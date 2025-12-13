Nový magazín právě vychází!

Nejen v Austrálii: sociální sítě mladým lidem zakazují i v Evropě. Jenom se to tady nedodržuje

Nejen v Austrálii: sociální sítě mladým lidem zakazují i v Evropě. Jenom se to tady nedodržuje
Josef Tuček
Zákon, který naštvává americké technologické mediální platformy, od této středy platí v Austrálii. Jde o přísný zákaz používání sociálních sítí lidmi mladšími než 16 let. Podobné zákazy sice ve světě také existují, ale v menší míře a mírnější podobě. O jejich rozšíření se dále diskutuje – a to i v Evropě. Odborníci se neshodnou na tom, jestli to opravdu má smysl, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.

Mladí Australané v tomto týdnu ztratili právo mít účet na klasických sociálních sítích, jako jsou Instagram, TikTok, Youtube, Snapchat nebo třeba Facebook (pokud tedy někdo mladý Facebook ještě používá). Oficiálně neexistují výjimky, nepomůže svolení rodičů, kteří by tuto aktivitu svým mladším dětem povolili. A dodržování se prý bude opravdu hlídat.

V Česku je nyní situace taková, že dítě má teoreticky právo k přístupu k sociálním sítím od 15 let věku. Od 13 let však může sociální sítě používat se souhlasem rodičů. V praxi si toho nikdo nevšímá, dítě obvykle při registraci jen zaškrtne, že už má potřebný věk, a problém je vyřešen.

Názory

Ten zakáže to a ten zas tohle

Ve světě přibývá mezi politiky diskusí o tom, že přístup dětí do virtuálního prostoru by se měl omezit na podobné úrovni jako v Austrálii.

Evropské země už obvykle používají nebo se chystají zavést obdobná pravidla, jaká platí v ČR. K jejich přísnější podobě koncem listopadu vyzval Evropský parlament. Navrhl zákaz přístupu k sociálním médiím pro osoby mladší 16 let. Rezoluce schválená velkou většinou europoslanců je v tuto chvíli jen doporučením členským státům, není právně závazná. V Česku by se tím posunul současný vyhlášený věkový limit ještě o rok výš.

Ve světě australský příklad inspiroval třeba Malajsii, která zakáže lidem do 16 let sociální média od příštího roku: Nový Zéland totéž zatím zvažuje. Podobně postupuje nejlidnatější stát světa, Indie. Oproti tomu třeba Jižní Korea sice neomezuje svými zákony přístup dětí k sociálním médiím, ale od příštího března zakáže používání mobilů ve školách, podobně jako to teď udělala Francie.

Money

Trumpovi se omezování nelíbí, „jeho" státy je stejně zavádějí

Zcela opačný přístup zaujímají na federální úrovni Spojené státy. Tamní odpor vůči omezením sociálních médií je extrémně hlasitý a samozřejmě významný. Americké mediální a technologické společnosti naléhají na prezidenta Donalda Trumpa, aby Austrálii kvůli její legislativě „pokáral“. Argumentují, že americké společnosti jsou nespravedlivě omezovány, dostávají nové povinnosti, a svoboda projevu občanů je tak ohrožena.

Trump již dříve prohlásil, že se postaví proti jakékoli zemi, která zaútočí na technologické firmy z USA. Austrálie se zatím tváří, že tlaku odolá.

V jednotlivých amerických státech však už v posledních zhruba dvou letech existují různá omezení přístupu dětí k internetu. Nejpřísnější jsou na Floridě, která po právní bitvě povoluje účty na sociálních sítích dětem od 16 let, případně od 15 let při souhlasu rodičů (je to tedy přísnější než v Česku).

Americký prezident Donald Trump

Kuriózní nápady

Do dosavadní situace občas zasahují různé „tvůrčí“ iniciativy s nevynutitelnými nápady. Třeba ve Francii zvažují zákaz používání platforem od deseti večer do osmi hodin ráno pro mládež až do 18 let.

Starosta sedmdesátitisícového japonského města Tojoake usoudil, že dospělí by měli jít příkladem, a prosadil městskou vyhlášku, která nařizuje nejen dětem, ale všem obyvatelům, aby mobily, počítače i hrací konzoly používali doma nejvýše dvě hodiny denně. Úřad však rovnou sdělil, že nedodržování nebude stíhat. Jde tedy vlastně jen o jakousi platonickou výzvu k obyvatelům.

A zdá se docela pravděpodobné, že i australský zákon, který nemá být pouze proklamací, tak nakonec stejně skončí.

Podváděj, jak můžeš

Hlavní odpovědnost za dodržování australského zákona neleží na dětech a jejich rodičích, nýbrž na technologických společnostech. Ty by měly nějakým způsobem věk ověřit. Třeba tím, že se uživatelé vyfotí a pošlou při přihlášení „selfíčko“. Program podle fotky vyhodnotí jejich stáří. Jenže strojové určení věku podle fotky nefunguje stoprocentně. Jinou možností je vyfocení identifikačního dokladu s uvedeným datem narození. Anebo potvrzení registrace přes internetové bankovnictví.

Chce ale opravdu každý uživatel sociální sítě odevzdávat jejímu provozovateli, tedy kamsi do černé díry, své osobní údaje nebo fotku dobře zachycující jeho biometrické znaky?

Některé možnosti švindlování při registraci jsou už známé. Třeba fotografie (případně video) přihlašujícího se uživatele se dá nahradit fotkou (videem) někoho staršího. Jako nejšikovnější způsob obcházení zákazu se zatím jeví využití virtuální privátní sítě (VPN). To dnes počítačově zdatnější dítě dokáže a těm ostatním to jistě někdo poradí. Pak je možné registrovat se z počítačové IP adresy odpovídající cizí zemi, v níž zákaz neplatí.

Další obcházení australských předpisů se určitě ještě objeví. Vždyť děti a mladiství si na sociální sítě zvykli a nebudou se jich chtít vzdát jen proto, že jim je úřady zakážou.

Technicky je možné odhalit podvody s věkem i lokalizací uživatelů a australské úřady se tváří, že na to budou tlačit. Ale provozovatelé sociálních médií s omezováním nikdy moc nespěchali, protože je to stojí námahu, peníze a připravuje je to o uživatele, jimž se dají zobrazovat placené reklamy.

Zastavujeme něco, co se už zastavit nedá

Australské úřady argumentují – podobně jako jiní kritici ve světě – tím, že používání sociálních sítí vytváří nezdravou závislost. Jejich obsah a sledování na úkor spánku může narušovat celkovou schopnost soustředění a také rozrušit nebo rovnou poškodit psychiku dětí, což vede k vyššímu počtu duševních poruch. Dále bývají sociální sítě obviňovány z umožnění kyberšikany dětí a jejich vystavení sexuálním predátorům. K tomu se přidává rozdmýchávání umělé polarizace a radikalizace společnosti.

Nic z toho se nedá popřít. Koneckonců tohle všechno platí i pro dospělé uživatele sociálních sítí a zatím s tím nikdo nic nenadělal. Zákaz přístupu k sociálním médiím by tedy údajně měl aspoň děti před těmito hrozbami ochránit.

Naopak obhájci sociálních sítí sice uznávají, že rizika pro děti existují (jako téměř u každé činnosti), ale soudí, že výhody převažují.

Například David Šmahel, vystudovaný informatik a správce počítačových sítí, později vystudovaný psycholog a nyní profesor a prorektor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, dokazuje, že sociální sítě jsou dnes velmi významné pro komunikaci a rozvíjení vztahů mezi mladými a pro jejich poznávání světa. Podle svých výzkumů v ČR je hodnotí jako méně nebezpečné, než se o nich říká. A jejich rizika podle něj dokážou snížit rady a pomoc rodičů a učitelů.

Možná právě velký experiment v Austrálii ukáže, jestli má regulace sociálních sítí smysl a přinese něco dobrého. Možná však spíše zjistíme, že stejně už není možná. Ať už je to dobře, nebo špatně.

Karel Pučelík: Spálená země, nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

Karel Pučelík: Spálená země nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Žebříček prestižního magazínu The Economist, který Česko zařadil mezi ekonomické premianty, vyvolal tradiční vlnu sebechvály politiků a současně i gaslightingu názorových oponentů. Víc než cokoliv jiného se ukazuje, že neumíme číst v ekonomických ukazatelích. Ty tu nejsou od toho, aby se po jejich publikaci otevíralo šampaňské, ale aby se podle nich tvořila politika.

Česko se žebříčku hodnocení výkonnosti vyspělých ekonomik prestižního časopisu The Economist umístilo na šestém místě. Gratulace! Pokud ale výsledky chcete používat jako argument k umlčení názorových oponentů, zadržte, spíše by to vypovídalo o vaší nepříliš dobré orientaci v ekonomických indexech.

Letošní rok byl volební, a tak se politická debata pochopitelně dost vyhrotila. Někdejší opozice popisovala Česko Petra Fialy jako spálenou zemi, končící vláda zase bila na poplach, že spálenou zemi přinese volba Andreje Babiše. Volební rétorika předestírala volby jako osudový okamžik, který změní od základů naše životy. Nic z toho se patrně nesplní. Těžko říct, zda bohužel nebo bohudík.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Česko má do spálené země daleko, ale stejně daleko má i k ráji. Ukázat si to můžeme na příkladu zmíněného průzkumu, který příznivci odcházející vlády vděčně přivítali jako potvrzení, že kabinet Spolu a Starostů je možné považovat za nepochopené hrdiny, kteří přece jen byli úspěšní. V lepším případě průzkum posloužil jako cena útěchy, v horším jako gaslighting kritiků.

Diskuse kolem žebříčku britského magazínu ilustruje, jak je hodnocení ekonomických ukazatelů ožehavé. V první řadě jsou to ukazatele – mají popisovat ekonomickou realitu a poskytovat data pro hodnocení a tvorbu budoucích politik. Vezměte si například HDP, které mělo od začátku být jedním z vícero indikátorů, ale v dnešní ekonomické politice bývá cílem a jakýmsi vysvědčením vlády. Pokud se ale indikátor stane sám o sobě cílem, je to špatně.

Kontext, kontext, kontext

Nejinak je tomu i s daty magazínu The Economist. Je sice dobře, že jeho tvůrci nespoléhají jen na HDP, ale zařazují také inflaci a šíři inflace, nezaměstnanost a stav pracovního trhu i výkonnost akciového trhu. I tak se ale jedná o hrubý pohled, který poskytuje základní kontury, ale příliš detailů nám nepoví. A rozhodně z něj nelze usuzovat, jak se lidem v dané zemi žije.

Důležitý je kontext. Ekonomický růst je v západním světě poměrně anemický, takže náš úspěch tak trochu pramení i z neúspěchu ostatních. To, že jsme v jednom roce přeskočili státy jako Německo také v žádném případě neznamená, že máme vyspělejší ekonomiku – ani že máme našlápnuto se Německu vyrovnat.

Problémem sledovaných statistik je také to, že jsou agregátní. Jako kdybyste operovali mozek s lupou. Na druhém místě skončilo Irsko. Země, které se na papíře daří, dokonce má přebytkový rozpočet. Zní to dobře, ale mělo by zaznít, že je to velkou měrou kvůli tomu, že je evropským ústředím gigantů jako Microsoft nebo Alphabet. Přitom průmysl má problémy s produktivitou, investice jsou neefektivní, bydlení drahé a zdravotnictví nic moc. Co je obyčejnému Irovi platné, že jeho země porazila Dánsko?

Praha

Lukáš Kovanda: Ne, Česko opravdu není šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě

Názory

Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD. V samotné EU, sestávající z 27 zemí, je letos zatím na osmé příčce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Růst HDP sice ukáže růst ekonomiky, ale už nepopisuje téměř nic o tom, jak se rozděluje. Těží z něj úzká bohatá vrstva nebo velké firmy? Nevíme. Klidně můžete mít zemi s růstovou ekonomikou, z úspěchů se ale těší hlavně bohatí, zároveň ale běžná chudší část populace růst takřka vůbec nepocítí.

Podobně je to s výkonností akciového trhu, který je u nás tažen několika velkými firmami – koncernem ČEZ a bankami s povětšinou zahraničními majiteli. Růst si mohou pochvalovat zejména držitelé akcií, kterých je ale omezené množství a zpravidla nepatří k nižší střední třídě nebo lidem ohroženým chudobou. Těmto lidem, ke kterým se růst příliš nedostává, opravdu nelze argumentovat žebříčkem Economistu.

Klacek do politické debaty

Další problémy vznikají, když se průzkumy dostanou do rukou politiků nebo jejich marketérů. Nechme stranou otázku, zda za každým průzkumem musí stát politika vlády, to je na delší povídání.

Je však jednoduché si z přehršle ukazatelů vybrat ty, které se hodí do krámu, a ty nelichotivé vyhodit do koše. Ve výsledku si můžeme zahrát takový ekonomický mariáš. Vy na mě s Economistem, já vytáhnu průzkumu OECD Better Life Index, ze kterého Česko vychází přinejlepším průměrně. Koho průzkum je lepší? Je naprostý nesmysl se o tom hádat. A stejně bych vyhrál.

Ty „příznivé“ průzkumy se pak využijí k chlubení na sociálních sítích a plácání po zádech. V politice to asi jinak nejde, ale je třeba dávat dobrý pozor na to, aby ono plácání netrvalo moc dlouho a neodvádělo pozornost od problémů. Ostatně i žebříček The Economist úskalí zmiňuje, ale ty se - nepřekvapivě – nedostávají do facebookových postů a v oslavných článcích se dostanou maximálně někam ke konci za třetí mezititulek.

Economist v případě naší ekonomiky mluví například o malé přidané hodnotě našeho průmyslu (tedy „montovně“), slabých soukromých i státních investicích  – což je v době nástupu umělé inteligence slušná hrozba budoucího vývoje, není-liž pravda? A k tomu stále drahé energie a bydlení.

Takže chvilku chlubení a sebechvály jsme si užili, tak teď prosím zpátky ke strojům, ať se můžeme chlubit i za rok. Nebo za deset.

Další komentáře Karla Pučelíka

Názory

Názory

Politika

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví
ilustrační foto, iStock
nst
nst

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

Gastronomická skupina Coloseum Holding přišla o možnost obchodovat své akcie na trhu START. Pražská burza emisi definitivně stáhla poté, co společnost dlouhodobě neplnila informační povinnosti, zejména nezveřejnila finanční výsledky za rok 2024. Burza o tom informovala na svém webu. Na skutečnost jako první upozornily Seznam Zprávy.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Burza pozastavila obchodování už v září

Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka burza reagovala na opakované ignorování výzev k doplnění dokumentace. „Emitent nesplnil povinné informační požadavky ani přes opakované výzvy, což vyústilo nejprve v pozastavení obchodování a posléze v samotné stažení z burzy,“ uvedl Kovařík pro SZ Byznys.

Obchodování bylo pozastaveno 9. září, avšak ani během tří měsíců firma auditované výsledky nedodala. Proto burza rozhodla o definitivním vyřazení emise k 10. prosinci.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nenaplněné ambice, problémy a pád 

Coloseum Holding vstoupil na trh START v roce 2022. Od investorů tehdy získal 40 milionů korun – méně, než byl původní plán, který počítal s více než 100 miliony. Kapitál měl pomoci snížit zadlužení a umožnit další rozvoj sítě restaurací.

Realita však dopadla opačně: akcie od vstupu na burzu výrazně ztratily hodnotu, firma omezovala expanzi a zavírala některé pobočky, skupina procházela restrukturalizací a komunikace s investory vázla, srtejně tak plnění povinností emitenta.

Léta bez informací

Trh START je určen pro menší a střední firmy, které mají za povinnost pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření a další klíčové dokumenty.
Coloseum však podle burzy neplnilo ani základní informační standardy.

Vyřazení neznamená konec společnosti, ale omezí její možnosti získávat kapitál. Akcie lze nyní převádět pouze mimoburzovně.

Skupina, pod níž patří například Pizza Coloseum či Pivovar Národní, se k rozhodnutí burzy dosud veřejně nevyjádřila.

Pražská burza

Petr Koblic: Objemy obchodů na pražské burze jsou nejvyšší za posledních 12 let

Trhy

Souhrnné objemy obchodů na pražské burze za první pololetí 2025 meziročně vzrostly o 58 procent a přesáhly 110 miliard korun. Jsou tak nejvyšší od roku 2013, uvedl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

ČTK

Přečíst článek

Enjoy

Enjoy

