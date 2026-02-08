Musíme ochránit naše děti. Babiš roztleskává debatu o zákazu sociálních sítí pro mladé v Česku
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích dnes uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.
"Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti," řekl Babiš. Vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček posléze v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News řekl, že vláda zákaz sítí pro děti do 15 let vážně zvažuje. Pokud se pro to definitivně rozhodne, chtěla by to tento rok navrhnout.
Sociální sítě mohou podle různých studií přinášet dětem a mladistvým rizika spojená s jejich užíváním. Nejčastěji se zmiňuje nebezpečí závislosti, manipulace, vystavení kyberšikaně či sledování nevhodného obsahu. Zatím jedinou zemí na světě, která zakazuje mladším 16 let přístup na sítě TikTok, Instagram, Facebook i videoplatformu YouTube, je od loňského 10. prosince Austrálie. V lednu přijalo podobnou normu francouzské Národní shromáždění, po schválení Senátem by měla platit od září.
Také poslanci Evropského parlamentu loni 26. listopadu vyzvali k výraznému zvýšení ochrany nezletilých na internetu, včetně zákazu vstupu na sociální sítě pro mladší 16 let. Rezoluce je pro členské státy nezávazná. Návrh počítá s tím, že mladiství ve věku 13 až 16 let by na sociální sítě a další platformy měli přístup pouze se souhlasem rodičů. Kritici se však obávají, že nová praxe by mohla vést ke ztrátě anonymity na internetu, izolaci mladistvých od informací a vyjadřují pochybnosti ohledně celkové přiměřenosti opatření.
Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. "Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření," uvedl. V dnešním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.
Země, v nichž platí jakákoliv forma omezení přítomnosti dětí a mladistvých na sociálních sítích:
- Austrálie - V zemi začal loni 10. prosince platit zákon, podle kterého nesmí provozovatelé sociálních sítí umožnit jejich používání dětem mladším 16 let. Pokud tento zákon společnosti nedodrží, hrozí jim vysoké pokuty až 50 milionů australských dolarů (zhruba 680,5 milionu korun). Věk lze ověřit například pomocí skenu průkazu totožnosti či nahraní video selfie.
- Dánsko - Země na začátku loňského listopadu oznámila plány na zákaz přístupu k sítím pro všechny osoby mladší 15 let, ačkoliv podrobnosti o prosazování tohoto opatření zůstávají nejasné. Děti ve věku 13 a 14 let by teoreticky mohly mít přístup pouze se souhlasem rodičů, pokud projdou ověřením věku.
- Francie - Francie již v roce 2023 přijala zákon, který vyžaduje souhlas rodičů pro osoby mladší 15 let pro přístup k sociálním médiím, ale jeho dodržování dosud nebylo vymáháno kvůli pochybnostem o jeho souladu s evropským právem. Koncem letošního ledna dolní komora tamního parlamentu schválila část návrhu zákona, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Text musí v polovině února projít Senátem tak, aby mohl začít platit od 1. září.
- Indie - Letos 29. ledna hlavní ekonomický poradce Anant Nágešvaran doporučil vládě, aby zavedla věkové omezení pro uživatele sociálních sítí. Nágešvaranova doporučení nejsou pro vládu nijak zavazující, ale vláda je při vytváření své politiky většinou bere v potaz, uvedla k návrhu agentura Reuters.
- Malajsie - Malajsie loni v listopadu oznámila plány zakázat sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Vláda tento krok schválila jako součást širšího úsilí chránit mladé lidi před újmami v on-line prostoru, jako je kyberšikana, podvody a sexuální vykořisťování.
- Norsko - Země v říjnu 2024 oznámila, že chce posunout věkovou hranici pro používání sociálních sítí na 15 let.
- Portugalsko - Tento týden se začal parlament zabývat návrhem zákona, který by omezil přístup dětí a nezletilých na sociální sítě. Portugalská vláda navrhuje dětem mladším 13 let zcela zakázat přístup na sociální platformy a v případě dětí ve věku od 13 do 16 let vyžadovat pro přístup souhlas jejich zákonného zástupce. Portugalský návrh zákona též požaduje od technologických společností, aby spolupracovaly při ochraně nezletilých.
- Slovinsko - Země připravuje zákon zakazující používání sociálních sítí dětem do 15 let. Místopředseda vlády Matej Arčon tento týden uvedl, že zákon vznikne na popud ministerstva školství a bude odrážet zkušenosti jiných zemí. Zákon bude omezovat vstup dětí na sociální sítě, kde se sdílí obsah, místopředseda vlády zmínil například platformy TikTok, Snapchat či Instagram.
- Španělsko - Země loni v březnu oznámila, že chce zakázat používání sociálních sítí lidem mladším 16 let. Nový zákon, který už začali projednávat poslanci, chce zvýšit minimální věk pro vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze 14 na 16 let. Zákon navrhuje i tresty za využití snímků nezletilých pro vytváření obsahů se sexuálním obsahem s pomocí umělé inteligence či jiného software nebo vytváření falešných identit a profilů s cílem spáchat sexuální trestný čin na mladistvé osobě.
- Turecko - Zakázat dětem mladším 15 let používání sociálních sítí se chystá také Turecko. Cílem opatření podle turecké vlády je uložit větší zodpovědnost provozovatelům sociálních sítí místo toho, aby děti před těmito riziky chránili pouze rodiče.
- Velká Británie - Britská vláda podle informací serveru BBC News zahájila koncem letošního ledna konzultace o zákazu sociálních médií pro osoby mladší 16 let v zemi jako součást řady opatření, která podle ní mají "chránit zdraví mladých lidí". Součástí balíčku opatření je také udělení pravomoci školní inspekci kontrolovat pravidla pro používání telefonů ve školách, přičemž ministři očekávají, že školy budou v důsledku toho "standardně bez telefonů". Britská Sněmovna lordů v lednu už hlasovala pro zákaz přístupu osob mladších 16 let na sociální sítě v rámci pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o školství.