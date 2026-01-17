Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral
Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.
"Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, na levné potraviny a chceme udělat ze země moderní stát," představil své plány Hřib. Ten je předsedou strany od podzimu 2024, kdy tehdejší premiér vypráskal z vlády Ivana Bartoše. Hlavně za zpackané stavební řízení, v němž tehdejší šéf Pirátů nadělal chaos. Slova o dostupném bydlení tedy působí z úst jeho následovníka poněkud zvláštně.
Jaký je plán na levné potraviny je poněkud tajemný, že by nějaké represe vůči prodejcům nebo potravinářům? Obecná teze o moderním státu je komická ve světle nepovedené digitalizace povolování staveb.
Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš
Piráti se rádi tváří jako nositelé pokroku a propagátoři nových technologií. Škoda že si tito mladí pokrokoví lidé nedokáží ohlídat ani techniku při svém volebním kongresu. Když Ivan Bartoš přišel vyhlásit výsledky, diváci České televize mohli slyšet jenom hlasitý hudební podkres, nikoli Bartošova slova. Bartoš situaci nezaznamenal, ale po chvíli si odběhl za technikem upravit port. Když začal na podruhé číst výsledky, opět spustil podkres a u obrazovek nebylo slyšet slova. Ano, je to malichernost. Ale bohužel, Piráti mají na vlajce zrovna ty moderní technologie.
Co je podstatnější, Piráti se pod Hřibem stali v poslanecké sněmovně toxickými. Na rozdíl od ODS nebo Starostů, též opozice, se nedostali do žádné sněmovní funkce, ve výborech nebo komisích. Piráti sice využívají veškerý možný čas ke sněmovním proslovům, jedou novou kampaň, ale Babišova koalice je totálně odstřihla. Neprosadí tři a půl roku nic.
A bohužel, i ostatní opoziční strany nechtějí mít s hlasitými Piráty nic společného. Hřib prohlásil, že chce vést stranu tak, aby byla klíčovou součástí příští vlády bez Andreje Babiše. Není jasné, s kým by to mělo být.
Z nadějné, progresivní strany pro mladé se z Pirátů stala za jejich působení ve vrcholné politice okrajová, extrémistická skupina bez šance na moc. „Úkolem opozice není to, aby křičela. Opozice má mít konkrétní řešení a připravit se na další volební období, aby byla schopna převzít vládu,“ uvedl Hřib. Že by si předtím dali s Ivanem práska?
V roce 2026 budou komunální volby a hlavně v Praze je to docela otevřené. Praha má rozpočet přes sto miliard, je metropolí se zásadním politickým výtlakem a vlivem, a přesto to nikdo nechce řídit, nebo kandidáti na primátora a radní minimálně váhají. Ukazuje se, jak je pražská komunální (magistrátní) politika podivně zaseklá, prakticky neřiditelná. A Mariánské náměstí nemá přezdívku Mafiánské jen náhodou.
David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost
V roce 2026 budou komunální volby a hlavně v Praze je to docela otevřené. Praha má rozpočet přes sto miliard, je metropolí se zásadním politickým výtlakem a vlivem, a přesto to nikdo nechce řídit, nebo kandidáti na primátora a radní minimálně váhají. Ukazuje se, jak je pražská komunální (magistrátní) politika podivně zaseklá, prakticky neřiditelná. A Mariánské náměstí nemá přezdívku Mafiánské jen náhodou.