Silný rok Monety. Zisk banky vzrostl téměř o 12 procent
Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun, o 500 milionů korun překonal tržní výhled zveřejněný loni na konci ledna. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy 11,5 koruny na akcii, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna.
„K tomuto výsledku přispěly jednak provozní výnosy, které vzrostly o 7,8 procenta na 13,9 miliardy korun, dále provozní náklady ve výši 5,8 miliardy korun a také nízké náklady na riziko ve výši 444 milionů korun,“ uvedla banka.
Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,8 procenta na 9,7 miliardy korun díky postupnému snižování úrokových sazeb klientských vkladů a vysoké poptávce po úvěrových produktech v průběhu loňského roku. Náklady na financování klientských vkladů klesly loni v prosinci na 1,97 procenta ve srovnání s 2,16 procenta v prosinci 2024. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11,1 procenta na 3,4 miliardy korun. K tomu podle banky přispěly především nižší náklady na poplatky, růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší poplatky za penále.
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“
Názory
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Provozní náklady vzrostly o dvě procenta. „Takový výsledek odpovídá očekávání a je i mírně pod tržním výhledem,“ podotkla banka. Náklady na zaměstnance kvůli zvyšování mezd meziročně stouply o 3,9 procenta na 2,8 miliardy korun. Správní náklady se zvýšily o 5,9 procenta na 1,6 miliardy korun. Naopak náklady na odpisy majetku klesly o 5,1 procenta na 1,2 miliardy korun a regulatorní poplatky se meziročně snížily o 9,7 procenta na 195 milionů korun.
Celková bilanční suma se zvýšila o 1,9 procenta na 505 miliard korun, k tomu podle banky přispěl jak růst klientských vkladů, tak i úvěrového portfolia. Celkové portfolio úvěrů, zahrnující jak retailový, tak i komerční segment, vzrostlo o 5,8 procenta na 292 miliard korun. Vklady klientů stouply o 2,5 procenta na 440 miliard korun. Vklady retailových klientů se zvýšily o 2,2 procenta na 331 miliard korun a vklady komerčních klientů vzrostly o 3,3 procenta na 109 miliard korun.
Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo zakladatele animačního festivalu Animayo Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.
Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu
Trhy
Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo zakladatele animačního festivalu Animayo Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.
Výhled do budoucna
Vedení skupiny Moneta dnes také zveřejnilo nový střednědobý výhled na období 2026 až 2030, ve kterém očekává dosažení kumulovaného čistého zisku minimálně 37,1 miliardy korun. Pro letošní rok očekává čistý zisk 6,6 miliardy korun, pro příští rok sedm miliard a pro rok 2030 8,3 miliardy korun. „Nový tržní výhled představuje zvýšení ziskovosti o 39,1 procenta v porovnání s částkou kumulovaného čistého zisku v období předchozích pěti let 2021 až 2025. Zároveň vedení skupiny Moneta i nadále usiluje o zachování dividendového výplatního poměru na úrovni 90 procent,“ uvedla banka.
Počet klientů zůstal ke konci loňského roku stabilní na úrovni 1,6 milionu.
„Celkové výsledky za rok 2025 lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Monetě vzrostl zisk meziročně dvouciferným tempem hlavně díky výnosům z úvěrového portfolia a nižším nákladům na klientská depozita. Vlivem pomalejšího růstu retailových úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí byl podle něj i celkový růst úvěrového portfolia pod tempem růstu trhu. Bance se dařilo snížit podíl úvěrů v selhání za celý rok na jedno procento, dodal. Akcie Monety na pražské burze po 09:30 rostly o procento na 208,50 korun na akcii.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.