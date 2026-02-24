Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?
Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Jeden z nejvýraznějších evropských debutů poslední doby. Tak média označovala rekordní vstup obranného holdingu Czechoslovak Group (CSG) na burzu Euronext Amsterdam a jeho souběžné zalistování v Praze. Tzv. IPO firmu ocenilo na 25 miliard eur a podle analytiků tak šlo nejen o největší primární úpis akcií obranné firmy v historii, ale také nejvýznamnější vstup na burzu v Evropě od roku 2022 a současně o největší emisi na amsterodamské burze za posledních dvacet let.
Není proto překvapivé, že se k mandátu nedlouho poté přihlásily také elitní advokátní kanceláře. Skupině CSG poskytovali komplexní právní poradenství v průběhu celého procesu právníci z Clifford Chance. Kancelář podporovala CSG již od rané fáze strukturování a příprav až po samotnou realizaci transakce a úzce spolupracovala s vedením skupiny CSG i dalšími poradci s cílem zajistit hladký a efektivní průběh uvedení akcií na burzu.
Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.
Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne
Leaders
Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.
Klíčovou osobou mandátu za skupinu CSG byl Ladislav Štorek, místopředseda představenstva a šéfprávník, který dříve působil jako vedoucí partner advokátní kanceláře Dentons. Tým Clifford Chance pak vedli partneři Chris Roe, Han Teerink a Jill Concannon. Pražský řídící partner Miloš Felgr působil jako koordinační partner pro skupinu CSG. Na mandátu z českých právniček a právníků pracovali seniorní advokáti Vladimír Rýlich a Veronika Kinclová, advokátní koncipienti Ondřej Šteco, Barbora Fiřtíková a Dávid Herich či counsel Petr Šebesta.
Syndikátu upisujících bank radili experti z advokátní kanceláře A&O Shearman. Syndikát vedly společnosti BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, J.P. Morgan a UniCredit jako společní globální koordinátoři, přičemž Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank a Morgan Stanley působily jako společní bookrunneři. Tým A&O Shearman vedli partneři Jeff Hendrickson, Petr Vybíral a Michael Bloch. S partnery úzce spolupracovala advokátka Denisa Jonášová a na mandátu se podílel také seniorní daňový poradce Michal Dušek.
Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.
Čím zaujmete? Zvládnutím úkolů bez detailního zadání, říkají Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková
Money
Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.
Miliardy pro Allwyn
S trochou nadsázky nebyl Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, jediný miliardář, kterému nedávno pomáhal tým Clifford Chance Prague Association. Kancelář nedávno radila loterijní společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka při syndikaci úvěrů v celkovém objemu 1,5 miliardy dolarů určených na financování akvizice 62,3% podílu ve firmě PrizePicks, předním provozovateli denních fantasy sportovních soutěží v Severní Americe, a zároveň Allwynu asistovala při emisi seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 550 milionů eur se splatností v roce 2031 a navýšení existujícího úvěru o 100 milionů eur na objem 925 milionů eur se splatností v roce 2032. „Tyto mandáty dále potvrzují naši dlouhodobou podporu strategických financování skupiny Allwyn napříč evropskými a severoamerickými kapitálovými trhy, což skupině umožňuje naplňovat její ambiciózní růstovou strategii,“ uvedla kancelář.
Tým Clifford Chance vedl řídící partner Miloš Felgr za významné podpory seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha a advokáta Tomáše Kubaly. Součástí týmu byli rovněž advokátní koncipienti Barbora Fiřtíková a Radek Sikora.
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.
AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert
Zprávy z firem
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.
E-commerce převzetí PPF
V elitním výčtu „miliardářských skupin“ nesmí chybět ani PPF Renáty Kellenrové s rodinou. Skupině nedávno radili právníci ze Skils vedené Karlem Muzikářem, a to při probíhajícím převzetí společnosti InPost, která je předním evropským poskytovatelem e-commerce řešení se specializací na doručování prostřednictvím automatizovaných výdejních boxů.
„PPF radíme v souvislosti s podmíněnou dohodou o doporučené nabídce na odkup všech akcií společnosti InPost za peněžité protiplnění v konsorciu s globální logistickou skupinou FedEx, americkým private equity fondem Advent International a Rafałem Brzoskou, zakladatelem a CEO společnosti InPost. S celkovou nabídkovou cenou ve výši 7,8 miliardy eur, tedy v hodnotě 189 miliard korun, se jedná o jednu z největších M&A transakcí posledních let za účasti českého investora,“ uvedla kancelář.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.