newstream.cz Zprávy z firem Česká spořitelna vydělala téměř 28 miliard

Česká spořitelna vydělala téměř 28 miliard

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

České spořitelně loni stoupl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl o 5,3 procenta na 33,9 miliardy korun. Vliv na to měly o 4,7 procenta vyšší provozní výnosy, které dosáhly 59,2 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o čtyři procenta na 25,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky poskytla Česká spořitelna.

„Zaznamenali jsme obchodní růst ve většině klíčových oblastí, jež tvoří pilíře dlouhodobé prosperity – ať už jde o investice, spoření na důchod či úvěry na bydlení,“ uvedl Attila Sánta, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.

Zdůraznil, že vlivem vyššího zájmu o produkty spořitelny vzrostly meziročně příjmy z poplatků a provizí i čistých úrokových příjmů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší o 3,1 procenta a činil 13,2 miliardy korun, čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 procenta na 42,1 miliardy korun.

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Money

Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

„Tyto ukazatele byly hlavním motorem růstu provozního i čistého zisku. Pozitivní roli sehrálo rovněž zlepšení provozní efektivity, díky němuž se poměr nákladů a výnosů snížil pod hranici 43 procent. Významnou nákladovou položkou přitom zůstávají investice do oblasti AI a zavádění umělé inteligence,“ doplnil Sánta.

Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2038,5 miliardy korun, byla vyšší o 0,4 procenta.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Úvěry rostly

Hrubý objem klientských úvěrů skupiny vzrostl o 7,9 procenta na 1198,6 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 7,8 procenta na 748,5 miliardy korun a objem úvěrů korporátním subjektům vzrostl o 7,6 procenta na 444,4 miliardy korun.

Závazky ke klientům byly vyšší o 3,1 procenta a dosáhly 1529,8 miliardy korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 1048,4 miliardy korun a vkladů korporátní klientely na 320,9 miliardy korun.

Česká spořitelna loni zvýšila svou ziskovost hlavně díky vyšším příjmům z poplatků a provizí, ale také vyšším čistým úrokovým výnosům, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Vyšší příjmy z poplatků a provizí jsou dány meziročním růstem aktiv pod správou, za což podle něj může převážně přesun vkladů do investičních produktů. Mezičtvrtletní růst čistého zisku o 41,1 procenta mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím byl dán prodejem budovy centrály Budějovická Plaza, podotkl.

Spořitelna je největší bankou v ČR podle počtu klientů, ke konci loňského roku jich měla 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy. Čistý zisk Erste ve finančním roce 2025 vzrostl o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur (84,8 miliardy korun).

Cla, konflikty a nervozita. Investoři opouštějí akcie i přes dobré výsledky

Cla, konflikty a nervozita. Investoři opouštějí akcie i přes dobré výsledky
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Firmy z indexu S&P 500 letos ve velkém překonávají očekávání analytiků – ať už jde o zisky, nebo tržby. Logicky by se dalo čekat, že jejich akcie po zveřejnění výsledků porostou. Jenže často se děje pravý opak. Investoři se totiž nedívají zpět, ale dopředu. A výhled je momentálně plný otazníků.

Právě končící výsledková sezóna přinesla zvláštní paradox. Mnohé firmy doručily velmi solidní, někdy i mimořádně silná čísla. Přesto trh u řady titulů reagoval poklesem. Důvodem jsou vysoká očekávání, geopolitické napětí, obchodní spory, přesuny kapitálu i obavy z technologické disrupce.

Investoři přepínají do „risk off“

Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška hraje klíčovou roli aktuální nálada na trzích. Tu v posledních dnech výrazně ovlivnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zablokoval nouzová cla prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům však vzápětí oznámil plošné globální clo a jeho navýšení. „Hlavním dopadem aktuální situace je narůstající nejistota v globálním byznysu a mezinárodním obchodě,“ říká Míšek. Soud sice podle něj oslabil prezidentovu vyjednávací pozici, nezbavil ho však možnosti využívat obchodní tarify jako nástroj politického tlaku.

Investoři zároveň sledují geopolitická rizika, například možnost eskalace konfliktu na Blízkém východě. Uzavření Hormuzského průlivu by v krajním případě znamenalo nabídkový šok na ropném trhu.

„Současnou situaci bych označil za mimořádně nepřehlednou. Investoři proto volí risk off. Stahují kapitál z akcií a sledujeme rotaci do komodit,“ dodává Míšek.

Michal Strnad

Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Money

Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Od technologií k hodnotovým titulům

Podle analytika XTB Tomáše Cverny je vývoj indexu S&P 500 výrazně ovlivněn výprodejem technologických akcií. Investoři se vracejí spíše k hodnotovým titulům.

Důvodem jsou především obavy z budoucího vývoje kapitálových nákladů. Vysoké investice s nejistou návratností drží investory v napětí a komentáře k výhledům často zastíní dobré výsledky za uplynulé kvartály.

Trh si klade jednoduchou otázku: kolik budou stát investice do umělé inteligence, datacenter a infrastruktury – a kdy se skutečně vrátí? Pokud je odpověď nejasná, přichází opatrnost.

Vysoká očekávání, malý prostor pro chybu

Analytik Portu Lukáš Raška upozorňuje, že nejde o jeden faktor, ale o kombinaci vlivů. Po silném růstu jsou trhy citlivější, valuace mnoha titulů napjaté a investoři opatrnější kvůli makroekonomickým rizikům.

V takovém prostředí podle Rašky stačí i drobné zklamání ve výhledu a přichází výběr zisků. Firmám už nestačí „jen“ překonat odhady. Musejí přesvědčivě ukázat, že růst bude pokračovat. Pokud management signalizuje zpomalení poptávky, tlak na marže nebo vyšší investice, reakce bývá negativní.

„Dobré zprávy jsou často v ceně započítané dopředu. Samotné překonání odhadů už nestačí,“ dodává Raška.

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění

Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě

Trhy

Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Do hry vstupuje i strach z AI

Dalším faktorem jsou obavy z nástupu agentní umělé inteligence. Podle Míška má agentic AI v roce 2026 vstoupit do fáze prudké akcelerace a zásadně narušit přibližně 700miliardový trh aplikačního softwaru.

Rychle roste počet nástrojů pro vývoj autonomních AI agentů, zrychluje se vývoj softwaru a rozšiřuje se okruh vývojářů. Tlak na tradiční softwarové firmy sílí – jejich produkty mohou být postupně přepisovány nebo nahrazovány právě AI agenty.

Výsledková sezóna tak ukazuje jedno: dobrá minulost už investorům nestačí. Rozhodující je to, jak firmy obstojí v nejisté budoucnosti.

Související

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

KLDR stupňuje rétoriku. Kim mluví o zničení Jihu a posílení jaderného arzenálu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un
ČTK
nst
nst

Severokorejský vůdce Kim Čong-un výrazně vyostřil rétoriku vůči Jižní Koreji. Prohlásil, že pokud by byla ohrožena bezpečnost jeho země, mohl by Jižní Koreu zcela zničit, a její obyvatele už „navždy“ přestává považovat za své krajany. Dialog se Soulem odmítá, možnost jednání se Spojenými státy však připouští – pouze za podmínky, že Washington uzná KLDR jako jadernou mocnost.

Kim své postoje představil při závěru sjezdu vládní Korejské strany práce, kde nastínil cíle na příštích pět let. Událost doprovázela rozsáhlá vojenská přehlídka v Pchjongjangu, na níž nechyběly ani ruské vlajky. Severní Korea se v posledních letech s Moskvou výrazně sbližuje. Přehlídky se zúčastnila i Kimova zhruba třináctiletá dcera Kim Ču-e, kterou pozorovatelé považují za možnou nástupkyni.

Přehlídky se zúčastnila i Kimova zhruba třináctiletá dcera Kim Ču-e ČTK

Vůdce zároveň vyzval k vývoji nových zbraňových systémů. Mluvil o posílení armády včetně mezikontinentálních balistických raket odpalovaných z ponorek, nasazení útočných bezpilotních letounů a rozšíření taktických jaderných zbraní zaměřených především na Jižní Koreu.

Vůdce KLDR Kim Čong Un a ruský prezident Vladimir Putin

KLDR poslala Rusům vojenskou pomoc za deset miliard dolarů. Nazpět nedostala prakticky nic

Politika

Severní Korea v rámci dohody poslala do Ruska zbraně a vojáky v hodnotě bezmála deset miliard dolarů, tedy přes 206 miliard korun, ale výměnou dostala pouze zlomek. S odvoláním na jihokorejskou pobočku Nadace Friedricha Naumanna to napsala agentura Jonhap. KLDR vojensky pomáhá Rusku, které v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu.

ČTK

Přečíst článek

Soul odpovídá smířlivě

Jižní Korea na tvrdá slova reagovala zdrženlivě. Ministerstvo pro sjednocení vyjádřilo lítost nad severokorejským postojem, ale potvrdilo, že Soul bude nadále usilovat o mírové soužití a budoucí společnou prosperitu. Prezidentská kancelář vyzvala obě strany, aby se zdržely konfrontační rétoriky.

Dialog jen bez podmínek odzbrojení

Kim zároveň naznačil, že vztahy s USA závisí výhradně na postoji Washingtonu. Pokud Spojené státy upustí od své „nepřátelské politiky“ a uznají současný jaderný status KLDR, nevidí důvod, proč by spolu obě země nemohly vycházet. Pchjongjang dlouhodobě odmítá výzvy k jadernému odzbrojení a obnovení rozhovorů podmiňuje právě tím, že se tohoto požadavku USA vzdají.

Během prvního funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa se oba lídři setkali třikrát, k zastavení severokorejského jaderného programu to však nevedlo a přímá komunikace následně ustala.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

O sjednocení s Jižní Koreou nestojíme, uvedl Kim

Politika

KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to podle státních médií severokorejský vůdce Kim Čong-un, napsaly agentury Reuters AFP. Kim také uvedl, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pchjongjang je ochoten jednat s USA, pokud Washington ustoupí od požadavku, že se Severní Korea musí vzdát svého jaderného arzenálu.

ČTK

Přečíst článek

Vztahy mezi Korejemi se zhoršují

Napětí mezi oběma Korejemi, které jsou od roku 1953 de facto stále ve válečném stavu, roste od roku 2023. Pchjongjang vyzval ke změně ústavy tak, aby z ní zmizel cíl znovusjednocení, vyhodil do povětří silniční spojení mezi oběma státy a následně do ústavy zakotvil, že Jižní Koreu považuje za nepřátelský stát.

Navzdory vstřícným krokům jihokorejského prezidenta I Če-mjonga Pchjongjang na nabídky dialogu nereagoval. Místo toho se dál sbližuje s Ruskem, které využívá severokorejskou munici i vojáky ve válce na Ukrajině. Na oplátku KLDR získává finanční pomoc, vojenské technologie i dodávky potravin a energií.

Související

Kavárna Starbucks na hranicích Jižní a Severní Koreje

Klídek, káva a KLDR. Jihokorejská pobočka Starbucks nabízí výhled do znepřátelené země

Enjoy

fry, ČTK

Přečíst článek
