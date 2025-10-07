Dánové chtějí zakázat sociální sítě mladším 15 let
Dánská vláda chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Oznámila to premiérka Mette Frederiksenová. Zákaz se má týkat vybraných sítí a aplikací a země se jím připojí k Austrálii, která už dětem přístup omezila. Uvedla to agentura AFP.
„Mobilní telefony a sociální sítě kradou našim dětem dětství,“ prohlásila liberální premiérka v projevu na úvodním zasedání dánského parlamentu po letní přestávce. Doplnila, že 60 procent dětí a mladých lidí ve věku od 11 do 19 let preferuje ve volném čase zůstávat doma než se vídat s kamarády.
Vláda podle ní předloží zákon, který zavede zákaz a zároveň umožní rodičům dětí starších 13 let, aby svým potomkům přístup povolili. Podrobnosti o zakázaných sítích či o tom, jak se věk bude kontrolovat, premiérka nesdělila.
Dánové následují Austrálii
Dánsko se tak v debatě o omezování přístupu dětí k internetu může zařadit po bok Austrálie. Její parlament před rokem schválil průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X. Bránit v přístupu nejmladší věkové skupině mají provozovatelé sítí, kterým hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů (zhruba 780 milionů korun). Zákon má vstoupit v platnost v prosinci a zatím není jasné, jaké ověření věku budou sítě používat, aby jej nebylo možné obcházet. Norma například zakazuje sociálním sítím, aby nutily uživatele k ověření věku předkládat státem vydané identifikační dokumenty, jako jsou řidičské průkazy či cestovní pasy.
Normu přivítali například aktivisté usilující o větší bezpečí dětí na internetu. Někteří kritici se naopak obávají, že zákaz může uvrhnout do izolace řadu dětí, které na sociální síti hledají podporu.