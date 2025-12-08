Havlíček: Naše koalice trvá na nominaci Turka
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho už dříve schválila, včetně poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Po odpoledním jednání lídrů stran to řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Šéf sněmovní frakce Motoristů Boris Šťastný předpokládá, že posun ve sporné nominaci Turka by mohlo přinést úterní jednání prezidenta Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem. Toho v úterý ráno jmenuje prezident předsedou vlády.
Turek je hospitalizován s bolestí zad, v nové vládě by měl řídit ministerstvo životního prostředí. Kvůli vyhřezlé ploténce se omluvil z dnešní schůzky s prezidentem. Jak se jeho stav bude vyvíjet, bude podle Šťastného jasnější po úterním lékařském konziliu. „Uvidíme, zda rekonvalescence bude možná konzervativně, nebo chirurgicky,“ uvedl.
Vedení Motoristů podle Šťastného neprobíralo možné varianty pro případ, že by Turek nemohl být jmenován, například, zda bude možné, aby resort řídil jiný ministr jako pověřený. Motoristé podle něj také věci neřeší, protože nedošlo k vývoji věci. „Výměna kandidáta ze zdravotních důvodů by nebyla fér, neuvažovali jsme o ní,“ uvedl mimo jiné.
Ministerstvo Green Dealu
Turek na sociálních sítích zveřejnil video, v němž uvedl, že věří, že prezident pochopí jeho indispozici. „Doufám, že dostanu ještě příležitost, a věřím, že to nebude brzdit vznik vlády,“ řekl Turek. Zopakoval, že Pavlovi chtěl na schůzce také vysvětlit, co se kolem něj děje, což znovu označil za mediální kauzy, vysvětlit jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly a také to, jaká je „realita a pravda podložitelná normálními fakty a čísly“. Ve videu na instagramu uvedl, že chtěl prezidentovi představit svůj koncept, jak by mělo fungovat ministerstvo životního prostředí, které označil za ministerstvo Green Dealu, což je podle něj téma, kvůli kterému ho lidé zvolili do Evropského parlamentu a potom i do Sněmovny. Jemu i motoristům jde o to, aby zachránili průmysl, domácnosti a životní úroveň v Evropě a hlavně v ČR, protože na unijní radě ministrů životního prostředí se bude rozhodovat o zákazu aut se spalovacími motory nebo emisních povolenkách pro domácnosti, řekl.
Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil také kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá, že by Česko přišlo o daňové příjmy z Agrofertu, pokud ho Andrej Babiš převede do trustu. Kritici ale upozorňují na řadu nejasností.
Daně z Agrofertu nikam nezmizí, tvrdí Havlíček. Kritici mluví jinak
Politika
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá, že by Česko přišlo o daňové příjmy z Agrofertu, pokud ho Andrej Babiš převede do trustu. Kritici ale upozorňují na řadu nejasností.
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem
Politika
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.