Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Ještě na sklonku loňského roku platilo nepsané pravidlo: když si v Dubaji objednám Uber Green, přijede Tesla. Ale to vzal čas.

Bílé Modely 3 byly skoro součástí tamního městského folklóru - hned vedle zlatých hodinek, mramorových nákupních center a klimatizace i na autobusových zastávkách. A dnes? Dnes vám často místo amerického snu přijede něco, co se jmenuje BYD. A ne, není to chyba v názvu ani startup z Brna. Je to čínské. A přijelo si pro vás.

Stejný scénář se opakuje při návštěvě Madridu. Tam, kde jste ještě nedávno sledovali Uber mapku a doufali, že dorazí aspoň Hyundai, teď přijede vůz se znakem, který vám nic neříká. Ale vypadá dobře, tiše se rozjíždí a řidič si ho nemůže vynachválit. A vy si říkáte: „Počkat, kdy se tohle stalo normou?“

Zbytek světa přestal diskutovat

Zatímco my v Česku pořád řešíme, jestli jsou čínská auta dost bezpečná, jestli nám nevezmou Škodovku a jestli není lepší počkat na novou Octavii s dieselem, zbytek světa už dávno přestal diskutovat a začal jezdit. Číňani mezitím vyrábějí elektromobily ve třech sněnách denně a jejich auta zlevňují rychleji než máslo v akci. A víte co? Ona jsou navíc i dobrá.

Není to invaze, není to revoluce. Je to jednoduše fakt: elektromobilita už nepatří jen Muskovi. Patří i čínským firmám, jejichž název neumíte přečíst, ale jejich auta potkáváte čím dál častěji. Svět se změnil. Tiše, hladce a nenápadně – přesně jako jejich elektromobily.

A až vám příště na Uberu nepřijede Tesla, ale něco s divným logem, nepanikařte. Svět se nezbláznil, jen změnil.

