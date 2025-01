Severokorejci odpálili balistickou raketu

Severní Korea odpálila patrně balistickou střelu do moře u východního pobřeží Jižní Koreje. Oznámila to podle agentury Reuters jihokorejská armáda. Také japonská pobřežní stráž uvedla, že pravděpodobně severokorejská střela dopadla do Japonského moře. Tiskové agentury zdůrazňují, že první odpal severokorejské střely za zhruba dva měsíce se odehrál během návštěvy ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena v Soulu. Blinken i jeho jihokorejský protějšek Čo Te-jul její vypuštění odsoudili.

Jihokorejská armáda upřesnila, že střela uletěla 1100 kilometrů a poté dopadla do moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Japonská veřejnoprávní televize NHK uvedla, že střela patrně dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska, což je oblast moře do vzdálenosti 200 námořních mil (zhruba 370 kilometrů) od pobřeží.

Generální štáb jihokorejské armády dále uvedl, že střela byla odpálena z oblasti poblíž severokorejské metropole Pchjongjangu a že přípravy na odpal předem odhalily armády USA a Jižní Koreje. Armáda odpálení střely odsoudila jako provokaci, která vážně ohrožuje mír a stabilitu na Korejském poloostrově. Generální štáb ujistil, že jihokorejská armáda posiluje průzkum a obranu, aby byla připravena na případné další odpaly, a sdílí informace o raketě s USA a Japonskem.

Porušení rezolucí OSN

Blinken podle agentury AFP prohlásil, že vypuštění střely bylo porušením rezolucí OSN. Šéf americké diplomacie zopakoval, že Spojené státy respektují svůj závazek bránit Jižní Koreu, a s úřadujícím prezidentem Čche Sang-mokem hovořil o dalším posílení bilaterální spolupráce se Soulem a trilaterální spolupráce Washington-Soul-Tokio.

Jižní Koreu navštívil šéf americké diplomacie v době, kdy tato asijská země zažívá hlubokou politickou krizi poté, co prezident Jun Sok-jol před měsícem na několik hodin vyhlásil stanné právo. Parlament mu kvůli tomu pozastavil pravomoce a chce ho odvolat.

Blinkenova cesta se koná dva týdny před návratem republikánského politika Donalda Trumpa do Bílého domu. Během svého prvního funkčního období ve funkci amerického prezidenta se Trump snažil najít cestu k Severní Koreji, jedné z nejizolovanějších zemí světa, prostřednictvím osobní diplomacie s jejím lídrem Kim Čong-unem.

Diktátor Kim na konci minulého roku slíbil, že Pchjongjang bude provádět nejpřísnější protiamerickou politiku, a kritizoval administrativu dosluhujícího prezidenta Joea Bidena za snahy o posilování bezpečnostní spolupráce se Soulem a Tokiem, což popsal jako „jaderný vojenský blok pro agresi“.