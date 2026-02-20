Trumpova prohra. Nejvyšší soud USA zablokoval plošná cla
Rozhodnutí poměrem šest ku třem znamená zásadní omezení prezidentských pravomocí v obchodní politice. Soud konstatoval, že zavádění cel je výlučnou pravomocí Kongresu. Verdikt vyvolal růst akciových trhů a otevřel otázku vracení již vybraných miliard dolarů.
Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl, že prezident Donald Trump překročil své pravomoci, když zavedl plošná globální cla na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Podle většiny soudců se tento zákon na uvalování dovozních cel nevztahuje a ústava svěřuje daňové pravomoci výhradně zákonodárné moci.
Předseda soudu John Roberts v odůvodnění uvedl, že ústava „velmi jasně“ přisuzuje pravomoc ukládat daně, včetně cel, Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ napsal Roberts. Verdikt tak potvrdil dřívější rozhodnutí nižší instance.
Žalobu podaly podniky dotčené cly spolu s dvanácti americkými státy. Administrativa Donalda Trumpa použila IEEPA k zavedení cel vůči většině obchodních partnerů USA, přestože tento zákon byl dosud využíván především k zavádění sankcí.
Nesouhlas menšiny a reakce Bílého domu
S rozhodnutím nesouhlasili tři soudci – Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh. Podle nich text zákona prezidentovi umožňoval reagovat na mimořádnou situaci i prostřednictvím cel.
Trump označil rozhodnutí za „ostudné“ a naznačil, že administrativa bude hledat jiné právní cesty, jak obchodní opatření zachovat.
Trhy vítají snížení nejistoty
Finanční trhy reagovaly růstem akcií v USA i Evropě, což investoři interpretují jako snížení regulatorní a obchodní nejistoty. Americký dolar naopak oslabil vůči koši hlavních měn a přerušil předchozí sérii zisků.
Analytici však upozorňují, že reakce může být krátkodobá. Administrativa má stále k dispozici jiné zákonné nástroje, například sektorová opatření podle zákona z roku 1962.
Otazníky nad miliardami dolarů
Rozhodnutí může mít výrazné fiskální dopady. Z plošných cel bylo podle dostupných údajů vybráno více než 175 miliard dolarů a v dlouhodobém horizontu měla přinést federálnímu rozpočtu biliony dolarů.
Soud se nezabýval otázkou, zda mají být již vybrané prostředky vráceny firmám a spotřebitelům. Právě tato otázka může vyvolat další soudní spory i administrativní komplikace. Verdikt se navíc nevztahuje na některá sektorová cla, například na dovoz oceli, hliníku či automobilů, která byla zavedena podle jiného právního rámce.