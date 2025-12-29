Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Čínský automobilový gigant BYD letos zřejmě předstihne Teslu a stane se největším prodejcem elektromobilů na světě. Obě firmy by už brzy měly zveřejnit své konečné údaje za letošek, na základě dosavadních dat o prodeji v tomto roce je ale téměř nemožné, aby si americká automobilka vedená Elonem Muskem udržela vedoucí pozici, napsala agentura AFP.
Konec dominance Tesly
Automobilka BYD za 11 měsíců letošního roku prodala 2,07 milionu elektromobilů. Tesla do konce září prodala 1,22 milionu aut, zářijové údaje o prodeji vozů Tesla nicméně zahrnovaly jednorázový růst prodeje před vypršením platnosti daňové úlevy pro spotřebitele při nákupu elektromobilů v USA.
Společnost FactSet odhaduje, že prodej Tesly v posledním čtvrtletí letošního roku se sníží na 449 tisíc aut. Za celý letošní rok by tak Tesla prodala 1,65 milionu vozů, což proti předchozímu roku představuje pokles o 7,7 procenta. Je to zároveň výrazně pod dosavadní úrovní prodeje čínské automobilky BYD.
Odborníci z odvětví upozorňují, že po zrušení daňové úlevy 7 500 dolarů (154 600 korun) na konci letošního září nějakou dobu potrvá, než se poptávka po elektromobilech v USA ustálí. Ještě před ukončením pobídky se Tesla potýkala s poklesem prodeje na svých důležitých trzích kvůli politické podpoře prezidenta Donald Trump a dalších krajně pravicových politiků od jejího šéfa Muska. Tesla také čelí rostoucí konkurenci čínských i evropských společností.
Analytici Deutsche Bank předpokládají, že Tesla ve čtvrtém čtvrtletí prodá asi 405 tisíc elektromobilů. V Severní Americe a v Evropě podle nich prodej Tesly klesne asi o třetinu, v Číně o desetinu.
Čínská ofenziva v elektromobilech
Prodej BYD sice výrazně roste, společnost ale čelí náročným podmínkám na domácím trhu. V Číně brzdí ziskovost firmy spotřebitelé, kteří si pečlivě hlídají ceny, a tak se BYD snaží upevnit si postavení na zahraničních trzích. Automobilka se tak stala jedním z průkopníků v budování zahraničních výrobních kapacit a dodavatelských řetězců pro automobily, řekl šéf oddělení podnikových ratingů v regionu Asie a Tichomoří Ťing Jang z agentury Fitch. Rozšíření aktivit firmy do různých zemí jí v budoucnu pravděpodobně pomůže zvládat složitější podmínky celních a obchodních pravidel ve světě, domnívá se Jang.
Zahraniční konkurenti automobilky BYD často kritizují čínské státní dotace a další podpory, díky nimž může firma prodávat auta za nízké ceny. Trumpův předchůdce Joe Biden uvalil na dovoz čínských elektromobilů 100% clo, které by se za Trumpa mohlo ještě zvýšit. Cla na dovoz čínských elektromobilů zavedla také Evropa, automobilka BYD se ale na tyto překážky připravuje a staví výrobní kapacity v Maďarsku.
Pravděpodobnost, že by se Tesla znovu stala světovou jedničkou v prodeji elektromobilů, je sice nejistá, americká firma ale může dál růst. Analytik TD Cowen Itay Michaeli se domnívá, že pro Teslu budou stále důležitější autonomní technologie a že prodej by mohl zvýšit i průlom v nabídce plně autonomního řízení (FSD). „Jakmile Tesla začne zavádět funkce, které umožňují řízení bez neustálého sledování silnice, a rozšiřovat možnosti FSD, mělo by to vyvolat větší poptávku po jejich vozech,“ domnívá se Michaeli.
Musk uvedl, že v dubnu 2026 bude zahájena výroba modelu Cybercab, což je autonomní robotické taxi. Firma také představila levnější verze aut Model 3 a Model Y, které by mohly zvýšit prodej.
