Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin
Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.
Před pětadvaceti lety sestavovaly tehdy Lidové noviny první žebříček nejbohatších Čechů. V čele stál Karel Schwarzenberg, byli tam i další aristokraté a v zámoří úspěšní sportovci. Český archetyp miliardáře-podnikatele teprve vznikal, ze šedé zóny devadesátých let. Přesto se tam už objevilo několik známých postav, Petr Kellner, Pavel Tykač i Andrej Babiš. Pak jiní privatizační dravci, které vzal čas.
V Americe byla situace trochu jiná, nejbohatšími lidmi byli tehdy zástupci rodů tradičních průmyslníků a obchodníků, a také trojice Bill Gates a Paul Allen z Microsoftu a Larry Ellison z Oracle. Přelom tisíciletí ale přinesl s rozmachem technologií a dot.com euforie do světa novou postavu, technologického miliardáře, zakladatele a vizionáře. Během čtvrtstoletí vznikla kasta miliardářů, kteří otevřeně vstupují do veřejného dění i politiky. A mění si svět k obrazu svému.
Ještě v roce 2000 byla nabídka většiny restaurací více méně stejná: mohli jste si dát dvojku bílého, tedy nejčastěji Müllera či Veltlín, nebo dvojku červeného, kdy jste pravděpodobně dostali Frankovku nebo Svatovavřinecké. V lepším případě to bylo „od známého z Moravy, který je vinař“, v horším to bylo z obecně dostupných zdrojů. Dneska je situace radikálně jiná. Lepší. Na druhou stranu „dvojku“ už skoro nikde nedostanete.
Čtvrtstoletí 2000-2025: Jak se Češi naučili opět pít víno
Za posledních 25 let došlo k neuvěřitelnému nárůstu bohatství i počtu nejbohatších lidí světa. Podle tradičního žebříčku magazínu Forbes bylo na přelomu tisíciletí na světě necelých pět set dolarových miliardářů, nyní je to šestkrát tolik. A majetek, který ovládají, ze zešestnáctinásobil. Pomohly tomu levné peníze, technologický pokrok i vzetup bohatství Asie.
V Česku v posledním čtvrtstoletí dominovalo několik silných postav. Mocenské centrum se vytvořilo kolem PPF Petra Kellnera, který tragicky zemřel v roce 2021. Do té doby do jeho kruhu patřili lidé kolem exprezidentů Miloše Zemana a Václava Klause (ke kterému se po smrti Kellnera přiblížil jiný miliardář, Pavel Tykač, coby financiér jeho Institutu Václava Klause. Lidé kolem IVK jsou základem dnešních Motoristů.
Evropská unie je v lepším stavu, než si připouštíme. Za čtvrtstoletí se z ní stal stabilní projekt. Nemusíme se obávat (nebo se těšit), že by měla v brzké době končit. Vede se ale boj o její podobu. Pokud má být úspěšná, bude třeba jít v procesu integrace dál, zároveň je ale třeba počítat s tlakem euroskeptiků, kteří už sice nechtějí EU zničit, ale zásadně ji přetvořit zevnitř.
Evropská unie potřebuje do dalšího čtvrtstoletí odvahu. Hrozí, že přijde o duši
Andrej Babiš se v devadesátých letech na základě privatizovaného Agrofertu, tehdy hnojivářské společnosti, a chytrého skupování zemědělských družstev, potravinářských firem i chemiček vypracoval v majitele miliardového zemědělsko-potravinářsko-chemického kolosu. Na prahu tisíciletí již vstupoval do veřejného dění, chtěl privatizovat státní Unipetrol. Z toho nakonec sešlo, ale postupně se Babiš naposouval do politiky. Vzestup mocné figury politika + podnikatele znamenalo pro Česko předběhnutí doby. Donald Trump se podobným způsobem do politiky dostal až v roce 2016 - a nutno přiznat, že z hlediska domácího vlivu a majetku byl Babiš dále než on. Do první ligy lidí miliardářů s největším vlivem na dění patří Daniel Křetínský, který se ale více soustředí na své zahraniční vztahy a akvizice, pak Karel Komárek coby hráč v průmyslu, hazardu i inovacích, Marek Dospiva (jehož Penta se ale už drží primárně developerských projektů) a nově rodina Strnadů, jejímuž raketovému růstu pomohlo vyzbrojování po válce na Ukrajině.
Pokrok i dominance
Co ale mění svět mnohem zásadnějším způsobem, je vzestup vrstvy technologických miliardářů v USA. Technologická dominance Silicon Valley v poslední dekádě dorostla do globálního vlivu skoro na všechno. Přinesli obrovský technologický pokrok, svět se za čvrtstoletí neskutečně změnil. Začali také kontrolovat informační prostor, protože tradiční média se po nástupu sociálních sítí dostala pod existenční tlak. Giganti jako Meta, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Open AI a především firmy Elona Muska a bohaté venture kapitálové fondy vytvořily novou globální oligarchii. Zakladatelé a jejich lidé zásadně mění svět, nejprve technologickými platformami, které přinesly disrupci do mnoha odvětví, nyní budou měnit svět závodem o umělou inteligenci. Tito podnikatelé nyní během vlády Donalda Trumpa přímo ovlivňují politiku, například viceprezident JD Vance je jedním z lidí ze Silicon Valley a Musk největším sponzorem Trumpovy kampaně. Podnikatelé dobře vědí, že osud gigantů zatím ještě do velké míry záleží na státní regulaci a legislativě, takže propojení moci se jim hodí.
Zatím platí, že kdo umí spojit peníze, emoce a jednoduchý příběh, získá politickou moc.Propojení politiky s ekonomikou možná vede k větší efektivitě v řízení státu, ale minimálně u části veřejnosti k hodnotové frustraci. Výsledkem je také - minimálně v USA - růst ekonomiky ve tvaru K, tedy chudí chudnou a bohatí bohatnou, což je trend, před kterým ekonomové kvůli AI varují všude na světě.
Prezident republiky ve svém novoročním projevu prohlásil, že chce vládě nechat prostor, aby byla úspěšná. Nicméně hlavní úspěch života v Česku podle něj záleží na občanech. "Česko je skvělá země, a proto bychom si měli více věřit," prohlásil.
Prezident popřál vládě úspěch. Bude ji prý ale hlídat
