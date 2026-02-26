Česká spořitelna vydělala téměř 28 miliard
České spořitelně loni stoupl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl o 5,3 procenta na 33,9 miliardy korun. Vliv na to měly o 4,7 procenta vyšší provozní výnosy, které dosáhly 59,2 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o čtyři procenta na 25,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky poskytla Česká spořitelna.
„Zaznamenali jsme obchodní růst ve většině klíčových oblastí, jež tvoří pilíře dlouhodobé prosperity – ať už jde o investice, spoření na důchod či úvěry na bydlení,“ uvedl Attila Sánta, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.
Zdůraznil, že vlivem vyššího zájmu o produkty spořitelny vzrostly meziročně příjmy z poplatků a provizí i čistých úrokových příjmů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší o 3,1 procenta a činil 13,2 miliardy korun, čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 procenta na 42,1 miliardy korun.
Money
„Tyto ukazatele byly hlavním motorem růstu provozního i čistého zisku. Pozitivní roli sehrálo rovněž zlepšení provozní efektivity, díky němuž se poměr nákladů a výnosů snížil pod hranici 43 procent. Významnou nákladovou položkou přitom zůstávají investice do oblasti AI a zavádění umělé inteligence,“ doplnil Sánta.
Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2038,5 miliardy korun, byla vyšší o 0,4 procenta.
Money
Úvěry rostly
Hrubý objem klientských úvěrů skupiny vzrostl o 7,9 procenta na 1198,6 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 7,8 procenta na 748,5 miliardy korun a objem úvěrů korporátním subjektům vzrostl o 7,6 procenta na 444,4 miliardy korun.
Závazky ke klientům byly vyšší o 3,1 procenta a dosáhly 1529,8 miliardy korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 1048,4 miliardy korun a vkladů korporátní klientely na 320,9 miliardy korun.
Česká spořitelna loni zvýšila svou ziskovost hlavně díky vyšším příjmům z poplatků a provizí, ale také vyšším čistým úrokovým výnosům, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Vyšší příjmy z poplatků a provizí jsou dány meziročním růstem aktiv pod správou, za což podle něj může převážně přesun vkladů do investičních produktů. Mezičtvrtletní růst čistého zisku o 41,1 procenta mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím byl dán prodejem budovy centrály Budějovická Plaza, podotkl.
Spořitelna je největší bankou v ČR podle počtu klientů, ke konci loňského roku jich měla 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy. Čistý zisk Erste ve finančním roce 2025 vzrostl o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur (84,8 miliardy korun).
