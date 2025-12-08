Nový magazín právě vychází!

Havlíček: Naše koalice trvá na nominaci Turka

Havlíček: Naše koalice trvá na nominaci Turka

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho už dříve schválila, včetně poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Po odpoledním jednání lídrů stran to řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Šéf sněmovní frakce Motoristů Boris Šťastný předpokládá, že posun ve sporné nominaci Turka by mohlo přinést úterní jednání prezidenta Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem. Toho v úterý ráno jmenuje prezident předsedou vlády.

Turek je hospitalizován s bolestí zad, v nové vládě by měl řídit ministerstvo životního prostředí. Kvůli vyhřezlé ploténce se omluvil z dnešní schůzky s prezidentem. Jak se jeho stav bude vyvíjet, bude podle Šťastného jasnější po úterním lékařském konziliu. „Uvidíme, zda rekonvalescence bude možná konzervativně, nebo chirurgicky,“ uvedl.

Vedení Motoristů podle Šťastného neprobíralo možné varianty pro případ, že by Turek nemohl být jmenován, například, zda bude možné, aby resort řídil jiný ministr jako pověřený. Motoristé podle něj také věci neřeší, protože nedošlo k vývoji věci. „Výměna kandidáta ze zdravotních důvodů by nebyla fér, neuvažovali jsme o ní,“ uvedl mimo jiné.

Ministerstvo Green Dealu

Turek na sociálních sítích zveřejnil video, v němž uvedl, že věří, že prezident pochopí jeho indispozici. „Doufám, že dostanu ještě příležitost, a věřím, že to nebude brzdit vznik vlády,“ řekl Turek. Zopakoval, že Pavlovi chtěl na schůzce také vysvětlit, co se kolem něj děje, což znovu označil za mediální kauzy, vysvětlit jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly a také to, jaká je „realita a pravda podložitelná normálními fakty a čísly“. Ve videu na instagramu uvedl, že chtěl prezidentovi představit svůj koncept, jak by mělo fungovat ministerstvo životního prostředí, které označil za ministerstvo Green Dealu, což je podle něj téma, kvůli kterému ho lidé zvolili do Evropského parlamentu a potom i do Sněmovny. Jemu i motoristům jde o to, aby zachránili průmysl, domácnosti a životní úroveň v Evropě a hlavně v ČR, protože na unijní radě ministrů životního prostředí se bude rozhodovat o zákazu aut se spalovacími motory nebo emisních povolenkách pro domácnosti, řekl.

Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil také kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.

Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co Evropská komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. Uvedl to server zpravodajské televize BBC.

Produktový manažer X Nikita Bier obvinil Evropskou komisi, že se pokusila v pátek využít zranitelnosti v jejím reklamním systému k propagaci svého příspěvku o pokutě. Upozornil, že podle X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. „Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen,“ napsal Bier v příspěvku na X.

Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.

Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách. Evropská komise uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele „smysluplně neověřuje“. Společnost X také podle Evropské komise nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.

Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil Evropskou komisi, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému. Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.

Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.

Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii.

Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), potažmo 27,75 dolarů za akcii, převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.

„Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce,“ uvedl Paramout.

Nabídka má být financovaná úvěrem od finančních institucí i Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital. Podle zdrojů médií má představenstvo Warner Bros. Discovery o financování nabídky pochybnosti.

Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkureční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.

„Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá,“ tvrdí Paramount.

Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.

Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 USD představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.

V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

V říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Hodnotu akvizice neuvedl, podle serveru Axios ale zaplatí 150 milionů dolarů (cca tři miliardy korun). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se nově stala šéfredaktorkou stanice CBS News, ze skupiny Paramount Skydance.

Paramount vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+. Na konci loňského roku měl Paramount přibližně 18 600 zaměstnanců ve 32 zemích a Skydance více než 500 pracovníků. Na podzim začal postupně rušit přibližně 2000 pracovních míst.

