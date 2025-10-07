Dánové chtějí zakázat sociální sítě mladším 15 let

Nový magazín právě vychází!

Dánská vláda chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Oznámila to premiérka Mette Frederiksenová. Zákaz se má týkat vybraných sítí a aplikací a země se jím připojí k Austrálii, která už dětem přístup omezila. Uvedla to agentura AFP.

„Mobilní telefony a sociální sítě kradou našim dětem dětství,“ prohlásila liberální premiérka v projevu na úvodním zasedání dánského parlamentu po letní přestávce. Doplnila, že 60 procent dětí a mladých lidí ve věku od 11 do 19 let preferuje ve volném čase zůstávat doma než se vídat s kamarády.

Vláda podle ní předloží zákon, který zavede zákaz a zároveň umožní rodičům dětí starších 13 let, aby svým potomkům přístup povolili. Podrobnosti o zakázaných sítích či o tom, jak se věk bude kontrolovat, premiérka nesdělila.

Dánové následují Austrálii

Dánsko se tak v debatě o omezování přístupu dětí k internetu může zařadit po bok Austrálie. Její parlament před rokem schválil průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X. Bránit v přístupu nejmladší věkové skupině mají provozovatelé sítí, kterým hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů (zhruba 780 milionů korun). Zákon má vstoupit v platnost v prosinci a zatím není jasné, jaké ověření věku budou sítě používat, aby jej nebylo možné obcházet. Norma například zakazuje sociálním sítím, aby nutily uživatele k ověření věku předkládat státem vydané identifikační dokumenty, jako jsou řidičské průkazy či cestovní pasy.

Normu přivítali například aktivisté usilující o větší bezpečí dětí na internetu. Někteří kritici se naopak obávají, že zákaz může uvrhnout do izolace řadu dětí, které na sociální síti hledají podporu.

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.

Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.

A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kdo je vlastně vítěz

To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.

O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Není to celé habaďůra?

Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.

Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.

Poslanec Filip Turek
Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

ČTK

Přečíst článek

Plán B

I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.

A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.

Setkání Realitního Clubu
Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zlato je rekordně drahé
Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Mercedes už Číňany nebaví. Raději si kupují levné domácí elektromobily

Mercedes-Benz
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Strasti evropských automobilek nekončí. Další negativní zprávou je propad prodejů německé automobilky Mercedes-Benz na čínském trhu. Tamní spotřebitelé dávají přednost domácím elektromobilům.

Ve třetím čtvrtletí zaznamenal německý výrobce automobilů Mercedes-Benz propad na čínském trhu o 27 procent, uvedla agentura Bloomberg. Podle ní je to způsobeno útlumem výdajů tamních spotřebitelů po luxusních automobilech a stále silnější dominanci čínských výrobců elektrických vozidel.

Problémy nejen v Číně

A nejen na asijském trhu se automobilce nedaří. Koncernu se meziročně snížily i globální prodeje automobilů, a to o 12 procent. Ve Spojených státech klesly dodávky dokonce o 17 procent, což je důsledek nejistoty kolem dovozních cel.

Ovšem nejen Mercedes nemá v Číně na růžích ustláno. Tlaku tam čelí i jeho rivalové v podobě BMW a Porsche. I tyto evropské automobilky čelí tvrdší konkurenci ze strany domácích značek jako BYD či Xiaomi. Ty dokážou nabídnout technologicky pokročilé elektromobily za výrazně nižší ceny. Výsledkem je cenová válka, která tlačí marže výrobců luxusních vozů dolů.

Automobilka BMW otevřela v Maďarsku továrnu na výrobu elektromobilů

BMW v Maďarsku otevřela továrnu na elektromobily. Orbán neskrýval nadšení

Zprávy z firem

Německá automobilka BMW slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, tedy téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.

ČTK

Přečíst článek

Zájem o dražší elektromobily přitom slábne i jinde. Evropský trh stagnuje a americké clo komplikuje export. Některé automobilky proto mění strategii – omezují náklady a vracejí investice zpět do spalovacích a hybridních modelů. Například Ferrari se ale snaží jít proti proudu: už tento týden představí svůj první plně elektrický model.

U Mercedesu sice pomohl zájem o elektrický sedan CLA, který zvýšil čtvrtletní prodeje elektromobilů o 22 procent oproti předchozímu období, v meziročním srovnání však zůstaly výsledky beze změny. Prémiové modely EQS a EQE zákazníky příliš nezaujaly, což vyvolává pochybnosti o strategii šéfa koncernu Oly Källeniuse, jenž se snaží značku posunout do vyššího segmentu elektrické mobility.

Určitou útěchou jsou alespoň užitkové vozy: Mercedes-Benz Van prodal ve třetím čtvrtletí 83 800 vozů, což představuje pokles o osm procent oproti loňsku, avšak prodej elektrických dodávek téměř dvojnásobně vzrostl na 8 600 kusů.

