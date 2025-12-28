Žít na dluh, vládní plán
Poslední rozpočet Aleny Schillerové coby ministryně financí skončil za rok 2021 schodkem 420 miliard korun. Byly tam hlavně výmluvy na covid, kdy lidé nesměli kvůli opatřením vlády Andreje Babiše do práce a stát je za koukání na televizi platil. Potom to vzal Zbyněk Stanjura a následující rok stáhnul schodek na 360 miliard korun. Také děsivé číslo, ale aspoň pokles.
Nyní látá rozpočet opět Alena Schillerová. Snad se jí to za měsíc nebo za dva povede. Už nyní má naučenou písničku, že za všechno může Stanjura. Na síti X po Vánocích uvedla, že letošní schodek se už přiblížil k 275 miliardám korun. A dodržení plánovaného schodku 241 miliard je podle ní nepravděpodobné. „Sledujeme náraz Stanjurova letadla do zdi v přímém přenosu,“ glosovala ministryně.
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Dalibor Martínek: Zeman-Grinch už zase krade Vánoce
Názory
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Takže viníka už máme. Ostatně, odhalil jej při svém svatoštěpánském proslovu i důchodce Miloš Zeman. Schillerová je podle něj dobrá ekonomka, na rozdíl od Zbyňka Stanjury, který žádným ekonomem není.
Schillerová nyní vyšívá na rozpočtu na rok 2026. Jak zaznělo na výboru poslanecké sněmovny, schodek nebude Stanjurou plánovaných 286 miliard korun, ale víc než 400 miliard korun. Takže takový standard dobré ekonomky. Ale měli bychom pochopit, že předvolební sliby se musí z něčeho zaplatit. Čili na dluh. Pořád nižší, než má třeba Francie nebo Itálie. Rada číslo jedna. Když nevíte, na koho se vymluvit, řekněte Francie.
Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.
Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem
Názory
Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.
Hezký den zažil premiér Babiš. Zavolal mu pán světa Donald Trump. Babiš se tím hned pochlubil. „Pro nás pro ČR je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám," culil se. Pomazané hlavy prý hovořily o válce na Ukrajině, migraci či Evropě. Bůh buď s námi.
Trochu problém může mít komunistka Kateřina Konečná. Moc nechtěla, ale zbylí členové retrostrany ji znovu zvolili do svého čela. Jenže, a tady je háček, novela trestního zákoníku, která začne platit od prvního ledna, bude postihovat i propagaci nacismu a komunismu. Konečná může být ráda, že bere plat europoslankyně. Až její mandát skončí, může to pro ni být konečná.
Sváteční období je rizikové. Lidé mají pocit, že se nic neděje, a politici toho zneužívají v podobě různých nečekaných rozhodnutí. Naštěstí Andrej Babiš jede na hory. „Budu se připravovat na příští rok, bude to velká jízda,“ řekl vtipálek premiér. Kabinet by se měl sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.