Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Michal Strnad
ČTK
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Jeden z nejvýraznějších evropských debutů poslední doby. Tak média označovala rekordní vstup obranného holdingu Czechoslovak Group (CSG) na burzu Euronext Amsterdam a jeho souběžné zalistování v Praze. Tzv. IPO firmu ocenilo na 25 miliard eur a podle analytiků tak šlo nejen o největší primární úpis akcií obranné firmy v historii, ale také nejvýznamnější vstup na burzu v Evropě od roku 2022 a současně o největší emisi na amsterodamské burze za posledních dvacet let.

Není proto překvapivé, že se k mandátu nedlouho poté přihlásily také elitní advokátní kanceláře. Skupině CSG poskytovali komplexní právní poradenství v průběhu celého procesu právníci z Clifford Chance. Kancelář podporovala CSG již od rané fáze strukturování a příprav až po samotnou realizaci transakce a úzce spolupracovala s vedením skupiny CSG i dalšími poradci s cílem zajistit hladký a efektivní průběh uvedení akcií na burzu.

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Klíčovou osobou mandátu za skupinu CSG byl Ladislav Štorek, místopředseda představenstva a šéfprávník, který dříve působil jako vedoucí partner advokátní kanceláře Dentons. Tým Clifford Chance pak vedli partneři Chris Roe, Han Teerink a Jill Concannon. Pražský řídící partner Miloš Felgr působil jako koordinační partner pro skupinu CSG. Na mandátu z českých právniček a právníků pracovali seniorní advokáti Vladimír Rýlich a Veronika Kinclová, advokátní koncipienti Ondřej Šteco, Barbora Fiřtíková a Dávid Herich či counsel Petr Šebesta.

Syndikátu upisujících bank radili experti z advokátní kanceláře A&O Shearman. Syndikát vedly společnosti BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, J.P. Morgan a UniCredit jako společní globální koordinátoři, přičemž Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank a Morgan Stanley působily jako společní bookrunneři. Tým A&O Shearman vedli partneři Jeff Hendrickson, Petr Vybíral a Michael Bloch. S partnery úzce spolupracovala advokátka Denisa Jonášová a na mandátu se podílel také seniorní daňový poradce Michal Dušek.

Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková

Čím zaujmete? Zvládnutím úkolů bez detailního zadání, říkají Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková

Money

Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Miliardy pro Allwyn

S trochou nadsázky nebyl Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, jediný miliardář, kterému nedávno pomáhal tým Clifford Chance Prague Association. Kancelář nedávno radila loterijní společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka při syndikaci úvěrů v celkovém objemu 1,5 miliardy dolarů určených na financování akvizice 62,3% podílu ve firmě PrizePicks, předním provozovateli denních fantasy sportovních soutěží v Severní Americe, a zároveň Allwynu asistovala při emisi seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 550 milionů eur se splatností v roce 2031 a navýšení existujícího úvěru o 100 milionů eur na objem 925 milionů eur se splatností v roce 2032. „Tyto mandáty dále potvrzují naši dlouhodobou podporu strategických financování skupiny Allwyn napříč evropskými a severoamerickými kapitálovými trhy, což skupině umožňuje naplňovat její ambiciózní růstovou strategii,“ uvedla kancelář.

Tým Clifford Chance vedl řídící partner Miloš Felgr za významné podpory seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha a advokáta Tomáše Kubaly. Součástí týmu byli rovněž advokátní koncipienti Barbora Fiřtíková a Radek Sikora.

video

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.

nst

Přečíst článek

E-commerce převzetí PPF

V elitním výčtu „miliardářských skupin“ nesmí chybět ani PPF Renáty Kellenrové s rodinou. Skupině nedávno radili právníci ze Skils vedené Karlem Muzikářem, a to při probíhajícím převzetí společnosti InPost, která je předním evropským poskytovatelem e-commerce řešení se specializací na doručování prostřednictvím automatizovaných výdejních boxů.

„PPF radíme v souvislosti s podmíněnou dohodou o doporučené nabídce na odkup všech akcií společnosti InPost za peněžité protiplnění v konsorciu s globální logistickou skupinou FedEx, americkým private equity fondem Advent International a Rafałem Brzoskou, zakladatelem a CEO společnosti InPost. S celkovou nabídkovou cenou ve výši 7,8 miliardy eur, tedy v hodnotě 189 miliard korun, se jedná o jednu z největších M&A transakcí posledních let za účasti českého investora,“ uvedla kancelář.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Renáta Kellnerová

Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Názor Čechů na Donalda Trumpa se meziročně zhoršil. Zatímco loni v březnu ho podle průzkumu CVVM hodnotilo negativně 64 procent lidí, letos už 75 procent. Podíl kladných hodnocení klesl z 28 na 20 procent.

Kritičtější jsou zejména vzdělanější a mladší lidé. Ve věku do 30 let hodnotí Trumpa „rozhodně záporně“ více než 60 procent dotázaných, zatímco mezi lidmi nad 65 let je to 27 procent. Vyšší podíl pozitivních názorů se objevuje u voličů ANO, SPD a Motoristů, ani v těchto skupinách však nepřesahuje 50 procent.

A tak zatímco tři čtvrtiny Čechů hodnotí působení Donalda Trumpa negativně, pětina veřejnosti zůstává věrná. A právě tato loajální menšina představuje zajímavý ekonomický segment.

Kašmírový svetr i miska pro psa

Oficiální Trump Store totiž nabízí široké portfolio produktů. Od klasických červených kšiltovek za zhruba 50 dolarů přes trička kampaně „Trump 2028“ až po luxusní bytové doplňky. Mezi nimi vyniká značková osuška s podobiznou současného šéfa Bílého domu, jejíž cena se pohybuje na úrovni kratšího pobytu v českém penzionu. Pro fajnšmekry, kteří hledají nový módní doplněk, nabízí Trumpovo tržiště mimo jiné i svetr z kašmíru za téměř 12 tisíc korun. A na své si přijdou také majitelé pejsků. Jejich čtyřhonému nejlepšímu příteli mohou nadělit misku za lidových 1275 korun. Politická identita se zde mění v prémiový lifestyle produkt.

FOTOGALERIE: Jak se propaguje Trump

V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. 8 fotografií v galerii

Trumpův merchandising dlouhodobě funguje jako paralelní byznysový kanál postavený na silné značce a polarizaci. Čím vyhraněnější jsou postoje, tím stabilnější je poptávka. Produkty nejsou jen suvenýrem, jsou veřejným vyjádřením příslušnosti. Zákazník nekupuje bavlnu nebo plast, ale symbol.

Z obchodního hlediska jde o ukázkový model monetizace politické značky. Kritika může sílit, preference kolísat, ale loajální jádro zákazníků zůstává ochotné utrácet. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje.

Americkou příručku politického marketingu si otevřel i český premiér Andrej Babiš a nalistoval kapitolu Donald Trump. Místo „Make America Great Again“ tak nabízí červené kšiltovky se svými iniciálami, místo sloganu o velikosti národa mikinu „Lowkey Alpha“. Jsou to o poznání méně okázalé produkty, které mají oslovit především mladé voliče. Otázkou zůstává, kolik toho svého zboží na rozdíl od Trumpa prodává.

Island zvažuje vyhlášení referenda o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie už letos v srpnu

Trumpovy výroky i cla mění směr Islandu. Míří zpět k EU?

Politika

Island zvažuje vyhlášení referenda o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie už letos v srpnu. Uvedl to server Politico s odvoláním na dva zdroje obeznámené s přípravami. Islandský parlament by podle nich mohl termín hlasování oznámit během několika týdnů.

nst

Přečíst článek

Donald Trump

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Politika

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos". Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

nst

Přečíst článek

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

Skupině Nova se daří s českými seriály prorazit do světa. Tituly z produkce Oneplay Originál, první řada série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři, vyrážejí k zahraničním divákům. Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.

9 fotografií v galerii

Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,” říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza. „Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ceny jako brána do světa

Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.

První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.

Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).

Programový ředitel České televize Milan Fridrich

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
