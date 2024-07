Konec vlády Tesly na poli čistě elektrických aut? Na trůn se dere gigant z Číny

Na nejlepší cestě stát se králem na poli elektromobility je v současné době čínská automobilka BYD. Server CNBC na základě výpočtů a sdělení analytiků uvedl, že v letošním roce by měl tento gigant překonat i Muskovu Teslu.

Podle výpočtů CNBC vzrostl prodej elektromobilů společnosti BYD ve druhém čtvrtletí meziročně o téměř 21 procent na 426 039 kusů. Dodávky Tesly ve druhém čtvrtletí naopak klesly o 4,8 procenta na 443 956 vozidel.

To, že se má BYD stát novým vládcem na poli elektromobility potvrzuje i zpráva společnosti Counterpoint Research. Podle té se má v letošním roce celosvětově prodat na 10 milionů plně elektrických vozů, přičemž největší podíl na tom má mít právě čínská automobilka. „Čína zůstává dominantní silou na trhu elektrických vozidel a to v čele s BYD,“ uvádí zpráva, která zároveň odhaduje, že prodej elektromobilů v Číně bude v roce 2024 čtyřikrát vyšší než v Severní Americe.

Jen pro připomenutí. V loňském roce BYD prodala zhruba tři miliony vozidel. Z toho 1,6 milionu vozů s čistě elektrickým pohonem a zhruba 1,4 milionu hybridních automobilů umožňujících dobíjení z elektrické sítě. Americký rival čínské automobilky byl v prodejích čistě elektrických vozů lepší. Tesla dodala téměř 1,81 milionu vozů. To je meziročně o 38 procent více. Z toho 1,74 milionu připadá na Model 3 a Model Y. Ovšem situace se obrací.

Čínská dominance

Čínské automobilky budou v následujících letech pokračovat v zahraniční expanzi a do roku 2030 ovládnou 33 procent světového automobilového trhu. Předpovídá to studie poradenské společnosti AlixPartners.

Studie předpokládá, že roční prodej čínských automobilek v zahraničí se do roku 2030 zvýší na devět milionů vozů z letošních tří milionů. Rychlá expanze čínských výrobců čím dál více znepokojuje tradiční automobilky i politiky po celém světě. Panují obavy, že levné čínské automobily zaplaví trhy na úkor domácí produkce, zejména v oblasti elektromobilů.

Mark Wakefield ze společnosti AlixPartners uvedl, že Čína je schopna rychle uvádět na trh nové automobily, které jsou levnější a technologicky vyspělejší než konkurenční produkty. AlixPartners předpokládá, že tržní podíl čínských automobilek mimo Čínu do roku 2030 stoupne na 13 procent z letošních tří procent. Jejich podíl na domácím trhu by se pak měl zvýšit z 59 na 72 procent.

Tradiční západní automobilky, například americký koncern General Motors či německý Volkswagen, v poslední době na čínském trhu přicházejí o své pozice kvůli prudkému vzestupu domácích výrobců, jako jsou firmy BYD, Geely a Nio.

Společnost AlixPartners očekává, že na evropském trhu podíl čínských automobilek do roku 2030 vzroste na 12 procent z letošních šesti. Obtížněji by se čínští výrobci měli prosazovat na severoamerickém trhu, kde by se měl jejich podíl do roku 2030 zvýšit pouze na tři procenta z letošního jednoho procenta.

Společnost AlixPartners rovněž předpověděla, že čínské automobilky do konce tohoto desetiletí ovládnou i více než dvě třetiny ruského trhu. Jejích podíl v Rusku by se měl podle studie do roku 2030 zvýšit na 69 procent z letošních 33 procent. Z Ruska se v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu stáhla řada západních automobilek.