Okamura si ukradl Nový rok

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Máme za sebou týden, který mají vrcholní politici vůbec nejraději. Týden proslovů. Vítězem je o parník Tomio Okamura. Není sice jasné, proč zrovna na Nový rok řečnil, ale patrně si usmyslel, že bez jeho perel by se národ neobešel.

Okamura si vzal za terč pomoc Ukrajině. Vypustil bombu. „Penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata.“ Takže tu máme diplomatický skandál, Babiše na koberečku u Pavla, jednání sněmovny o Okamurově odvolání z funkce. To nejsou dvě mouchy jednou ranou, to je muší masakr.

Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů, míní prezident Pavel. Ukrajinský velvyslanec označil Okamurova slova na adresu Ukrajiny za urážlivá, nenávistná a formovaná pod vlivem ruské propagandy. Korunu tomu nasadil Petr Macinka, když se coby ministr zahraničí obořil na Ukrajince s tím, že je nevhodné, aby komentovali Okamurovy bláboly.

Tomio Okamura

Macinka by se pro svého Václava rozkrájel. Natropil toho za pár dní vládnutí spoustu, třeba zrušil klima. Jeho sága s Turkem je třešničkou na zkyslém dortu. Turek půjde v týdnu opět k Pavlovi. Nikdo nechápe, proč má být Turek ministrem. Babiš si umyl ruce, má koaliční dohodu. I Okamuru proto obmlčel. Pavel podle ústavy Turka nemůže nejmenovat, na druhé straně, nemá stanovený termín. Sázkové kanceláře by mohly vypsat kurz na to, jak dlouho tu budeme mít po dřívějším vzoru Karla Havlíčka "superministra" Macinku.

Babiš s Fialou si to možná naposledy na dálku rozdali. „Nelze úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií, kramářským kšeftováním,“ vyslal ve svém poselství slabý úder Fiala. „Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily,“ kontroval nemastně Babiš. Fiala za pár dní opouští ring, jeho síla je pryč. Teď řádí mladší. Petr, nebo Tomio.

Grinch

Podle médií byl Maduro nejprve převezen do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kde byl zaevidován. Účet Bílého domu poté na síti X zveřejnil video, na kterém je vidět Maduro v poutech obklopen úředníky americké protidrogové centrály a přeje přihlížejícím šťastný nový rok. Informovala o tom CNN.

Podle amerických médií má být Maduro po dobu vyšetřovací vazby umístěn v Brooklynu ve federální vazební věznici Metropolitan Detention Center (MDC). Tato nechvalně proslulá věznice je spojena s řadou veřejně známých případů, včetně kauz bývalého zpěváka R. Kellyho, spolupracovnice sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellové a nejnověji také rappera Seana „Diddyho“ Combse, napsala BBC.

Maria Corina Machado
Aktualizováno

Madura Spojené státy neuznávají za venezuelského prezidenta, takže před americkou justicí nebude moci zřejmě uplatnit osobní imunitu, kterou obvykle mají hlavy státu. Na Madura americké ministerstvo spravedlnosti vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). V listopadu americké úřady označily Kartel sluncí, mezi jehož vůdci je podle Washingtonu právě Maduro, za teroristickou organizaci.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

