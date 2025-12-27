Který vynález změnil v tomto století svět k nepoznání? (Ne)obyčejný iPhone
Uvedení prvního iPhonu v roce 2007 provází celá řada historek. Například ta, že tehdejší CEO Applu Steve Jobs sliboval uvedení hned tří nových zařízení. A nakonec to byla nikoli tři, ale nekonečně mnoho zařízeních v jednom. Právě iPhony se staly symbolem, ale také motivátorem a nejúspěšnějším produktem technologické revoluce spuštěné již na konci minulého století, ale jejíž plody, pozitivní i negativní, sklízíme až dnes.
Technologický pokrok se v dosavadním běhu 21. století stal téměř mýtickým lékem na jakýkoli problém. Od nových technologií očekáváme v podstatě řešení veškerých problémů od těch zdravotních přes ekonomické po společenské.
A toto povědomí značně přikrmují úspěšné příběhy zakladatelů firem, které jsou dnes větší a bohatší než leckteré státy. A jak vidíme například na vládě Donalda Trumpa nebo na kritice Evropské unie, která technologicky zaostává, což je podle kritiků důkaz nezvratného úpadku.
Nikdo se pak raději nepozastavuje nad nezáměrnými dopady moderní (a překotné) technologizace, kterými jsou například rapidní nárůst nerovnosti na světě nebo třeba epidemie (a možné již spíše pandemie) problémů s duševním zdravím, jimž propadají zejména děti a dospívající a které s moderními technologiemi souvisejí zcela kauzálně.
Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.
Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem
Názory
Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.
Permanentní přístup k síti
Technologický pokrok v 21. století dosáhl skutečné rychlosti. Futurologové dokonce připouštějí, že jsme se dostali do fáze exponenciálního růstu, který se z růstu výpočetního výkonu přelil i do dalších oblastí. K nevídaným změnám tak za posledních 25 let došlo mimo jiné v medicíně, vesmírném výzkumu, mobilitě, retailu, komunikaci, vzdělávání i v investicích.
Ačkoli jde o zcela nesouvisející oblasti, můžeme najít logický spojovník mezi všemi – přístup k internetu v každém okamžiku našeho života. A tuto novinku přinesl právě Steve Jobs a iPhone. Řada videí, která jsou dnes dohledatelná na YouTube či sociálních sítích, ukazují, že si legendární zakladatel Applu byl vědom toho, co všechno iPhone s připojením k internetu způsobí. Přesto by nejspíš i on byl dnes překvapen, s jakou rychlostí a důsledností k proměně došlo.
Nokia vs. iPhony
To, jakou změnu iPhony přinesly, krásně vystihují dva údaje. Prvním je srovnání kvartálních výsledků z prvního čtvrtletí roku 2008 společností Apple a Nokie. Tehdejší naprostý hegemon mobilní komunikace si držel podíl na trhu nad 40 procenty, zatímco iPhonů se prodalo 2,3 milionu. (Mimochodem pokud byste si tenkrát první generaci iPhonu pořídili, nechali jej v krabičce a dneska dali na e-Bay, můžete si říct i o milion korun.)
Druhá podstatná informace pak je, že zatímco mobilní část Nokie v podstatě zkrachovala a následně byla prodána Microsoftu v roce 2014, iPhony jsou nejúspěšnější technologický produkt od roku 2010 do současnosti. A každý rok se na nový telefon stojí fronty. Celkem se prodalo již více než 2 miliardy telefonů značky Apple.
S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?
Jak jsme se naučili mít internet v kapse nebo pít víno. Končí čtvrtstoletí radikálních změn
Názory
S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?
App Store vyrobil víc miliardářů než ropa
Podstatnější ale je, že až úspěch iPhonů otevřel dveře zcela novému segmentu a také novým ekonomickým oblastem. Ačkoli již před rokem 2007 existovala podobná zařízení, žádné nebylo tak zajímavé, aby je kdokoli následoval a aby pro ně vznikl například nový ekosystém vývoje aplikací. To až iPhone a App Store, který pravděpodobně dokázal vyrobit víc miliardářů než veškerá ropa na světě.
Ale znovu se vraťme k dopadům. Tím klíčovým se stala digitalizace doslova všeho, co označujeme za projevy života. Mobilním telefonem si dnes vyřídíme většinu agendy od nákupu přes vzdělávání, komunikaci až po konzultaci s lékařem. První mobil je zásadní okamžik v životě každého dítěte. Postupem času se do mobilních telefonů přesouvá také agenda mezi občany a státy.
Konec roku tradičně přináší nejrůznější žebříčky. Relativní novinkou je, že velká část filmů, které patří do letošních výběrů, je již nyní legálně dostupných i českým divákům. Kde najdete případnou náhradu za pohádky, které dávají klasické televize? Zde je tip na pět plus jeden film, které si můžete pustit během svátků.
PŘEHLEDNĚ: Nezajímají vás pohádky? Streamovací služby už nabízejí nejlepší filmy roku
Enjoy
Konec roku tradičně přináší nejrůznější žebříčky. Relativní novinkou je, že velká část filmů, které patří do letošních výběrů, je již nyní legálně dostupných i českým divákům. Kde najdete případnou náhradu za pohádky, které dávají klasické televize? Zde je tip na pět plus jeden film, které si můžete pustit během svátků.
Paradox sociálních sítí
Ale asi největším dopadem je start takzvané „always-on“ éry. S iPhonem (a dalšími mobilními telefony) přestáváme být vládci svého času, postupně jsme se stali entitami, které jsou neustále dostupné. Ať už prostřednictvím mailů, nejrůznějších komunikátorů, sociálních sítí.
Dalším dopadem pak je výrazné prohloubení mentální globalizace, kdy prožíváme doslova jakékoli trauma světa. Napřímo, bez prostředníků.
To všechno pak vede k paradoxu sociálních sítí – ačkoli nás měly původně více propojit, začali jsme je používat k mnohem důslednějšímu vyčleňování se a uzavírání se do sociálních bublin. Výčet dopadů uvedení iPhonu tak ještě zdaleka nekončí. Stejně jako nekončí 21. století, v jehož první čtvrtině se zadělalo na celou řadu výrazných situací.
Elektronika, hračky a zážitky patřily i letos k nejčastějším vánočním dárkům. Hned po svátcích ale startuje druhá fáze sezony. Přichází doba reklamací, vracení nevhodných dárků a lov na povánoční slevy.
Rozbalené Vánoce: co se nadělovalo pod stromeček, proč lidé reklamují a kdy začínají povánoční slevy
Zprávy z firem
Elektronika, hračky a zážitky patřily i letos k nejčastějším vánočním dárkům. Hned po svátcích ale startuje druhá fáze sezony. Přichází doba reklamací, vracení nevhodných dárků a lov na povánoční slevy.