficiálně zrušila Národní ekonomickou radu vlády, ekonomický poradenský orgán. Rušit ho ani nemusela, NERV fakticky skončil činnost už před volbami, svou závěrečnou zprávou. Poté už se nescházel a nebyl aktivní. Takový stav mohl klidně trvat do nekonečna.
Viditelný rozchod s poradci
Vláda se svým rozhodnutím chtěla viditelně a nahlas distancovat od poradců, kteří naposledy radili Petru Fialovi. Fakticky nejde o mstu vůči těmto poradcům, každý z nich má svou práci, většinou prestižní. Poselstvím má být, že vláda si sama sobě vždy nejlépe ví rady. Jak by ne, má přece Karla Havlíčka.
Kabinet rozhodl o ukončení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v minulých letech připravovala doporučení k zásadním hospodářským reformám. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už vláda její další fungování nepovažuje za potřebné.
Vláda zrušila svou Národní ekonomickou radu. Poradní orgán končí po letech fungování
Politika
Kabinet rozhodl o ukončení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v minulých letech připravovala doporučení k zásadním hospodářským reformám. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už vláda její další fungování nepovažuje za potřebné.
Havlíčkova kuchařka místo poradců
Havlíček už půl roku před volbami pracoval na ekonomické strategii země. Po volbách dílo dokončil, „kuchařku“ nechal vytisknout a vláda bude v jejím duchu pracovat. Nejde o nějaké zásadní dílo. Je to jakýsi souhrn žádaného vývoje v různých oblastech, od školství přes inovace až po energetiku a dopravu.
Obecné teze místo konkrétních kroků
Je to takový sesyp myšlenek, vyzobaných tu i jinde. Většinu z nich by nejspíš vymyslel a podepsal každý člen bývalého NERVu. Jde o obecné fráze ve smyslu, musíme se soustředit na to či ono. Koncepce není nijak závazná, neobsahuje konkrétní výkonné kroky. Naplňování koncepce je neměřitelné, je to pouze ideový záměr. Podobná doporučení chrlil jeden NERV za druhým. V tomto smyslu je NERV skutečně zbytečný.
Nezaměstnanost v Česku v lednu nečekaně vzrostla nad pět procent. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních devět let. Analytiky zaskočil zejména rozsah nárůstu. Hlavním důvodem je propouštění v průmyslu a změny v podpoře v nezaměstnanosti.
Průmysl propouští, nezaměstnanost vyskočila nad pět procent
Money
Nezaměstnanost v Česku v lednu nečekaně vzrostla nad pět procent. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních devět let. Analytiky zaskočil zejména rozsah nárůstu. Hlavním důvodem je propouštění v průmyslu a změny v podpoře v nezaměstnanosti.
Marketingový projekt od Topolánka po Fialu
NERV vymyslel Mirek Topolánek v době finanční krize, aby veřejnosti ukázal, že vláda je kompetentní a nelení. Prostě marketingový tah. Úkolem poradců měla být „analýza rizik a případných dopadů světové finanční krize na Českou republiku“. Měla hledat recepty směřující „k udržení a akceleraci ekonomického růstu“. Zadání vágní, stejně jako výsledky.
Také Petr Fiala, který NERV reinkarnoval, chtěl marketingově hasit průšvihy roku 2022 – pád ekonomiky kvůli covidu, válce na Ukrajině či zdražování energií. Bez ohledu na rady chytrých hlav se ekonomika vzpamatovala s poklesem inflace a konci covidových opatření.
Mluvící hlavy bez dopadu
NERVy vždy působily hlavně jako nástroj pro uklidňování veřejnosti. Podívejte, makáme na vašich problémech. Vždy bylo najato několik renomovaných ekonomů, takzvaných mluvících hlav. Hlavními kritérii výběru bývala popularita, známost a jejich renomé. Musely to být „značky“. Jejich doporučení si byla podobná jako vejce vejci a do reálného života se obvykle nikdy nepropsala.
Proč podobné strategie selhávají
Podobně to patrně dopadne i s Havlíčkovou strategií, která v mnoha částech kopíruje bývalá doporučení NERVů. Problém s naplňováním podobných koncepcí není v tom, že by ty či ony myšlenky byly špatné. To platí i o té Havlíčkově, není špatná. Je fajn si stanovit směr. Jenže společnost se nedá řídit jako firma, prostřednictvím personálních rošád. Dají se vymyslet jednotlivá opatření. Některá rychlá, jiná se projeví po generacích. Společnost jako celek se vyvíjí evolucí, ne revolucí. Tedy, obvykle.