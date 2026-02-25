Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČR je osmá nejvyspělejší ekonomika v EU, vyniká komplexní strukturou, vysokou mírou robotizace i relativně nízkým zadlužením navzdory rozsáhlým investicím. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech. Index porovnává kvalitu života a prosperitu Česka s ostatními zeměmi EU.

Postavení Česka v Indexu prosperity prošlo v posledních letech výraznými výkyvy. Po devátém místě v roce 2022 následoval propad na 12. a poté 14. příčku, který způsobila především inflační vlna po ruské invazi na Ukrajinu. Loni se ČR vrátila na deváté místo a letos svůj vzestupný trend potvrdila. Ekonomické ukazatele se ale do reálného stavu propisují často až s dvouletým zpožděním.

Mezi postkomunistickými zeměmi v EU má dlouhodobě nejlepší výsledky Česko a Slovinsko. „Namísto Slovinska se však v Česku mnohem raději srovnáváme s Polskem. Je to logické, ekonomiky mají podobné podíly sektorů průmyslu a služeb na HDP. Celkový obraz ale zkreslují časté titulky o rychlé výstavbě polských dálnic. Z těch se může zdát, že nás Polsko předhání. Srovnání české a polské ekonomiky v indexu ale ukazuje, že k tomu v tomto momentu nedochází,“ komentoval výsledky analytik Evropy v datech Adam Trunečka.

Investujeme hodně, ale špatně?

V ukazatelích přidané hodnoty se Česko napříč ročníky stabilně pohybuje pod 20. místem. Nelze přitom tvrdit, že by domácí ekonomika trpěla nedostatkem investic. Podíl investic na HDP, soukromých i veřejných, patří dlouhodobě k nejvyšším v EU a v posledním období dosahuje mimořádně vysokých hodnot. Analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová ale upozornila na to, že v ČR investice nemíří správným směrem.

Pro Česko je podle ní typický vysoký podíl investic do strojů a zařízení. Dánsko a Švédsko mají proti ČR naopak výrazně vyšší podíl investic do nehmotného majetku typu patentů, ochranných známek či softwaru. „My v podstatě kupujeme rychlejší běžící pásy, zatímco vítězové dneška investují do toho, co se na těch pásech bude vyrábět za deset let,“ dodal analytik České spořitelny David Navrátil.

Zahraniční kapitál slábne

Od roku 2022 nastala proměna u zahraničních investic. Česko se celou dobu drží zhruba v průměru EU, mezi 13. a 15. místem. I tak ale stav přímých zahraničních investic v poměru k HDP v Česku za tu dobu klesl ze 101,5 procenta na 86,7 procenta.

Na jednu stranu tedy Česko bojuje s nízkou přidanou hodnotou, na stranu druhou přestala česká ekonomika lákat zahraniční kapitál, protože už nějakou přidanou hodnotu má. Podle majitele společnosti Eurowag Martina Vohánky je zásadní, aby český byznys i stát změnily své investiční strategie. „Je třeba zvýšit podíl firem se sofistikovanou produkcí namísto klasických montoven. Jde o společnosti, které v Česku vyvíjejí vlastní produkty a služby a prodávají je do světa pod vlastní značkou,“ podotkl.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Budoucností železnic je elektrifikace. Přechod k ní zajistí akutrolejové vlaky, vodík nahradí diesel, říká Zdeněk Majer ze Stadleru

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Švýcarská společnost Stadler patří mezi největší výrobce kolejových vozidel v Evropě. Sází na inovace, ekologii a udržitelnost. Vyrábí vlaky, tramvaje, vozidla metra, ve vysokohorském prostředí známé zubačky, které překonávají velké výškové rozdíly a dnes je globálním lídrem v nízko a bezemisní dopravě prostřednictvím svých vlakových jednotek. Reálně má vyzkoušené i možnosti vodíkového pohonu, který je alternativou k dieselovému pohonu.

V Česku je elektrifikovaných železnic asi pětatřicet procent. Stadler umí dodat kombinované řešení pohonů, hybridní diesel-elektrické vlaky, které jedou na elektřinu a tratě bez elektřiny překonají díky dieselovému motoru. Nebo vyrábí akutrolejové jednotky, které kombinují napájení ze sítě a z vlastní baterie.

„Naše vlaky umí dojet na bateriový pohon od osmdesáti do sto třiceti kilometrů, podle profilu trati,“ říká v podcastu Newstream Byznys Talk Zdeněk Majer, prezident správní rady Stadler Praha. Jde o ideální ekologické řešení pro příměstskou dopravu nejen v okolí velkých měst. Umíme ale nabídnout i Intercity soupravy s rychlostí až 250 kilometrů v hodině pro meziměstskou dopravu.

Společnost investovala miliardy korun do rozvoje bezemisních řešení. Dnes realizuje více než třicet projektů, kde je vedle elektrické trakce i baterie či vodík. Alternativou k dieselovým jednotkám jsou vodíkové jednotky. Jde o zcela čistý zdroj, kdy dojezd soupravy je nyní až osm set kilometrů na jedno natankování.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V Praze má Stadler Group vývojové centrum, kde vznikají řešení budoucnosti. Je to druhé největší vývojové centrum ve skupině po domovské centrále. „Zaměstnáváme tady více než tři sta inženýrů, projektantů, konstruktérů, tedy vysoce kvalifikované profese. V Praze nyní vzniká zhruba deset projektů pro celou Evropu. Například dvoupatrové jednotky pro Slovenské dráhy, pro jejich nejvytíženější dopravní cesty, nebo akutrolejové jednotky pro dánské dráhy Lokaltog či Litevské dráhy,“ popisuje Majer.

Bílý bod na mapě

Přes úspěchy a dodávky po celé Evropě je překvapivě právě Česko pro firmu jakýmsi bílým bodem na mapě. Jednou z mála nových zakázek v historii byl nákup souprav Stadler společností Leo Express. Zároveň Ostravě dodala společnost tramvaje. Na sekundárním trhu je, díky kvalitě a vysoké spolehlivosti svých jednotek Regio Shuttle, velmi vyhledávanou značkou.

Cílem Stadler Group pro další období je v České republice obchodně růst na primárním trhu, kde se nyní chce účastnit vypsaných tendrů. Zatím je tradičním dominantem na trhu společnost Škoda Group. Stadler aktivně pracuje na rozvoji trhu od začátku loňského roku a jeho hlavní zbraní mají být právě elektrické soupravy Flirt a akutrolejové soupravy Flirt Akku a RS Zero.

Skupina Stadler má svou centrálu ve Švýcarsku, a je to tradiční švýcarská značka již od roku 1942. Filozofie firmy je založená na kvalitě a spolehlivosti. „Klíčový faktor je pro nás spolehlivost našich produktů. U několika projektů, kde máme full servis, dosahujeme disponibility vozů přes devadesát devět procent,“ říká Majer. To znamená, že provozovatel může jezdit s téměř nulovou rezervou a ušetřit náklady na pořízení rezervních jednotek. „Naší filozofií je, že vlak musí jezdit, ne stát týdny na servisu,“ popisuje šéf českého zastoupení firmy.

Jak a kde se tedy produkty vyrábí v našem regionu? Inženýring je v Praze, která patří do divize střední Evropa. Výroba je částečně v Maďarsku a v Polsku. Švýcarská DNA, která je synonymem kvality, je podle Majera klíčová, ať už jste v jakémkoli závodě Stadler na světě. Firma investuje do nových technických řešení u vlakových jednotek, která dlouho testuje. „Důležité u takto náročných investičních produktů je hodnotit náklady celého životního cyklu, ty se počítají i na desítky let,“ tvrdí.

Takto bude vypadat nádraží v Dejvicích.

Správa železnic ukázala nové Dejvice. Investice za miliardy mění i realitní trh

Reality

Zahloubená trať, park místo kolejí a rychlé spojení na letiště. Modernizace železnice mění Prahu 6 a zvedá hodnotu bydlení za její hranicí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Z tohoto pohledu není možné se dívat na vlak jen prizmatem nákupní ceny, ale u celkového nákladu rozhoduje například hmotnost soupravy. Čím lehčí, tím nižší náklady na elektřinu. A to stejné platí i pro náklady na servis, údržbu nebo opotřebovávání dopravních cest i infrastruktury.

Aktuálně se společnost účastní například tendru na dvoupatrové jednotky pro Prahu a Středočeský kraj. „Máme ideální řešení, jezdíme s dvoupatrovými jednotkami v patnácti zemích Evropy a máme skvělé reference, a to včetně okolních zemí. A disponujeme daty, díky kterým naše jednotky neustále zlepšujeme,“ pochvaluje si Majer.

České železniční dopravě by podle něj pomohla vyšší elektrifikace sítě, což by zlevnilo provoz. Dalším tématem je konverze napájecích systémů na 25kV. Oba tyto faktory by zvýšily konkurenci na železnici a v důsledku zlevnily. Zásadně by zlevnění železniční dopravy pomohlo i sjednocení výběrových podmínek a parametrů na vozbu mezi jednotlivými kraji. Stejně tak jasná pravidla pro férové tendry, ve kterých se má, stejně jak je tomu v zemích EU, hodnotit více parametrů a ne jenom jeden jediný – nákupní cena. Ta, podle Majera, je zcela neobjektivní v poměru k celkovým nákladům na provoz, údržbu i servis vlakových jednotek.

Zdeněk Majer ze společnosti Stadler byl hostem podcastu Newstream Byznys Talk. Přehrát epizodu si můžete v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Švýcarský Stadler zvýší komfort cestování na slovenské železnici. Moderní vlaky budou jezdit mezi Bratislavou a Žilinou

Zprávy z firem

nst

Přečíst článek
Stromovka Kladno

Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí

Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.

Macinkovým hlavním problémem je, že žádný ucelený myšlenkový koncept této společnosti nenabízí. Bojuje proti klimatickému dogmatu, proti zkostnatělé Evropské unii. Umí si najít spoustu cílů, proti kterým bojovat. Prostředkem je mu sarkasmus, ironizování, přehlížení jiných názorů, arogance. Projev pubescenta.

Je to záměr, takto působit? Má to nějaký strategický cíl, víc voličů? Nebo takový prostě Macinka je, nevyspělý, mladicky drzý a nevycválaný. Umí sarkasticky negovat oponenty, umí vytvářet společenský rozruch. Povýšeností v debatě s Hillary Clintonovou si vysloužil světovou pozornost, pochvalu od Donalda Trumpa. Zda si takovou pochvalu přičítat k dobru, je na zvážení, Macinka hýkal nadšením.

Petr Macinka
Aktualizováno

Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Politika

Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

ČTK

Přečíst článek

Možná si Macinka chce sám sobě nějakým způsobem dokázat, že není jen mluvčím Václava Klause. Že je autonomní jednotkou, která dokáže přemýšlet a nastavovat témata. Nelze se vyhnout pocitu, že veškeré dění kolem poměrně mladého vicepremiéra je jen jeho snaha o vlastní emancipaci. Už chce být dospělý.

Pro českou diplomacii je to rébus. Macinka jeden den vyplísní na mezinárodní konferenci bývalou kandidátku na amerického prezidenta Clintonovou, o pár dní později přednese na fóru OSN takřka filozofický projev na téma válka na Ukrajině. Jistě mu ho někdo sepsal, tak je to obvyklé. Za to nelze Macinku potahovat.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Je to ten stejný Macinka?

Přesto zůstává záhadou, jak jeden a týž člověk, který zastupuje Česko na mezinárodním poli, může nejdříve říct, že za válku na Ukrajině de facto může západní svět svým příklonem k liberálním hodnotám, a po pár dnech před zástupci zemí celého světa téměř filozoficky medituje, že „můžete sice dobýt území, ale budoucnost nemůžete dobýt.“ Je to ten stejný Macinka? Kdo mu to napsal? Kdo je vlastně Macinka?

Je smutné sledovat šéfa české diplomacie, jak se v přímém přenosu profiluje. Na takovém postu by přece měl stát člověk již vyprofilovaný. Vůbec nejde o to, co kdy Macinka řekne v nějakém projevu. Ten před valným shromážděním se mu možná celkem povedl. Ale jiná vystoupení zase ne. Má si ministr zahraničí při zastupování České republiky zkoušet, jak mu to bude nejlépe slušet? Diplomatické embryo se nemělo stát šéfem české diplomacie.

Související

Petr Macinka
Aktualizováno

Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme