newstream.cz Money Trump zvýšil globální clo na 15 procent

Trump zvýšil globální clo na 15 procent

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.

„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady 'okrádaly' USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.

Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump dnes uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a "právně přípustných" cel.

Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.

Fabio Panetta

Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Money

Americká ekonomika nesla podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Fabia Panetty většinu nákladů cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem. Panetta to uvedl na výroční akci Assiom-Forex v Benátkách.

nst

Přečíst článek

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v Rusku.

FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.

Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Rusové mají používat státní aplikaci

Ruské úřady provozovatele sítě také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří službu zneužívají k trestné činnosti.

Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od společnosti Apple. Úřady vyzvaly lidi, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kritici uvádějí, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX, pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.

Ukrajinci zasáhli ruský závod na výrobu raket Orešnik

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinská armáda uvedla, že střelami domácí výroby Flamingo zasáhla v ruském Udmurtsku závod na výrobu raket Iskander či Orešnik. Zasažen byl podle ní také plynárenský podnik v Samarské oblasti, na místě vznikl požár.

Místní obyvatelé dříve zveřejnili na sociálních sítích fotografie a videa, které měly ukazovat požár a škody ve městě Votkinsk. Podle těchto zpráv byl cílem úderu závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik. Úřady v Udmurtsku po ukrajinském vzdušném útoku hlásily nejméně 11 zraněných.

„Zasažen byl podnik vojensko-průmyslového komplexu Votkinský závod ve městě Votkinsk,“ uvedl na facebooku generální štáb ukrajinské armády. „Na území objektu byl zaznamenán požár. Výsledky se upřesňují,“ dodal s tím, že v podniku se vyrábějí mezikontinentální balistické rakety Jars, střely pro ponorky Bulava či střely Iskander a Kinžal.

Zasažen byl podle ukrajinské armády také závod na zpracování plynu v Samarské oblasti, který je „zapojen do zajišťování potřeb ruské okupační armády“. „Na území podniku byl zaznamenán požár. Rozsah se upřesňuje,“ napsal štáb.

Střela Flamingo

Ukrajina se již čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Loni představila svou řízenou střelu Flamingo, jejíž dolet má být až 3000 kilometrů. Začátkem února ukrajinská armáda uvedla, že tuto zbraň v lednu použila při sérii úderů na infrastrukturu ruské vojenské střelnice Kapustin Jar, odkud ruské síly odpalují balistické rakety středního doletu. Kapustin Jar v blízkosti Kaspického moře zmínila dříve Ukrajina jako místo, odkud Rusko vyslalo v listopadu 2024 na ukrajinské město Dnipro raketu Orešnik.

Komentátoři dnes poukázali na to, že cíl byl vzdálený 1500 kilometrů od ukrajinských hranic a že jde o další důkaz toho, že Kyjev má schopnost ničivých odvetných úderů hluboko v Rusku.

Viktor Orbán

Orbánovi teče v Maďarsku do bot. Proti opozici vytáhl AI videa a strašení válkou

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán před dubnovými volbami zesiluje kampaň založenou na obavách z války a vykresluje opozici jako hrozbu, která by mohla zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže agentury Bloomberg, která popisuje stále ostřejší tón vládní kampaně.

nst

Přečíst článek

