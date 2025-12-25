Jak jsme se naučili mít internet v kapse nebo pít víno. Končí čtvrtstoletí radikálních změn
S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?
Politika, nebo technologie? Co nejvíc v současnosti mění naše životy? I na to budeme hledat odpovědi v seriálu věnovaném pětadvaceti letům aktuálního století.
To zcela nepochybně odstartovalo 11. září 2001, kdy s útokem na dvojici budov Světového obchodního centra přišel nikoli konec dějin, ale jejich zcela nová kapitola. Tu symbolizuje částečné vystřízlivění z globalizace a víry, že obchodní spolupráce a hospodářský růst dokážou bránit násilí a válkám. A na úrovni jednotlivců pak přestalo platit, že „plný žaludek“ vede ke štěstí, spokojenosti a radosti.
Optikou hospodářského růstu za těch 25 let se například česká ekonomika téměř zdvojnásobila (a to při očištění o inflaci), globální ekonomika pak vyrostla na více než trojnásobek.
Přesto svět v roce 2025 není bezpečnějším místem k životu a pravděpodobnost globálního konfliktu je nejvyšší snad od Karibské krize na počátku šedesátých let minulého století.
Za vším hledej technologie
Znovu připomeňme tu dichotomii politika vs. technologie. Právě tyto dvě sféry hrají prim po celé období, jdou ruku v ruce a výrazně se ovlivňují, jak můžeme dnes vidět na příkladu aktivit americké administrativy Donalda Trumpa.
Ačkoli zejména události na Ukrajině a na Blízkém východě neustále připomínají vedení konfliktů století minulého, nová doba přinesla konflikty nové. A podobně jako v osmdesátých letech se částečně přesouvají do abstraktních sfér – dochází k nové verzi hvězdných válek, ale také se bojuje v kyberprostoru, který nejprve redefinoval veškeré mezilidské vztahy a nyní se v něm bojuje o dominanci prostřednictvím umělé inteligence.
Žijeme déle, lépe jíme i pijeme
Ale jsou to opět technologie, díky nimž se také dlouhodobě daří prodlužovat průměrný lidský věk. Sice se tento trend vůbec poprvé za poslední dvě staletí zastavil, a to nejprve kvůli pandemii, následně kvůli zpochybňování očkování, přesto moderní pojetí zdraví v podobě megatrendu longevity opět vrací průměrný věk dožití k růstu.
A stojí za tím také výrazně lepší přístup lidí k jídlu a pití. Což se mimořádně projevuje zejména v Česku, kde se poprvé objevily Michelinské hvězdy a naučili jsme se konečně pít kvalitní víno.
Jaké tedy bylo to první čtvrtstoletí? Sledujte seriál na newstream.cz.