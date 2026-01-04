Okamura si ukradl Nový rok
Máme za sebou týden, který mají vrcholní politici vůbec nejraději. Týden proslovů. Vítězem je o parník Tomio Okamura. Není sice jasné, proč zrovna na Nový rok řečnil, ale patrně si usmyslel, že bez jeho perel by se národ neobešel.
Okamura si vzal za terč pomoc Ukrajině. Vypustil bombu. „Penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata.“ Takže tu máme diplomatický skandál, Babiše na koberečku u Pavla, jednání sněmovny o Okamurově odvolání z funkce. To nejsou dvě mouchy jednou ranou, to je muší masakr.
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů, míní prezident Pavel. Ukrajinský velvyslanec označil Okamurova slova na adresu Ukrajiny za urážlivá, nenávistná a formovaná pod vlivem ruské propagandy. Korunu tomu nasadil Petr Macinka, když se coby ministr zahraničí obořil na Ukrajince s tím, že je nevhodné, aby komentovali Okamurovy bláboly.
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyvolala podle prezidenta Petr Pavel znepokojení nejen v Česku, ale i v zahraničí. Prezident to uvedl na síti X. Okamurova slova z novoročního projevu se dotkla zejména podpory Ukrajiny, která se brání ruské invazi, a obsahovala i urážlivá označení Ukrajinců.
Od projevu k odvolání? Okamurův novoroční projev řeší Hrad i Sněmovna
Politika
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyvolala podle prezidenta Petr Pavel znepokojení nejen v Česku, ale i v zahraničí. Prezident to uvedl na síti X. Okamurova slova z novoročního projevu se dotkla zejména podpory Ukrajiny, která se brání ruské invazi, a obsahovala i urážlivá označení Ukrajinců.
Macinka by se pro svého Václava rozkrájel. Natropil toho za pár dní vládnutí spoustu, třeba zrušil klima. Jeho sága s Turkem je třešničkou na zkyslém dortu. Turek půjde v týdnu opět k Pavlovi. Nikdo nechápe, proč má být Turek ministrem. Babiš si umyl ruce, má koaliční dohodu. I Okamuru proto obmlčel. Pavel podle ústavy Turka nemůže nejmenovat, na druhé straně, nemá stanovený termín. Sázkové kanceláře by mohly vypsat kurz na to, jak dlouho tu budeme mít po dřívějším vzoru Karla Havlíčka "superministra" Macinku.
Babiš s Fialou si to možná naposledy na dálku rozdali. „Nelze úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií, kramářským kšeftováním,“ vyslal ve svém poselství slabý úder Fiala. „Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily,“ kontroval nemastně Babiš. Fiala za pár dní opouští ring, jeho síla je pryč. Teď řádí mladší. Petr, nebo Tomio.
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Dalibor Martínek: Zeman-Grinch už zase krade Vánoce
Názory
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.