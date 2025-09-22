O sjednocení s Jižní Koreou nestojíme, uvedl Kim

KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to podle státních médií severokorejský vůdce Kim Čong-un, napsaly agentury Reuters AFP. Kim také uvedl, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pchjongjang je ochoten jednat s USA, pokud Washington ustoupí od požadavku, že se Severní Korea musí vzdát svého jaderného arzenálu.
„Pokud se Spojené státy vzdají své absurdní obsese zbavit nás jaderných zbraní, přijmou realitu a budou si přát skutečné mírové soužití, tak nemáme důvodu nezasednout s nimi k jednomu stolu,“ řekl Kim podle státních médií v projevu k Nejvyššímu lidovému shromáždění.
Záruka existence
Jaderné zbraně jsou podle Kima zárukou existence KLDR. „Nikdy se nevzdáme našich jaderných zbraní,“ uvedl severokorejský vůdce. Podle něj KLDR také není ochotná udělat ústupky výměnou za zmírnění či odvolání sankcí uvalených OSN. Kim uvedl, že sankce učinily Severní Koreu odolnější.
Kim také odmítl jednání s jižním sousedem. Nový jihokorejský prezident I Če-mjong, který je ve funkci od června, se snažil vysílat vstřícné signály Pchjongjangu. I v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že současný systém sankcí neodradil KLDR od vývoje a výroby jaderné zbraně.
Technologický sektor a další společnosti vydaly sérii varování pro své zaměstnance s vízy H-1B, aby necestovali do zahraničí. Reagovaly tak na chaos, který vyvolalo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa uvalit na tento široce využívaný firemní vízový program poplatek ve výši 100 tisíc dolarů.
Za přechodnou a realistickou alternativu vůči jadernému odzbrojení KLDR označil jihokorejský prezident I dohodu, ve které by se Severní Korea zavazovala zastavit výrobu nových jaderných zbraní. Řekl to v rozhovoru, který zveřejnila stanice BBC. Podle jihokorejského prezidenta KLDR získává každý rok 15 až 20 nových jaderných zbraní. „Ačkoliv se nevzdáváme dlouhodobého cíle jaderného odzbrojení, myslím, že by zastavení vývoje jaderných zbraní a raket ze strany Severní Koreje přineslo jasný užitek,“ uvedl prezident. Součástí takové dohody by podle něj měly být i Spojené státy.
„Na současného prezident Spojených států Donalda Trumpa mám osobně dobré vzpomínky,“ uvedl Kim, který se setkal s Trumpem během jeho prvního mandátu v letech 2018 a 2019 třikrát. Jednali o jaderném odzbrojení KLDR. Jednání však nakonec žádný konkrétní výsledek v této věci nepřinesla. Spojené státy jsou hlavním vojenským spojencem Jižní Koreje, kde mají významnou vojenskou přítomnost.
Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?
V minulých volbách do Poslanecké sněmovny získala KSČM 3,6 procenta hlasu, čímž sice dosáhla na státní peníze, ale po dekádách vypadla z tuzemského zákonodárného systému. A značka „Komunisté“ se tam formálně již nevrátí pravděpodobně hodně dlouho, pokud vůbec někdy. To však neznamená, že se tam nevrátí členové této partaje, a to možná již za pár týdnů. A strůjcem této situace je Kateřina Konečná.
Konečná se stala šéfkou komunistů právě po minulých prohraných volbách. A byla to nejlepší možná volba, tedy z pohledu straníků. Mladá a ambiciózní politička v té době již řadu let působila v Evropském parlamentu a patřila k nejviditelnějším tvářím strany. A co je důležitější, už tehdy budovala image a rétoriku, kterými se dnes velmi pravděpodobně dodrápe zpět do Poslanecké sněmovny.
Miláček podnikatelů
Konečná se sama velmi dlouho hrdě hlásila k odkazu tradičních komunistických myšlenek. Údajně ji ovlivnilo vyrůstání v komunistické rodině, navíc Konečná pochází v Moravskoslezského kraje, kde mají tyto ideje větší zastání než třeba v Praze. Ostatně právě v tomto kraji Konečná také původně kandidovala.
Jenomže v Evropském parlamentu, kde se reálně zrodila aktuální politička, již Konečná zastávala jiné myšlenky. Sama je označovala za hájení českých zájmů, většinou se jednalo a jedná o antiteze jakýchkoli politik, na nichž se shodovala majorita v Evropském parlamentu, kde tehdy ještě hrály prim zejména evropští lidovci a liberálové. Ačkoli to je v přímém ideovém kontrastu s jejím údajným komunistickým smýšlením, Konečná tak de facto bojovala proti systému přerozdělování a dotací.
Naopak souzněla s některými vlivnými lobby zejména tuzemského průmyslu. A tím se Konečná zvolená tehdy ještě skutečně za komunistickou stranu stala oblíbenkyní českých podnikatelů, manažerů a vlastníků firem.
Stačilo! jako politický projekt
Tato fáze tak Konečnou připravila na větší plán, a tím se stal návrat komunistů do Poslanecké sněmovny. Konečná si správně uvědomila jednu věc – značku KSČ(M) již není potřeba si hýčkat. Zatímco do roku 2017 ještě přinášel samotný název jednotky procent hlasů, dnes tomu tak již není, což ukázaly právě volby před čtyřmi lety.
A tak v prosinci 2023 formálně vznikl nový politický subjekt nazvaný Stačilo!. Původně se jednalo o koalici pro volby do Evropského parlamentu, který se stal novým vehiklem Konečné pro její další působení v Bruselu (kam by se za čisté komunisty pravděpodobně již nedostala).
Stačilo! pohltilo několik malých, a ještě menších stran a hnutí. Podstata však byla jiná – šlo o první pokus o koncentraci antisystémových subjektů, kterých se zejména po pandemii vyrojily desítky. A také o akvizici jejich lídrů, kteří měli relativně silné a věrné publikum na sociálních sítích, a tedy o určité voliče bylo postaráno. Stačilo! jim pak prodalo vizi skutečného politického proudu, který je deklaratorně levicový (tedy sociálně spravedlivý) a vymezuje se vůči systému obecně a zejména vůči nenáviděnému kabinetu Petra Fialy. Jak moc blízko realitě tyto domněnky jsou, je voličům v podstatě lhostejné.
Program Stačilo! totiž z podstaty není levicový ani nijak sociálně orientovaný. I vzhledem k tomu, jaké subjekty v něm figurují, nejlépe by šlo program označit za národnostně šovinistický.
Ostatně lze citovat přímo z Politické deklarace hnutí, které je jakýmsi programem. Ta se sice vymezuje vůči asocialitě Fialova kabinetu a mezi prioritami formálně je sociální spravedlnost, faktické kroky jdou ale trochu jiným směrem. Má jimi být například referendum o vystoupení z EU a NATO, zrušení Senátu, boj s „rozkrádáním“, za nímž údajně stojí banky a korporace, inkluze ve školství (termín ve školství doplňujeme až my, koalice Stačilo! se jím neobtěžuje, nebo bude zkrátka bojovat proti inkluzi obecně). Až kdesi dole najdeme dostupnou zdravotní péči či „spravedlivý důchod“, tedy údajně podle zdravotního stavu „a ne podle tabulky“.
Falešná koalice může uspět
Zda je to program, který dokáže dostat Konečnou a spol. do Poslanecké sněmovny, se ukáže již za dva týdny. Z aktuálních průzkumů to vypadá, že by to mělo klapnout. Přitom ještě před několika týdny se Stačilo! mohlo strachovat, jestli vůbec bude moci kandidovat v podobě, kterou si vymyslelo. Podobně jako na SPD totiž i na toto uskupení směřovalo několik žalob, že se pokoušejí o obcházejí volebního zákona. Jako koalice tří a více stran by totiž Stačilo! potřebovalo více než 11procentní volební výsledek (pokud by se jednalo o dvě strany, stačilo by jim osm). Stačilo! se však snaží předstírat, že není koalicí, ale samostatnou politickou entitou, které zve kandidáty jiných stran na kandidátky.
Některé soudy rozhodly, že skutečně jde o obcházení zákona, nicméně nechtěly zasahovat do letité volební praxe. Stačilo! tak bude stačit případný zisk pěti procent na vstup do sněmovny.
Nicméně je s tím spojeno jedno zajímavé ale. Stačilo! je svébytný politický subjekt, který kandiduje. A jako takový to bude právě tento subjekt, který případně získá peníze ze státní kasy. Nebude to ani KSČM ani například SOCDEM, která na kandidátku Stačilo! také vstoupila.
Konečná tak možná počítá i s postupnou transformací dávné (a stále ještě docela bohaté) politické strany v subjekt nový. Na potvrzení toho si ale budeme muset ještě počkat.
Skupina CSG a automobilka Tatra přivezou na Dny NATO nová pancéřovaná vozidla i vojenské tatrovky a zbraňové systémy.
Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. Mezi účastníky nebudou chybět ani tradiční partneři – Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group.
Na letošních Dnech NATO společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek nové kolovébojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO. Jeho výroba a instalace systémů bude kompletně probíhat v Česku v kopřivnické továrně Tatra Defence, a to včetně zbraňové stanice a některých elektronických systémů.
Dalším exponátem bude zcela nové obrněné vozidlo české konstrukce opět z produkce Tatra Defence, a to TADEAS 6x6 MEV. Toto nové speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra se představí českému publiku vůbec poprvé. Primárně je určeno pro vojenské účely, ale najde uplatnění také jako speciální vozidlo pro záchranáře, hasiče či policii.
Automobilka Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozů. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force druhé i třetí generace, které se ve velké míře využívají ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě i ve světě. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele.
Na podvozku Tatra je postaven také další exponát skupiny CSG, který bude na letišti v Mošnově k vidění, a to raketomet RM-70 Vampire z dílny šternberské společnosti Excalibur Army. Ten je určen pro palebnou podporu pozemních jednotek a disponuje moderním systémem ovládání a navedení zbraně i systémem řízení palby s balistickým počítačem.
Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Společnost ZVS do Ostravy přiveze ukázku dělostřelecké munice ve standardní ráži 155 mm NATO.
Slovenská společnost VOP Nováky ukáže cvičnou munici v ráži 155 mm a minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm.
Do MSM Group spadá i španělská společnost Fábrica de Municiones Granada. Ta představí munici ráže 120 mm vyvinutou ve spolupráci s VOP Nováky.
Součástí MSM Group je nově také společnost ZVI Vsetín, která vystaví novou středorážovou munici 30x173 mm určenou například pro bojová vozidla pěchoty či dálkově řízené zbraňové stanice.
Společnost Retia bude vystavovat mobilní kontejnerovou platformu velení a řízení ReCUBE GBAD pro pozemní protivzdušnou obranu, která poskytuje plně integrované řízení všech senzorů a efektorů systému v reálném čase. Speciální kontejner bude umístěn na vozidle Tatra s hákovým nakladačem od partnerské firmy Karbox.
Společnost Eldis Pardubice představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.
Spolu se skupinou CSG se na Dnech NATO bude prezentovat venture kapitálový fond Presto Tech Horizon. Fond, ve kterém je CSG investorem i aktivním partnerem, se primárně zaměřuje na společnosti vyvíjející technologie s duálním využitím, které mohou sloužit jak civilním, tak bezpečnostním účelům.
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
