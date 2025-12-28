Nový magazín právě vychází!

Žít na dluh, vládní plán

Alena Schillerová
Dalibor Martínek
Poslední rozpočet Aleny Schillerové coby ministryně financí skončil za rok 2021 schodkem 420 miliard korun. Byly tam hlavně výmluvy na covid, kdy lidé nesměli kvůli opatřením vlády Andreje Babiše do práce a stát je za koukání na televizi platil. Potom to vzal Zbyněk Stanjura a následující rok stáhnul schodek na 360 miliard korun. Také děsivé číslo, ale aspoň pokles.

Nyní látá rozpočet opět Alena Schillerová. Snad se jí to za měsíc nebo za dva povede. Už nyní má naučenou písničku, že za všechno může Stanjura. Na síti X po Vánocích uvedla, že letošní schodek se už přiblížil k 275 miliardám korun. A dodržení plánovaného schodku 241 miliard je podle ní nepravděpodobné. „Sledujeme náraz Stanjurova letadla do zdi v přímém přenosu,“ glosovala ministryně.

Takže viníka už máme. Ostatně, odhalil jej při svém svatoštěpánském proslovu i důchodce Miloš Zeman. Schillerová je podle něj dobrá ekonomka, na rozdíl od Zbyňka Stanjury, který žádným ekonomem není.

Schillerová nyní vyšívá na rozpočtu na rok 2026. Jak zaznělo na výboru poslanecké sněmovny, schodek nebude Stanjurou plánovaných 286 miliard korun, ale víc než 400 miliard korun. Takže takový standard dobré ekonomky. Ale měli bychom pochopit, že předvolební sliby se musí z něčeho zaplatit. Čili na dluh. Pořád nižší, než má třeba Francie nebo Itálie. Rada číslo jedna. Když nevíte, na koho se vymluvit, řekněte Francie.

Hezký den zažil premiér Babiš. Zavolal mu pán světa Donald Trump. Babiš se tím hned pochlubil. „Pro nás pro ČR je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám," culil se. Pomazané hlavy prý hovořily o válce na Ukrajině, migraci či Evropě. Bůh buď s námi.

Trochu problém může mít komunistka Kateřina Konečná. Moc nechtěla, ale zbylí členové retrostrany ji znovu zvolili do svého čela. Jenže, a tady je háček, novela trestního zákoníku, která začne platit od prvního ledna, bude postihovat i propagaci nacismu a komunismu. Konečná může být ráda, že bere plat europoslankyně. Až její mandát skončí, může to pro ni být konečná.

Sváteční období je rizikové. Lidé mají pocit, že se nic neděje, a politici toho zneužívají v podobě různých nečekaných rozhodnutí. Naštěstí Andrej Babiš jede na hory. „Budu se připravovat na příští rok, bude to velká jízda,“ řekl vtipálek premiér. Kabinet by se měl sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně změní. V prvních měsících lidé dostanou až 80 procent předchozí mzdy, skončí krácení při dobrovolném odchodu z práce a poroste i podpora při rekvalifikaci. Naopak po delší nezaměstnanosti dávky klesnou a zpřísní se podmínky pro jejich opětovné získání.

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně promění. V prvních měsících bude vyšší, zvedne se ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Maximálně by měla ale činit zhruba 38.500 korun. Při delší době bez práce částka proti dnešku naopak klesne ze 45 na 40 procent příjmu.

Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora už nebude krátit. Bude stejně vysoká jako při propuštění. Navýší se i podpora při rekvalifikaci, a to ze 60 na 80 procent české průměrné mzdy. Počítá s tím novela o zaměstnanosti, kterou prosadila v minulém volebním období tehdejší Fialova vláda.

Dobrovolný odchod už nebude trestem

Novela doprovází takzvanou flexinovelu zákoníku práce. Cílem změn je rozhýbat český pracovní trh, odbourat obavy lidí ze změny místa a podpořit jejich ochotu posouvat se dál i usnadnit zaměstnavatelům získání nových pracovníků. Podle analýzy ministerstva práce si lidé, kteří mění zaměstnání, výdělkově polepší. Když si nový post najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na pozici z evidence úřadu práce.

„Ruší se dosavadní redukovaná výše podpory při dobrovolném odchodu ze zaměstnání. Nově se podpora vyplácí ve stejné výši podle věkové skupiny bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo práce. Lidé, kteří se rozhodnou místo změnit sami, tak budou dostávat stejnou podporu jako propuštění. Dosud měli 45 procent předchozího výdělku.

V prvních měsících se podpora zvedne ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Nejvýš to ale může být 80 procent průměrné mzdy za letošní první tři kvartály, tedy asi 38.500 korun. Osoby do 52 let budou tento podíl mzdy či platu pobírat první dva měsíce a nad 52 let pak tři měsíce. V dalších měsících zůstává částka na polovině výdělku. Do 52 let se bude vyplácet ve třetím a čtvrtém měsíci a od pátého měsíce pak 40 procent místo nynějších 45 procent předchozího příjmu. Od 52 let polovina výdělku připadne uchazečům o zaměstnání ve čtvrtém až šestém měsíci, poté to bude 40 procent.

Věková hranice pro delší podporu se o dva roky posouvá. Dosud byla na 50 letech, nově je to 52 let. Do tohoto věku stát bude peníze lidem bez místa vyplácet pět měsíců. Od 52 do 57 let bude možné podporu pobírat osm měsíců a od 57 let pak 11 měsíců. Důvodem dvouletého odsunutí je postupné navyšování důchodového věku. Ten se zvedá už léta každý rok u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři až šest měsíců. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Na této hranici ho chce vláda ANO, SPD a Motoristů zmrazit. Podle reformy penzí minulého kabinetu by mělo navyšování pokračovat, ale pomalejším tempem než dosud. Přibývat by měl mužům i ženám měsíc ročně do 67 let. Tohoto penzijního věku by se pak mělo v Česku dosáhnout v roce 2057.

Podpora při rekvalifikaci bude podle ministerstva práce činit 80 procent průměrné mzdy místo nynějších 60 procent. „Vztahuje se i na dny účasti na kurzech,“ upřesnilo ministerstvo.

Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísňují, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti.

Náborový boom na začátku roku. Kde firmy plánují nejvíce posílit?

Zprávy z firem

Zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně více nabírat než propouštět zaměstnance, jde v tomto směru o nejpozitivnější první kvartál od začátku měření v roce 2008. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi 518 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v zemi. Nejvíce se chystají nabírat firmy ve financích a pojišťovnictví či automobilovém a technologickém sektoru.

ČTK

Přečíst článek

Česká státní správa může během příštích pěti let ztratit až 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců, tedy asi 40 procent své současné pracovní síly. Zaměstnanci mladší 30 let nyní tvoří pouze sedm procent úředníků, tedy zhruba polovinu jejich podílu v soukromém sektoru. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Kearney.

„Demografické trendy jsou neúprosné, každý rok odchází do důchodu zhruba sedm procent zaměstnanců, což znamená, že k udržení současného stavu by bylo třeba každoročně přijmout více než čtyři nových úředníků, což se momentálně nedaří. Bez dostatku kvalifikovaných lidí tak zůstávají velké plány na digitalizaci, klimatické reformy i rozpočtovou stabilitu jen na papíře,“ komentoval výsledky studie vedoucí partner pražské pobočky Kearney Martin Kuča.

Výrazným limitem pro další modernizaci státní správy je podle něj nedostatek IT odborníků. Ti v současnosti tvoří v české státní správě jen jednotky procent zaměstnanců. Kearney v této souvislosti doporučuje stanovit národní ambici, aby IT experti tvořili minimálně desetinu všech odborných pracovníků ve státní správě, obdobně jako je to například v Estonsku.

Průměrný věk českého úředníka je 47 let a každý osmý je dnes starší 60 let, tvrdí studie. Až čtvrtina mladých úředníků navíc ze sektoru odejde ještě před dosažením 32 let, často kvůli lepším finančním podmínkám a rychlejšímu kariérnímu růstu v soukromém sektoru. Relativní plat úředníka v ČR navíc dosahuje 85 procent průměrné mzdy, vyplývá z ní.

„V porovnání se státní sférou mladí lidé vnímají soukromý sektor jako místo s jednodušší a rychlejší cestou ke kariérnímu růstu. Stát by proto měl usilovat o vyrovnání této propasti a inspiraci můžeme hledat i v zahraničí. Klíčovými faktory úspěchu jsou jednotná HR strategie pro státní správu, spravedlivé odměňování na základě výkonu a aktivní podpora mobility mezi jednotlivými resorty,“ míní Kuča.

Podle studie může s náborem mladé generace výrazně pomoci zavedení jednotného a přehledného náborového portálu, kde uchazeči najdou všechny otevřené pozice a jednou vyplněné údaje mohou použít pro více přihlášek. Klíčová je také centralizovaná platforma umožňující úřadům vzájemně sdílet atraktivní kandidáty.

„Státní správa se musí stát místem, kde chtějí lidé nejen pracovat, ale i růst a rozvíjet se. Pokud přistoupíme ke změnám systematicky a s důrazem na konkrétní oblasti, může se státní správa stát nejen lepším zaměstnavatelem, ale i silným partnerem pro občany,“ dodal Kuča.

Kearney je přední globální poradenská společnost s téměř stoletou tradicí. V Česku působí 23 let a podílí se na proměně tuzemského trhu, především v oblastech energetiky, telekomunikací a bankovnictví. Ve svém portfoliu má čtyři z deseti největších firem působících na českém trhu.

